Pérdida de peso 'yo-yo' relacionada con disminución de masa muscular

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LUNES, 27 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Las personas de mediana edad tienen un mayor riesgo de pérdida muscular si su peso "se desploma" debido a una dieta inconsistente, según un nuevo estudio.

Las personas que perdieron y recuperaron peso repetidamente acabaron perdiendo casi cuatro veces más músculo en el muslo durante un periodo de cuatro años en comparación con otras cuyo peso se mantuvo relativamente estable, según informaron recientemente investigadores en la revista Radiology.

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"Cuando las personas ciclaban el peso, perdían enormes cantidades de músculo junto con la grasa, y no recuperaban ese músculo", dijo el investigador principal, el Dr. Thomas Link, profesor de radiología en la Universidad de California-San Francisco.

"Esto nos dice que entender cómo proteger el músculo mientras las personas pierden peso es importante para la salud general", dijo en un comunicado de prensa.

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Estudios recientes han informado de que las personas que dejan de tomar un medicamento para adelgazar GLP-1 como Ozempic o Zepbound recuperan aproximadamente dos tercios del peso perdido, según los investigadores en notas de fondo.

También ha habido preocupaciones de que las personas que toman medicamentos GLP-1 tienden a perder masa muscular junto con grasa corporal a medida que pierden peso, según los investigadores.

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"La pérdida de grasa es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor que incluye cómo la pérdida de peso afecta a la artritis, el músculo, los huesos y otros factores", dijo Link. "A medida que más personas utilizan terapias efectivas para perder peso, debemos pensar en cómo encajan esas piezas."

Para investigar estas preocupaciones, los investigadores analizaron resonancias magnéticas y datos de salud de más de 1.400 personas de mediana edad que participaron en un estudio de larga duración sobre artritis de rodilla.

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La mayoría de las personas mantuvo un peso estable durante un periodo de cuatro años, pero casi 80 experimentaron una pérdida y ganancia de peso en forma de yoyo, según los investigadores.

Las resonancias magnéticas mostraron que las personas cuyo peso ciclaba perdieron casi un 4% del volumen muscular de los muslos, en comparación con alrededor del 1% entre aquellas cuyo peso se mantuvo estable.

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Estos resultados sugieren que las personas que pierden peso rápidamente, ya sea a través de la dieta o de los fármacos GLP-1, deben centrarse en preservar el músculo, según los investigadores.

"Necesitamos entender mejor cómo la pérdida de peso afecta al cuerpo de formas que no dependen del número en la báscula", dijo Link.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard habla más sobre cómo mantener el músculo mientras se pierde peso.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de California-San Francisco, 21 de julio de 2026; Imagen musculoesquelética, 21 de julio de 2026