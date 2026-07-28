Centroamericanos sacuden el medallero de los Juegos en Santo Domingo

La delegación guatemalteca de Poomsae posa con la bandera y sus medallas tras una histórica jornada en el Open de República Dominicana 2026 (Foto cortesía Taekwondo Guatemala).

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La edición XXV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) comenzó en Santo Domingo, donde Guatemala, Panamá y otros países centroamericanos sumaron resultados frente al histórico dominio de México y Cuba. En los primeros días hubo atletas centroamericanos en disciplinas dominadas por México y Cuba, según reportó la agencia de noticias EFE.

Guatemala ganó en el taekwondo poomsae, donde María Alejandra Higueros, con 24 años, conquistó el oro en la especialidad freestyle tras sumar 8,530 puntos, desplazando a las favoritas mexicanas. EFE destacó el logro de Higueros como reflejo del crecimiento deportivo del país, que también añadió una plata en poomsae mixto y un bronce en la modalidad tradicional individual, este último a cargo de César Aguilar.

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En los primeros días, el medallero mostró una menor distancia entre México y Cuba y otros países, aunque el torneo todavía tiene 13 jornadas por delante, según EFE.

Panamá también sumó un resultado destacado con Némesis Candelo, mientras Guatemala fue plata en bádminton, quien ganó la primera medalla de oro para su país en la división de menos de 48 kilos en judo. La actuación panameña añadió un bronce por medio de Kristine Jiménez en la categoría de hasta 57 kilos, en el mejor arranque panameño de los últimos ciclos, de acuerdo con los datos de EFE.

La tabla del medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe muestra a México en la primera posición con 65 preseas, seguido por Colombia y Cuba. (https://jcc2026.org)

Salvadoreños ganan medallas de oro

La delegación de El Salvador sumó el sábado sus primeras preseas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, tras conquistar 4 medallas en tiro con arco, bádminton y judo, resultados que le permitieron ingresar al medallero del certamen.

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Este lunes ya suma 7 medallas (2 de oro, 1 de plata y 4 de bronce) y el equipo salvadoreño ocupa la novena posición del medallero con una delegación de 239 deportistas, integrada por 145 mujeres y 94 hombres.

El primer metal llegó en el tiro con arco: el equipo femenino de arco recurvo formado por Jocelyn Urías, Marcela Cortez y Jimena Vigil venció 6-0 a República Dominicana y se quedó con el bronce. En esa prueba, México obtuvo el oro y Colombia la plata.

La segunda medalla del día fue en bádminton, donde el equipo mixto integrado por Uriel Canjura, Manuel Mejía, Melvin Calzadilla, Javier Alas, Margareth Revelo, Gabriela Barrios, Daniela Hernández y Fátima Centeno superó 3-1 a Cuba y aseguró el bronce.

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El judo aportó el tercer y el cuarto metal: Jairo Moreno ganó la plata en -60 kilogramos y cayó en la final ante el cubano Jonathan Charon, mientras Diego Cálix obtuvo el bronce en -66 kilogramos tras derrotar al dominicano Heriberto de Aza.

(Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

Otros países que se metieron en el podio

En el ciclismo de ruta, aunque compitieron los equipos de México y Cuba, la caribeña Teniel Campbell de Trinidad y Tobago fue tercera. Su tercer lugar fue destacado por EFE, ya que proviene de un país sin tradición en la disciplina y ha forjado su carrera compitiendo en Europa. Campbell, 28 años, ya había sumado cuatro medallas en la edición anterior de los JCC y una contrarreloj continental sub-23, como recordó EFE en su cronología del evento.

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El medallero también registró medallas de Venezuela, que rompió la hegemonía mexicana y cubana en remo femenino. Keyla García y Kimberlin Meneses se apropiaron de la medalla de plata en la prueba de par de remos cortos, consolidando la presencia venezolana en el podio.

En natación, Krystal Lara, representante de República Dominicana, se metió entre las candidatas por México y Colombia, al posicionarse como una candidata en su disciplina, pese a que el país sede no figura entre las potencias tradicionales del área. EFE subrayó que la participación de Lara.

El medallero y el dominio de México

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de este año contemplan la entrega de 3,244 medallas en 1,555 eventos. México llega como campeón defensor tras su actuación en San Salvador 2023, donde consiguió 353 medallas: 145 de oro, 108 de plata y 100 de bronce, según el registro oficial citado por EFE.

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