El mensaje que le envió el presidente de la FIFA a Nicolás Otamendi tras su retiro de la selección argentina

El mensaje del presidente de la FIFA a Nicolás Otamendi

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le dedicó un mensaje público a Nicolás Otamendi tras el anuncio del retiro del defensor de la selección argentina, al que describió como parte de “una extraordinaria era” para el fútbol del país. El gesto del máximo dirigente del fútbol mundial se produce días después de que Ota publicara su despedida de la Albiceleste, con la que disputó 139 partidos y ganó cuatro títulos.

“Felicitaciones Nicolás Otamendi por una excepcional carrera internacional. Ganador de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, finalista de nuevo en 2026 y con 139 participaciones, uno de los jugadores con más partidos con Argentina”, escribió Infantino en sus redes sociales. El directivo completó su mensaje con una referencia al legado del zaguero: “Tu liderazgo y tu determinación han contribuido a forjar una extraordinaria era para tu selección nacional”.

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“Gracias por los momentos inolvidables que has regalado a los aficionados al fútbol de todo el mundo mientras representabas con orgullo a la selección argentina. Te deseo mucho éxito en tu próxima etapa”.

El homenaje de Infantino llegó pocos días después de que Otamendi formalizara su despedida el 23 de julio, horas después de reincorporarse a los entrenamientos de River Plate. El defensor lo hizo a través de un video con sus mejores momentos con la camiseta albiceleste y una carta abierta en sus redes sociales. “Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina; fue el privilegio más grande que me dio el fútbol”, expresó el central.

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En ese texto, Otamendi también se refirió a la derrota en la final del Mundial 2026 ante España: “El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto de que este grupo lo intentó hasta el último segundo”. El marcador central acumuló cuatro títulos con la Albiceleste: la Copa Mundial 2022, dos Copas América y una Finalissima.

Su despedida incluyó palabras para los hinchas argentinos. “Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción... Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño”, escribió. Y cerró con un mensaje para las generaciones futuras: “Nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor”.

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El gesto de Infantino con Otamendi se enmarca en una semana en la que el presidente de la FIFA también publicó una extensa reflexión sobre el Mundial 2026, el torneo que reunió a 48 selecciones en Estados Unidos, México y Canadá. En ese texto, Infantino salió al cruce de las críticas recibidas por la organización y los arbitrajes, con una frase que sintetizó su postura: “Mientras ustedes dividen, nosotros unimos”.

En esa misma carta, el directivo defendió el desarrollo del torneo: “Siete millones de personas de más de 200 países disfrutaron del torneo en 16 ciudades y estadios fantásticos: cero incidentes, cero hostilidad, cero violencia, solo alegría, emociones, felicidad, unidad y compañerismo”. Infantino también respondió a los cuestionamientos sobre el polémico caso Balogun, en el que se le retiró una tarjeta roja al delantero de Estados Unidos antes del partido de octavos de final frente a Bélgica: “Resulta curioso que los mismos países que emplean estas prácticas sean los que las critican”.

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