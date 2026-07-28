Costa Rica registró un aumento del 27 % en la atención de pacientes con hepatitis durante el primer semestre de 2026

El promedio mensual de personas atendidas por hepatitis en la CCSS aumentó un 27 % durante el primer semestre de 2026. Foto: (iStock)

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El número de personas atendidas por hepatitis en los servicios de consulta externa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aumentó un 27 % durante el primer semestre de 2026 en comparación con el promedio mensual registrado en 2025, según un análisis elaborado por la Coordinación de Investigación de la Escuela de Medicina y Cirugía de la Universidad Hispanoamericana (UH), con datos oficiales del Área de Estadística en Salud de la institución.

De acuerdo con el estudio, durante 2025 la CCSS atendió a 1,659 personas con diagnóstico de hepatitis en consulta externa. Entre enero y junio de 2026 la cifra alcanzó 1,052 pacientes. Debido a que los datos de este año corresponden únicamente al primer semestre, los investigadores compararon el promedio mensual de atenciones, que pasó de 138.25 personas por mes en 2025 a 175.33 en 2026, lo que representa un incremento del 27 %.

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Si esta tendencia se mantiene durante el resto del año, la proyección indica que la consulta externa podría cerrar 2026 con aproximadamente 2,104 personas atendidas por hepatitis, es decir, unas 445 más que las registradas el año anterior.

El análisis también evidenció que la hepatitis viral crónica continúa siendo el diagnóstico con mayor demanda en los servicios de consulta externa. Durante 2025 se contabilizaron 831 personas atendidas por esta causa, mientras que al cierre de junio de 2026 ya sumaban 547 pacientes. El promedio mensual pasó de 69.25 a 91.17 personas, equivalente a un incremento del 31.6 %.

El doctor Roberto Salvatierra Durán, de la Coordinación de Investigación de la Universidad Hispanoamericana, explicó que este tipo de hepatitis puede permanecer sin síntomas durante meses o incluso años y, cuando evoluciona a una condición crónica, incrementa significativamente el riesgo de fibrosis, cirrosis y cáncer de hígado.

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Las mujeres representaron la mayor proporción de personas atendidas por hepatitis durante los primeros seis meses de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En segundo lugar se ubicó la hepatitis aguda tipo B, cuyo promedio mensual aumentó de 35.67 a 41 personas, lo que representa un crecimiento del 15 %. Mientras tanto, las hepatitis virales agudas registraron un incremento cercano al 9 %, al pasar de 22.33 a 24.33 pacientes por mes.

El mayor crecimiento relativo se observó en la hepatitis aguda tipo A. Aunque el número absoluto de pacientes continúa siendo menor que en otros diagnósticos, el promedio mensual pasó de 9.25 personas en 2025 a 16.5 durante el primer semestre de este año, un aumento del 78.4 %, por lo que los especialistas consideran necesario mantener una vigilancia epidemiológica estrecha.

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Por sexo, las mujeres continúan representando la mayor proporción de pacientes atendidos. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 578 mujeres frente a 474 hombres. Además, el grupo de edad con mayor demanda de atención corresponde a personas entre los 20 y 44 años, seguido por quienes tienen entre 45 y 64 años.

Pese al incremento en las consultas externas, los datos muestran que la cantidad de hospitalizaciones continúa siendo baja. Hasta el 30 de junio únicamente se contabilizaron nueve egresos hospitalarios relacionados con hepatitis. La hepatitis aguda tipo A fue la principal causa de internamiento, seguida por otras hepatitis virales agudas y la hepatitis aguda tipo B.

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Llamó la atención de los investigadores que la hepatitis viral crónica, pese a concentrar la mayor cantidad de pacientes atendidos en consulta externa, no registró hospitalizaciones durante el primer semestre de 2026, comportamiento que podría estar relacionado con un mejor control ambulatorio de estos casos.

El estudio también analizó la mortalidad por hepatitis en Costa Rica entre 2021 y 2025. Durante ese periodo fallecieron 287 personas, de las cuales 157 eran hombres y 130 mujeres. La hepatitis B concentró el mayor número de muertes, al representar el 42.5 % del total, seguida por la hepatitis viral no especificada y la hepatitis C.

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La hepatitis B fue la principal causa de muerte por esta enfermedad en Costa Rica entre 2021 y 2025.

Las defunciones se concentraron principalmente en población adulta, especialmente entre personas de 40 a 44 años, aunque también se observaron cifras importantes en grupos entre los 45 y 74 años.

Los especialistas recordaron que la hepatitis es una inflamación del hígado que puede tener múltiples causas, entre ellas infecciones virales, enfermedades autoinmunes, consumo excesivo de alcohol y algunos medicamentos. Mientras las hepatitis A y E se transmiten principalmente por agua o alimentos contaminados, las hepatitis B, C y D se propagan mediante el contacto con sangre o fluidos corporales infectados, incluidas las relaciones sexuales sin protección.

Ante este panorama, los expertos hicieron un llamado a reforzar las medidas preventivas, entre ellas mantener al día el esquema de vacunación, especialmente en recién nacidos, niños, personal de salud y personas con factores de riesgo; utilizar preservativo durante las relaciones sexuales; evitar compartir objetos de higiene personal como cepillos de dientes o rasuradoras; consumir agua potable y alimentos seguros; acudir únicamente a establecimientos autorizados para realizar tatuajes o perforaciones, y buscar atención médica inmediata ante síntomas como piel amarilla, orina oscura, fatiga intensa, náuseas, dolor abdominal o pérdida del apetito, ya que un diagnóstico oportuno mejora considerablemente el pronóstico de la enfermedad.

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