Las desafortunadas declaraciones de Flor Vigna sobre Nicolás Cabré: “Muy mala persona”

Flor Vigna calificó a Nicolás Cabré como “muy neurótico” en La Casa de los Famosos México (Video: LAM, América TV)

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En sus primeras horas dentro de La Casa de los Famosos México, Flor Vigna recordó su experiencia junto a Nicolás Cabré en la ficción Mi hermano es un clon y lo describió como “muy mala persona” con sus compañeros de encierro. La actriz y cantante, que ingresó al reality de convivencia, eligió ese momento de presentación ante sus nuevos compañeros para hablar de su pasado en el espectáculo argentino, y las palabras que usó para referirse a su excompañero de elenco no dejaron margen para la interpretación. Sus declaraciones no cayeron bien en medio del duelo que vive el actor por la muerte de su hermano, Duilio.

“En mi primer protagónico, me tocó con un actor muy conocido en mi país, pero es muy neurótico. Actúa muy bien, es muy talentoso, pero todos estábamos esperando que llegue de buen humor”, le dijo a una compañera dentro de la casa, sin mencionar el nombre del actor en ningún momento. Aunque la omisión fue deliberada, en Argentina la referencia fue inmediatamente identificada: la tira Mi hermano es un clon, en la que Vigna y Nicolás Cabré compartieron el elenco entre finales de 2018 y principios de 2019, fue el único protagónico de la actriz junto a una figura de ese perfil en el período que describió.

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Flor Vigna recordó su trabajo con Nicolás Cabré en Mi hermano es un clon y lo acusó de tener malos tratos con el equipo técnico

Las declaraciones no quedaron en esa primera descripción. La artista fue más lejos y contó cómo vivía esa tensión desde adentro, en un rol que le exigía exactamente lo contrario de lo que sentía. “Yo tenía que decir que lo amaba y estaba enamorada en cámara, pero en realidad lo odiaba con todo mi ser porque era muy mala persona con los técnicos, los vestuaristas”, dijo. Y cerró con una autocrítica sobre su propia actitud en aquel momento: “Me daba ganas de tener más poder para decirle lo que pensaba. Yo recién empezaba y me arrepiento de haber sido muy sumisa”.

La mala relación entre ambos durante las grabaciones de Mi hermano es un clon no era un secreto en el ambiente. En su momento, trascendieron versiones sobre rispideces en el set, y también circularon rumores que involucraban a Laurita Fernández, quien era la pareja de Cabré en ese período y habría sentido celos por la cercanía que la dinámica actoral imponía entre los protagonistas. Fernández terminó confirmando esa incomodidad tiempo después.

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La actriz dijo que debía mostrarse enamorada de Nicolás Cabré en cámara aunque lo rechazaba fuera del set

Las declaraciones de Flor desde el reality mexicano llegaron en un momento particularmente difícil para Cabré. El mismo fin de semana en que la actriz hablaba de él ante las cámaras de La Casa de los Famosos, el actor confirmaba en Instagram la muerte de su hermano mayor, Duilio Cabré, a los 47 años. “Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, escribió Cabré en una historia que conmovió a sus seguidores. La causa del fallecimiento no fue informada.

Vigna, por su parte, no tenía forma de saber lo que ocurría. El formato del reality implica un aislamiento total del exterior: sin teléfono, sin acceso a redes sociales y sin información sobre lo que sucede fuera de la casa. Sus palabras sobre Cabré, pronunciadas en ese contexto de presentación ante sus nuevos compañeros de convivencia, no tuvieron ningún vínculo con la noticia que circulaba en Argentina al mismo tiempo.

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La participación de Vigna en La Casa de los Famosos México es su primera experiencia en un reality internacional de este tipo. La actriz, que también desarrolló una carrera musical y fue participante de Combate y el Bailando, llegó al programa con una actitud abierta desde el primer día. Nicolás Cabré, en tanto, atraviesa uno de los momentos más duros de su vida personal. La muerte de Duilio se produjo poco más de un año después del fallecimiento de su madre, Cristina Birckenstaedt, en junio de 2025.