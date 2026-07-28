Las cafeterías escolares necesitan una actualización para cumplir con los estándares de alimentación saludable, según investigadores

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LUNES, 27 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Las alitas de pollo picantes, los tacos, la pizza, las galletas de salchicha y los batidos de desayuno ofrecidos por las cafeterías escolares deben ser reinventados, para no desaparecer del menú, según un nuevo estudio.

Todos estos productos contienen grandes cantidades de azúcar añadida y sal que no serán aceptadas bajo los nuevos límites del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USA), que entrarán en vigor en otoño de 2027, informaron recientemente investigadores en la revista Nutrition Reviews.

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"Las comidas escolares están diseñadas para cumplir con los estándares nutricionales y, para muchos niños, están entre las comidas más equilibradas que consumen", dijo la investigadora principal Aleshia Hall-Campbell, directora ejecutiva del Instituto de Nutrición Infantil de la Universidad de Mississippi.

"Pero como los estudiantes pueden desayunar y comer muchas veces a la semana, la calidad nutricional de esas comidas importa", dijo en un comunicado de prensa. "Reducir los azúcares añadidos y el sodio no consiste en culpar a las comidas del colegio. Se trata de utilizar las comidas escolares como una oportunidad para apoyar la salud de los niños mientras se sirven alimentos que disfrutan los estudiantes."

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Para el nuevo estudio, los investigadores compararon la oferta actual de la cafetería con los requisitos del USDA para reducir el sodio y el azúcar en las comidas escolares al inicio del curso 2027-28.

El equipo encuestó a casi 1.100 profesionales de la nutrición escolar para determinar qué atienden las escuelas y qué comen los estudiantes con mayor frecuencia. Luego revisaron recetas para esos productos para identificar los alimentos con mayor contenido en azúcar y sal.

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Los investigadores descubrieron que los dulces populares para el desayuno como magdalenas, parfaits de yogur y batidos de desayuno contenían una gran cantidad de azúcares añadidos. Las galletas de salchicha y las pizzas de desayuno tenían más sodio.

Los investigadores descubrieron que las opciones de comida como alitas con sabor, tacos y nachos también venían con grandes cantidades de sal.

Solo las recetas de alitas de pollo promediaban más de 2.100 miligramos de sodio por ración, casi cumpliendo el límite diario de no más de 2.300 miligramos establecido por el USDA para adultos, según los investigadores.

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Los investigadores dijeron que crearon esta lista para dar a los expertos en nutrición la oportunidad de crear versiones más saludables de las comidas que prefieren los estudiantes.

"Para las familias, el punto práctico es que estos cambios no tienen que ver con eliminar los alimentos que disfrutan los estudiantes", dijo la investigadora Ruaa Al Juboori, profesora adjunta de salud pública, en un comunicado de prensa. "Se trata de hacer que los alimentos que ya se sirven en las escuelas sean un poco más saludables, manteniéndolos familiares, sabrosos y atractivos para los estudiantes.

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"Esto importa porque las comidas escolares llegan a muchos niños cada día", dijo Al Juboori. "Para los estudiantes que desayunan y almorzan en el colegio, incluso pequeños cambios en el azúcar añadido y el sodio pueden marcar la diferencia con el tiempo."

Los dietistas pueden idear recetas que sustituyan hierbas y especias por exceso de sal y azúcar, pero estos cambios solo tendrán éxito si a los estudiantes les gustan las ofertas modificadas, según los investigadores.

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"Aunque el sodio y el azúcar hacen que los alimentos sepan bien, las hierbas y especias también pueden añadir sabor a los alimentos que consumimos", dijo la investigadora principal Marjuyua Lartey Gibson, directora de la División de Investigación Aplicada del Instituto de Nutrición Infantil en la Universidad del Sur de Misisipi.

"Los profesionales de la nutrición escolar deberían explorar potenciadores de sabor, como especias como la canela, la nuez moscada y el jengibre para darle dulzura, y sustitutos de la sal como hierbas - romero, tomillo, ajo y pimentón - para minimizar el sodio", dijo Lartey Gibson en un comunicado de prensa. "Las pruebas de sabor y el feedback de los estudiantes también son importantes, porque el mejor cambio de receta es aquel que los estudiantes realmente comen."

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Si tiene éxito, la oferta actualizada de la cafetería podría ayudar a niños y adolescentes a adoptar hábitos alimentarios saludables que mantendrán hasta la edad adulta, según los investigadores.

"Las comidas escolares por sí solas no determinan los hábitos alimenticios de por vida de un niño, pero pueden desempeñar un papel importante", dijo Hall-Campbell. "Los niños están expuestos a alimentos en la escuela una y otra vez, por lo que las comidas escolares pueden ayudar a moldear lo que los estudiantes consideran normal, familiar y aceptable.

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"Por eso el equilibrio es importante. Queremos que los estudiantes disfruten de sus comidas, pero también queremos que se familiaricen con alimentos bajos en azúcar añadida y sodio y que sigan sabiendo bien", concluyó Hall-Campbell.

Más información

El Departamento de Agricultura de EE. UU. tiene más información sobre las actualizaciones de los estándares de nutrición escolar.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Misisipi, 23 de julio de 2026; Revisiones nutricionales, 23 de julio de 2026