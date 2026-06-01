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Casi 900 detenidos, más de un centenar de heridos y destrozos en distintas ciudades de Francia durante los festejos del PSG

“Ha habido más de 890 detenciones, un 45% más que el año pasado”, declaró el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en una entrevista con la radio France Inter. Además, precisó que “178 policías y gendarmes” resultaron heridos durante los operativos desplegados para contener los desórdenes

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Fútbol - Liga de Campeones de la UEFA - Aficionados del Paris Saint-Germain celebran la victoria en la Liga de Campeones de la UEFA - París, Francia - 31 de mayo de 2026. Agentes de policía se protegen de una bengala tras la victoria del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de la UEFA. REUTERS/Abdul Saboor
Fútbol - Liga de Campeones de la UEFA - Aficionados del Paris Saint-Germain celebran la victoria en la Liga de Campeones de la UEFA - París, Francia - 31 de mayo de 2026. Agentes de policía se protegen de una bengala tras la victoria del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de la UEFA. REUTERS/Abdul Saboor

Cerca de 900 personas fueron detenidas en Francia durante los incidentes registrados el sábado y el domingo tras la consagración del Paris Saint-Germain (PSG) en la Liga de Campeones, según informó este lunes el ministro del Interior, Laurent Nuñez. Los disturbios también dejaron centenares de heridos, entre ellos agentes de las fuerzas de seguridad, además de un fallecido y varios episodios de violencia en distintas ciudades del país.

Ha habido más de 890 detenciones, un 45% más que el año pasado”, declaró Nuñez en una entrevista con la radio France Inter. El ministro precisó además que “178 policías y gendarmes” resultaron heridos durante los operativos desplegados para contener los desórdenes.

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Miles de personas salieron a las calles de París y otras ciudades francesas para celebrar la victoria del PSG en la final de la Liga de Campeones, disputada el sábado en Budapest. Sin embargo, parte de los festejos derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, saqueos y diversos actos de violencia urbana.

Las autoridades francesas habían desplegado cerca de 22.000 efectivos en todo el país ante el riesgo de incidentes durante las celebraciones. Pese a ese operativo, se registraron disturbios en numerosos puntos del territorio nacional.

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En una conferencia de prensa ofrecida el domingo, Nuñez informó que 780 personas habían sido arrestadas hasta ese momento en todo el país. El ministro destacó además un incremento en el uso de fuegos artificiales y artefactos pirotécnicos dirigidos contra agentes policiales.

Miles de personas salieron a las calles de París y otras ciudades francesas para celebrar la victoria del PSG en la final de la Liga de Campeones, disputada el sábado en Budapest (REUTERS)
Miles de personas salieron a las calles de París y otras ciudades francesas para celebrar la victoria del PSG en la final de la Liga de Campeones, disputada el sábado en Budapest (REUTERS)

57 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos”, señaló entonces el funcionario, quien añadió que hubo “219 heridos en Francia, incluidos ocho de gravedad”. Las autoridades también reportaron episodios de violencia en 71 municipios franceses. Según Nuñez, se produjeron robos y saqueos en alrededor de quince ciudades.

Uno de los hechos más graves ocurrió en París, donde un joven de unos veinte años murió tras chocar con su motocicleta de motocross contra bloques de hormigón ubicados en una rampa de salida de la carretera de circunvalación de la capital francesa. La Fiscalía de París confirmó el fallecimiento e informó además que otro joven sufrió heridas graves durante un ataque con arma blanca presuntamente vinculado a un robo.

Los disturbios se concentraron especialmente en algunos sectores de París. Tras el triunfo del PSG, unas 20.000 personas se reunieron en los Campos Elíseos, uno de los principales puntos de celebración de la capital francesa.

La alcaldía del distrito VIII de París, donde se encuentra esa emblemática avenida, emitió un duro comunicado tras los incidentes. “La avenida de los Campos Elíseos y sus alrededores dejaron de ser un lugar de celebración y se convirtieron en una arena de guerrilla urbana”, afirmó la administración local.

Ante la magnitud de los disturbios, las autoridades del distrito reclamaron un cambio de estrategia para futuros eventos masivos. “Dado que se ha vuelto imposible celebrar un partido sin caer en disturbios, la única respuesta de sentido común es una nueva doctrina: ‘cero concentraciones’”, sostuvo el comunicado.

Los disturbios se concentraron especialmente en algunos sectores de París. Tras el triunfo del PSG, unas 20.000 personas se reunieron en los Campos Elíseos, uno de los principales puntos de celebración de la capital francesa (REUTERS)
Los disturbios se concentraron especialmente en algunos sectores de París. Tras el triunfo del PSG, unas 20.000 personas se reunieron en los Campos Elíseos, uno de los principales puntos de celebración de la capital francesa (REUTERS)

La propuesta fue rechazada por el ministro del Interior. Nuñez consideró que una medida de ese tipo obligaría a movilizar una parte sustancial de los recursos de seguridad del país.

Mientras continuaban los festejos por el título europeo del PSG, las autoridades prepararon un nuevo operativo para la recepción del plantel campeón. Alrededor de 100.000 personas eran esperadas para participar en un desfile de celebración frente a la Torre Eiffel antes de una recepción oficial en el Palacio del Elíseo encabezada por el presidente francés, Emmanuel Macron.

Con vistas a esos actos, el ministro prometió “una respuesta firme de las fuerzas del orden” y advirtió sobre sanciones para quienes bloquearan el tránsito o intentaran ingresar de manera irregular a la carretera de circunvalación parisina.

Para garantizar la seguridad durante las celebraciones del domingo, el Gobierno desplegó cerca de 6.000 policías y gendarmes adicionales en la capital y sus alrededores.

(Con información de AFP)

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