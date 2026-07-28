Deportes
GoogleAgregar Infobae en Google

La impactante oferta que hicieron desde Europa por el Flaco López tras el Mundial: la respuesta del Palmeiras

El delantero de la selección argentina es pretendido por el Spartak de Moscú. A cuánto asciende su cláusula de salida

El Flaco López es el goleador del Palmeiras (AP Foto/Martín Mejía)
El Flaco López es el goleador del Palmeiras (AP Foto/Martín Mejía)
Guardar

El Spartak de Moscú presentó una oferta formal de 25 millones de euros - 29 millones de dólares o 145 de reales- al Palmeiras por el delantero de la selección argentina Juan Manuel López, pero el club brasileño rechazó la propuesta sin abrir negociaciones, según informaron medios locales.

De acuerdo a lo detallado por UOL, la oferta del club ruso se estructuró en dos partes: 20 millones de euros fijos (unos 116 millones de reales) más 5 millones de euros adicionales en variables (29 millones de reales), para alcanzar ese total de 145 millones. El Palmeiras agradeció el interés, pero comunicó al Spartak que no tiene intención de negociar la salida del delantero. El club ruso, no obstante, no abandonó la búsqueda y mantiene contactos con los representantes del jugador con el objetivo de seducirlo mediante un salario muy superior al que percibe actualmente en Brasil.

PUBLICIDAD

En tanto que el periodista Bruno Andrade, de ESPN Brasil, precisó que la valuación interna que el Palmeiras tiene de López oscila entre los 35 y los 40 millones de euros (entre 203 y 232 millones de reales), lo que convierte la oferta del Spartak en insuficiente para el Verdao. A eso se suma una cláusula de rescisión de 100 millones de euros (580 millones de reales) que protege el contrato del jugador, vigente hasta diciembre de 2029.

El emotivo abrazo del Flaco López a Lionel Messi luego del triunfo ante Inglaterra 2-1 por la semifinal del Mundial (Reuters/Nathan Ray Seebeck)
El emotivo abrazo del Flaco López a Lionel Messi luego del triunfo ante Inglaterra 2-1 por la semifinal del Mundial (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

No es la primera vez que el Spartak intenta llevarse a López. La entidad moscovita ya había tanteado su contratación en la ventana de transferencias anterior, pero las conversaciones no prosperaron. El interés ruso se renueva ahora con una oferta formal y en un contexto en el que el delantero sale del Mundial con su cotización en alza, tras su participación con la selección argentina luego de llegar a la final.

PUBLICIDAD

El interés del Spartak no es el único que rodeó a López en los últimos meses. El Fenerbahce de Turquía también consultó a su entorno, pero los representantes del jugador descartaron esa posibilidad. Según publicó Jornal Cruzeiro, el propio Palmeiras entiende que la permanencia del delantero podría volverse difícil de sostener si llegara una propuesta superior a los 40 millones de euros. La ventana de transferencias permanece abierta hasta principios de septiembre.

López, de 25 años, fue suplente en el seleccionado nacional dirigido por Lionel Scaloni durante el Mundial, pero dejó su marca en el momento más exigente. En las cuartos de final ante Suiza, ingresó en la prórroga y dio la asistencia para el gol de Julián Álvarez, quien puso a Argentina en ventaja y encaminó la clasificación a las semifinales. La Argentina llegó hasta la final, donde cayó ante España por 1-0. Luego de unos días de descanso, el correntino retomó este lunes los entrenamientos con el Palmeiras.

Juan Manuel "Flaco" López
El punta retomó este lunes los entrenamientos en el Palmeiras (@Palmeiras)

El Flaco López acumula 39 goles y 14 asistencias con la camiseta del Palmeiras desde el inicio de 2025, números que lo consolidan como uno de los delanteros más regulares del fútbol sudamericano. En Argentina se destacó en Lanús y de ahí emigró a Brasil.

En 2026, el atacante lleva 14 goles y 8 asistencias, lo que lo ubica como el máximo artillero del equipo. Esa producción sostenida a lo largo de tres temporadas -22 goles en 2024, 25 en 2025 y 14 en la primera mitad de 2026- explica por qué la directiva del Palmeiras fijó como prioridad su permanencia. El club renovó su contrato en septiembre pasado con un aumento salarial acorde a su rendimiento.

La posición del Palmeiras es clara: el Flaco López no está en venta. El departamento de fútbol del club tiene como objetivo retener a todos sus jugadores clave en esta ventana, y el delantero argentino encabeza esa lista. La dirección técnica del entrenador Abel Ferreira considera al Flaco una pieza fundamental del esquema ofensivo del equipo.

Temas Relacionados

deportes-internacionalJuan Manuel "Flaco" LópezPalmeirasSpartak de MoscúSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Centroamericanos sacuden el medallero de los Juegos en Santo Domingo

Guatemala y Panamá suben al podio en los primeros días de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con preseas en taekwondo y judo, y rompen el guion marcado por México y Cuba

Centroamericanos sacuden el medallero de los Juegos en Santo Domingo

El mensaje que le envió el presidente de la FIFA a Nicolás Otamendi tras su retiro de la selección argentina

Gianni Infantino le dedicó unas palabras al defensor de River Plate: “Tu liderazgo y tu determinación han contribuido a forjar una extraordinaria era”

El mensaje que le envió el presidente de la FIFA a Nicolás Otamendi tras su retiro de la selección argentina

Revelaron la encendida arenga en el vestuario de Riestra antes de la goleada ante Boca: “No se salva nadie solo”

El Malevo publicó el video del discurso de Milton Céliz en la previa al contundente triunfo ante el Xeneize por la primera fecha del Torneo Clausura

Revelaron la encendida arenga en el vestuario de Riestra antes de la goleada ante Boca: “No se salva nadie solo”

“¡Lo hicimos!”: el íntimo festejo de Edu Aguirre con Cristiano Ronaldo tras la victoria frente a Gastón Edul en La Velada

El periodista celebró junto al portugués y su pareja Georgina Rodríguez tras ganarle el combate al reportero argentino

“¡Lo hicimos!”: el íntimo festejo de Edu Aguirre con Cristiano Ronaldo tras la victoria frente a Gastón Edul en La Velada

Así fue el ataque de una facción de la barra de Quilmes a un grupo de hinchas de River, que terminó con tres heridos de bala

El micro de los fanáticos del Millonario de Rafael Calzada fue emboscado a la altura del Arroyo Las Piedras, en pleno Quilmes Oeste

Así fue el ataque de una facción de la barra de Quilmes a un grupo de hinchas de River, que terminó con tres heridos de bala

MALDITOS NERDS

Sauron desata el caos en la temporada 3 de Los anillos de poder y lleva la guerra a toda la Tierra Media

Sauron desata el caos en la temporada 3 de Los anillos de poder y lleva la guerra a toda la Tierra Media

Borderlands 4 lanza el DLC Story Pack 2 con FL4K y la nueva Vault Hunter Loveless the Hacker

Primer vistazo al universo cyberpunk de Neuromancer en la adaptación protagonizada por Callum Turner

Jeffrey Gattis de Amazon anuncia que Tomb Raider: Catalyst llegará recién en 2028, no en 2027

Silka Luisa y Ridley Scott reinventan la saga con Blade Runner 2099 y su impactante nuevo tráiler

ENTRETENIMIENTO

La hija de Tom Cruise y Katie Holmes elimina el apellido del actor de su nombre legal

La hija de Tom Cruise y Katie Holmes elimina el apellido del actor de su nombre legal

Chris Evans revela que Marvel le propuso volver como Capitán América antes de ‘Avengers: Doomsday’

Un hombre es arrestado tras subir videos peleando con tiburones a sus redes sociales

Tom Holland admite que algunas de sus películas son “una mierda”

Carly Simon ha sido diagnosticada con Parkinson: así lo contó en un emotivo mensaje

INFOBAE AMÉRICA

Brote de infecciones respiratorias cobra la vida de seis personas en la comarca indígena Ngäbe Buglé, en Panamá

Brote de infecciones respiratorias cobra la vida de seis personas en la comarca indígena Ngäbe Buglé, en Panamá

Mujer se hizo pasar por abogada y cobró $5.800: la condenaron a prisión en El Salvador

Congreso de Guatemala recibe la ley para subsidiar diésel y gasolina hasta 2026

Más de 557 mil menores de edad viven en pobreza en Costa Rica

Centroamericanos sacuden el medallero de los Juegos en Santo Domingo