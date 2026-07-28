República Dominicana
GoogleAgregar Infobae en Google

Centroamericanos sacuden el medallero de los Juegos en Santo Domingo

Guatemala y Panamá suben al podio en los primeros días de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con preseas en taekwondo y judo, y rompen el guion marcado por México y Cuba

La delegación guatemalteca de Poomsae posa con la bandera y sus medallas tras una histórica jornada en el Open de República Dominicana 2026 (Foto cortesía Taekwondo Guatemala).
La delegación guatemalteca de Poomsae posa con la bandera y sus medallas tras una histórica jornada en el Open de República Dominicana 2026 (Foto cortesía Taekwondo Guatemala).
Guardar

La edición XXV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) comenzó en Santo Domingo, donde Guatemala, Panamá y otros países centroamericanos sumaron resultados frente al histórico dominio de México y Cuba. En los primeros días hubo atletas centroamericanos en disciplinas dominadas por México y Cuba, según reportó la agencia de noticias EFE.

Guatemala ganó en el taekwondo poomsae, donde María Alejandra Higueros, con 24 años, conquistó el oro en la especialidad freestyle tras sumar 8,530 puntos, desplazando a las favoritas mexicanas. EFE destacó el logro de Higueros como reflejo del crecimiento deportivo del país, que también añadió una plata en poomsae mixto y un bronce en la modalidad tradicional individual, este último a cargo de César Aguilar.

PUBLICIDAD

En los primeros días, el medallero mostró una menor distancia entre México y Cuba y otros países, aunque el torneo todavía tiene 13 jornadas por delante, según EFE.

Panamá también sumó un resultado destacado con Némesis Candelo, mientras Guatemala fue plata en bádminton, quien ganó la primera medalla de oro para su país en la división de menos de 48 kilos en judo. La actuación panameña añadió un bronce por medio de Kristine Jiménez en la categoría de hasta 57 kilos, en el mejor arranque panameño de los últimos ciclos, de acuerdo con los datos de EFE.

Tabla de posiciones de medallas, con el ranking de México, Colombia, Cuba y otros países por medallas de oro, plata, bronce y total
La tabla del medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe muestra a México en la primera posición con 65 preseas, seguido por Colombia y Cuba. (https://jcc2026.org)

Salvadoreños ganan medallas de oro

La delegación de El Salvador sumó el sábado sus primeras preseas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, tras conquistar 4 medallas en tiro con arco, bádminton y judo, resultados que le permitieron ingresar al medallero del certamen.

PUBLICIDAD

Este lunes ya suma 7 medallas (2 de oro, 1 de plata y 4 de bronce) y el equipo salvadoreño ocupa la novena posición del medallero con una delegación de 239 deportistas, integrada por 145 mujeres y 94 hombres.

El primer metal llegó en el tiro con arco: el equipo femenino de arco recurvo formado por Jocelyn Urías, Marcela Cortez y Jimena Vigil venció 6-0 a República Dominicana y se quedó con el bronce. En esa prueba, México obtuvo el oro y Colombia la plata.

La segunda medalla del día fue en bádminton, donde el equipo mixto integrado por Uriel Canjura, Manuel Mejía, Melvin Calzadilla, Javier Alas, Margareth Revelo, Gabriela Barrios, Daniela Hernández y Fátima Centeno superó 3-1 a Cuba y aseguró el bronce.

El judo aportó el tercer y el cuarto metal: Jairo Moreno ganó la plata en -60 kilogramos y cayó en la final ante el cubano Jonathan Charon, mientras Diego Cálix obtuvo el bronce en -66 kilogramos tras derrotar al dominicano Heriberto de Aza.

(Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
(Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

Otros países que se metieron en el podio

En el ciclismo de ruta, aunque compitieron los equipos de México y Cuba, la caribeña Teniel Campbell de Trinidad y Tobago fue tercera. Su tercer lugar fue destacado por EFE, ya que proviene de un país sin tradición en la disciplina y ha forjado su carrera compitiendo en Europa. Campbell, 28 años, ya había sumado cuatro medallas en la edición anterior de los JCC y una contrarreloj continental sub-23, como recordó EFE en su cronología del evento.

El medallero también registró medallas de Venezuela, que rompió la hegemonía mexicana y cubana en remo femenino. Keyla García y Kimberlin Meneses se apropiaron de la medalla de plata en la prueba de par de remos cortos, consolidando la presencia venezolana en el podio.

En natación, Krystal Lara, representante de República Dominicana, se metió entre las candidatas por México y Colombia, al posicionarse como una candidata en su disciplina, pese a que el país sede no figura entre las potencias tradicionales del área. EFE subrayó que la participación de Lara.

El medallero y el dominio de México

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de este año contemplan la entrega de 3,244 medallas en 1,555 eventos. México llega como campeón defensor tras su actuación en San Salvador 2023, donde consiguió 353 medallas: 145 de oro, 108 de plata y 100 de bronce, según el registro oficial citado por EFE.

Temas Relacionados

Juegos Centroamericanos y del CaribeSanto DomingoCentroaméricaTaekwondo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala: Desarticulan red de narcomenudeo, sicariato y trata de personas en Izabal, dirigida desde otra prisión por Alias La Minga

El cabecilla de la estructura operaba desde Renovación Uno y mantuvo control sobre el penal de Puerto Barrios incluso tras su traslado, según confirmaron autoridades del Sistema Penitenciario este lunes

Guatemala: Desarticulan red de narcomenudeo, sicariato y trata de personas en Izabal, dirigida desde otra prisión por Alias La Minga

El Salvador: Evaluaron 58 ríos en la cuenca del Lempa y ninguno tuvo calidad de agua “buena”

Un informe de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) clasificó 39 afluentes con calidad de agua “mala”, 11 “regular” y 8 “pésima” en monitoreos de 2017 a 2024

El Salvador: Evaluaron 58 ríos en la cuenca del Lempa y ninguno tuvo calidad de agua “buena”

Estados Unidos elogió a El Salvador por la “tormenta perfecta” contra el narcotráfico marítimo

Un mensaje difundido por la Embajada y el Departamento de Estado destacó abordajes en alta mar y cierres de corredores en la costa salvadoreña, mientras un detalle del reconocimiento encendió la reacción presidencial

Estados Unidos elogió a El Salvador por la “tormenta perfecta” contra el narcotráfico marítimo

República Dominicana avanza con cobertura gratuita para la atrofia muscular espinal con 12 dosis para menores

La Dirección de Medicamentos de Alto Costo prepara la revisión de cada historia clínica, mientras que las familias pidieron más apoyo para enfermedades poco frecuentes

República Dominicana avanza con cobertura gratuita para la atrofia muscular espinal con 12 dosis para menores

El Gobierno de Guatemala impulsará una reforma para negar medidas sustitutivas por portar armas sin licencia

La propuesta será presentada esta semana ante la Comisión de Gobernación del Congreso y busca que las detenciones por tenencia irregular de armas de fuego mantengan la prisión preventiva, según autoridades

El Gobierno de Guatemala impulsará una reforma para negar medidas sustitutivas por portar armas sin licencia

TECNO

Por qué miles de jugadores apagarán sus PlayStation durante 7 días

Por qué miles de jugadores apagarán sus PlayStation durante 7 días

Xbox falla global: miles se quedaron sin acceso a cuenta o inicio de juego

Golpe a la piratería de Windows: el movimiento con el que Microsoft busca blindar empresas

Meta da marcha atrás: se cancela el cobro por escuchar mejor con sus gafas inteligentes

Pagos sin efectivo ni tarjetas: cómo las transferencias A2A están cambiando compras online en Colombia

ENTRETENIMIENTO

La hija de Tom Cruise y Katie Holmes elimina el apellido del actor de su nombre legal

La hija de Tom Cruise y Katie Holmes elimina el apellido del actor de su nombre legal

Chris Evans revela que Marvel le propuso volver como Capitán América antes de ‘Avengers: Doomsday’

“Él estaba entusiasmado con la vida”: La madre de Oliver tree recuerda la última charla con su hijo

Un hombre es arrestado tras subir videos peleando con tiburones a sus redes sociales

La curiosa confesión de Tom Holland: “Cuando haces prensa de películas de las que estás realmente orgulloso, es muy fácil”

MUNDO

La ONU pidió al régimen de Irán anular las condenas a muerte de diez jóvenes detenidos tras las protestas de enero

La ONU pidió al régimen de Irán anular las condenas a muerte de diez jóvenes detenidos tras las protestas de enero

El régimen de Irán amenazó a Estados Unidos: responderá al bloqueo naval en el estrecho de Ormuz

Netanyahu llegó a Washington para reunirse con Trump en medio de la negociación de Estados Unidos con Irán

El perro de su expareja le destrozó el brazo, mordió a su abuela y ahora tiene una semana para encontrarle un hogar o será sacrificado

Estados Unidos desvió 17 buques mercantes en el mar Arábigo que intentaban burlar el bloqueo a los puertos iraníes