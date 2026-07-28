Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

Sebastián “Cola” Almeida fue eliminado de Gran Hermano Generación Dorada tras perder el versus final con Alejandra Majluf (Video: GH, Telefe)

Guardar

Sebastián “Cola” Almeida se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) en la noche del lunes 27 de julio, tras perder el versus final contra Alejandra Majluf con el 77,2% de los votos del público a favor de su salida. El artista estuvo 69 días dentro de la casa y se despidió con un mensaje emotivo, un grito de amor hacia uno de los visitantes y la imagen de Charlotte Caniggia como su única defensora en el momento más tenso de la gala.

La jornada arrancó con cinco jugadores en placa negativa: Cola, Matías Hanssen, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Tamara Paganini. La primera en salvarse fue Paganini, con apenas el 2% de los votos. Luego bajaron de placa Hanssen, con el 2,3%, y Prieto, con el 7,3%. La definición quedó entre Cola y Majluf, y el público no dejó lugar a dudas: Cola se fue con el 77,2% de los votos, mientras que la actriz retuvo su lugar con el 22,8% restante.

PUBLICIDAD

El público decidió la salida de Cola en Gran Hermano con el 77,2% de los votos, mientras Majluf siguió en la casa con el 22,8%

Antes de conocerse el resultado, el conductor Santiago del Moro pidió a los participantes que se ubicaran detrás del nominado al que querían ver continuar en la competencia. El gesto dejó al descubierto el mapa de alianzas de la casa: Charlotte Caniggia fue la única que se paró detrás de Cola. El resto de sus compañeros eligió a Majluf, una imagen que Caniggia no dejó pasar. “Hipócritas”, les dijo a Yipio y Pincoya, dos de las que optaron por apoyar a su rival. La tensión entre Cola y parte del grupo ya había quedado expuesta horas antes, durante una actividad que derivó en un fuerte cruce dentro de la casa.

La despedida de Cola fue a tono con su paso por el reality. Antes de cruzar la puerta, se dirigió a sus compañeros con una mezcla de afecto y filosofía de vida: “Algunos de ustedes han sido los mejores compañeros que pude tener. Jueguen, diviértanse, sean felices, jueguen con la cabeza, pero también jueguen con el corazón. Conecten las dos cosas. Los quiero, chicos. Soy feliz, cumplí un sueño. Me voy bien, me voy contento”. Y cerró con una de las escenas más comentadas de la noche: le gritó “¡Devi, te amo!” a Juan Pablo “Devi” De Vigili, el visitante correntino por quien había confesado sentir atracción días atrás, cuando este regresó a la casa.

PUBLICIDAD

Cola se despidió de Gran Hermano con un mensaje a sus compañeros y le gritó “Devi, te amo” a Juan Pablo “Devi” De Vigili

Pincoya, quien mantuvo una relación tensa con Cola durante su estadía, festejó la eliminación a los gritos y abrazó a Majluf, que estaba visiblemente emocionada. La permanencia de la artista llegó en un momento en que la participante atravesaba su propio desgaste emocional, vinculado al enfrentamiento previo con las visitantes Romina Uhrig y Daniela Celis.

La gala también tuvo la salida de una visita. Antes de la eliminación, Romina Uhrig dejó la casa conmovida. La ex participante de ediciones anteriores dijo amar el lugar, especialmente la cocina, y los jugadores lamentaron su partida porque los había alimentado durante toda la semana.

PUBLICIDAD

Con la salida de Cola, la casa quedó conformada por 13 participantes: Solange “Sol” Abraham, Pincoya, Juan “Juanicar” Caruso, Cinzia Francischiello, Yanina Zilli, Luana Fernández, Tamara Paganini, Charlotte Caniggia, Matías Hanssen, Steffy “Campanita” Pereira, Mariela Prieto, Alejandra Majluf y Yisela “Yipio” Pintos. Entre los visitantes que continúan en la casa están Ariel “Big Ari” Ansaldo, Juliana Díaz, Emma Vich, Selva Pérez y Juan Pablo “Devi” De Vigili. Un dato a tener en cuenta, a diferencia de otras ediciones de GH Argentina, es que quedan pocos hombres dentro de la casa: Juan “Juanicar” Caruso y Matías Hanssen son los únicos varones que siguen en competencia como jugadores titulares.