La impactante oferta que hicieron desde Europa por el Flaco López tras el Mundial: la respuesta del Palmeiras

El Flaco López es el goleador del Palmeiras (AP Foto/Martín Mejía)

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El Spartak de Moscú presentó una oferta formal de 25 millones de euros - 29 millones de dólares o 145 de reales- al Palmeiras por el delantero de la selección argentina Juan Manuel López, pero el club brasileño rechazó la propuesta sin abrir negociaciones, según informaron medios locales.

De acuerdo a lo detallado por UOL, la oferta del club ruso se estructuró en dos partes: 20 millones de euros fijos (unos 116 millones de reales) más 5 millones de euros adicionales en variables (29 millones de reales), para alcanzar ese total de 145 millones. El Palmeiras agradeció el interés, pero comunicó al Spartak que no tiene intención de negociar la salida del delantero. El club ruso, no obstante, no abandonó la búsqueda y mantiene contactos con los representantes del jugador con el objetivo de seducirlo mediante un salario muy superior al que percibe actualmente en Brasil.

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En tanto que el periodista Bruno Andrade, de ESPN Brasil, precisó que la valuación interna que el Palmeiras tiene de López oscila entre los 35 y los 40 millones de euros (entre 203 y 232 millones de reales), lo que convierte la oferta del Spartak en insuficiente para el Verdao. A eso se suma una cláusula de rescisión de 100 millones de euros (580 millones de reales) que protege el contrato del jugador, vigente hasta diciembre de 2029.

El emotivo abrazo del Flaco López a Lionel Messi luego del triunfo ante Inglaterra 2-1 por la semifinal del Mundial (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

No es la primera vez que el Spartak intenta llevarse a López. La entidad moscovita ya había tanteado su contratación en la ventana de transferencias anterior, pero las conversaciones no prosperaron. El interés ruso se renueva ahora con una oferta formal y en un contexto en el que el delantero sale del Mundial con su cotización en alza, tras su participación con la selección argentina luego de llegar a la final.

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El interés del Spartak no es el único que rodeó a López en los últimos meses. El Fenerbahce de Turquía también consultó a su entorno, pero los representantes del jugador descartaron esa posibilidad. Según publicó Jornal Cruzeiro, el propio Palmeiras entiende que la permanencia del delantero podría volverse difícil de sostener si llegara una propuesta superior a los 40 millones de euros. La ventana de transferencias permanece abierta hasta principios de septiembre.

López, de 25 años, fue suplente en el seleccionado nacional dirigido por Lionel Scaloni durante el Mundial, pero dejó su marca en el momento más exigente. En las cuartos de final ante Suiza, ingresó en la prórroga y dio la asistencia para el gol de Julián Álvarez, quien puso a Argentina en ventaja y encaminó la clasificación a las semifinales. La Argentina llegó hasta la final, donde cayó ante España por 1-0. Luego de unos días de descanso, el correntino retomó este lunes los entrenamientos con el Palmeiras.

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El punta retomó este lunes los entrenamientos en el Palmeiras (@Palmeiras)

El Flaco López acumula 39 goles y 14 asistencias con la camiseta del Palmeiras desde el inicio de 2025, números que lo consolidan como uno de los delanteros más regulares del fútbol sudamericano. En Argentina se destacó en Lanús y de ahí emigró a Brasil.

En 2026, el atacante lleva 14 goles y 8 asistencias, lo que lo ubica como el máximo artillero del equipo. Esa producción sostenida a lo largo de tres temporadas -22 goles en 2024, 25 en 2025 y 14 en la primera mitad de 2026- explica por qué la directiva del Palmeiras fijó como prioridad su permanencia. El club renovó su contrato en septiembre pasado con un aumento salarial acorde a su rendimiento.

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La posición del Palmeiras es clara: el Flaco López no está en venta. El departamento de fútbol del club tiene como objetivo retener a todos sus jugadores clave en esta ventana, y el delantero argentino encabeza esa lista. La dirección técnica del entrenador Abel Ferreira considera al Flaco una pieza fundamental del esquema ofensivo del equipo.