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¿Qué tan precisas son las aplicaciones de calorías basadas en fotos? 4 son puestas a prueba

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LUNES, 27 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Haz una foto y haz un recuento de calorías.

Parece sencillo, pero un nuevo estudio revela que algunas aplicaciones populares de seguimiento de alimentos impulsadas por IA pueden subestimar las calorías y la grasa en aproximadamente un tercio.

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"Las aplicaciones de seguimiento de calorías basadas en fotos son muy populares, especialmente para quienes intentan controlar su salud o perder peso", dijo Aaron Hengist, investigador postdoctoral visitante en el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). "Sin embargo, la precisión de muchas de estas aplicaciones no ha sido evaluada a fondo. Nuestro estudio ayuda a abordar esta cuestión analizando si estas aplicaciones pueden estimar las calorías de forma fiable."

Los investigadores del NIH probaron cuatro aplicaciones populares para el seguimiento de calorías -- MyFitnessPal, LoseIt!, CalAI y Appediet -- utilizando fotos de más de 100 comidas preparadas en una cocina metabólica estrictamente controlada.

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Cada ingrediente se pesaba con precisión, permitiendo comparar las estimaciones de las apps con las calorías y nutrientes exactos de las comidas.

El resultado: Las cuatro aplicaciones subestimaron el contenido calórico de las comidas entre 250 y 345 calorías, de media, y la grasa en unos 30 gramos

Las apps hicieron un mejor trabajo estimando los carbohidratos que las grasas o las proteínas.

"Las personas que usan una aplicación de seguimiento basada en fotos sin ajustar las porciones ni introducir las cantidades de comida deberían tomar los resultados con cautela", dijo Hengist en un comunicado de prensa.

Un análisis posterior de más de 200 comidas adicionales también sugiere que las aplicaciones son menos precisas con las comidas cetogénicas bajas en carbohidratos, probablemente porque subestiman consistentemente su mayor contenido de grasa, según los investigadores.

Dicen que combinar el análisis fotográfico con IA con métodos más tradicionales de seguimiento de alimentos podría mejorar la precisión real de las aplicaciones.

Los resultados se presentaron el sábado en National Harbor, Maryland, durante una reunión de la Sociedad Americana de Nutrición. Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por pares.

Más información

El Departamento de Agricultura de EE. UU. tiene más información sobre aplicaciones de alimentación y nutrición.

FUENTE: HealthDay TV, 27 de julio de 2026

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