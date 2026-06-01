La dieta influye en la calidad del sueño, pero no sustituye los hábitos saludables

Expertos en nutrición y sueño recomiendan frutos secos, kiwi y pescados grasos como aliados para dormir mejor (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de una demanda de información sobre alimentos para dormir mejor, expertos en nutrición y medicina del sueño advierten que, aunque ciertas comidas pueden contribuir a mejorar el descanso, solo resultan efectivas cuando forman parte de hábitos de sueño saludables, según TIME.

Para favorecer un sueño reparador, especialistas recomiendan integrar frutos secos, kiwi, espinaca, carnes magras como el pollo, pescados grasos y legumbres en la alimentación cotidiana. Estos productos aportan nutrientes como melatonina, magnesio, triptófano, serotonina y fibra dietética, todos vinculados con un descanso de mayor calidad.

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La dieta por sí sola no sustituye la importancia de mantener rutinas adecuadas y buscar orientación médica en caso de insomnio persistente.

“La nutrición nunca reemplaza los buenos hábitos de sueño ni es un tratamiento para trastornos del sueño”, advirtió la doctora Saema Tahir, especialista en medicina del sueño, en declaraciones recogidas por TIME.

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Dieta mediterránea y calidad del sueño

El patrón alimenticio mediterráneo destaca por su impacto positivo en la calidad del sueño, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El patrón alimenticio mediterráneo es uno de los patrones alimenticios relacionados con una mejor calidad del sueño, según estudios citados por TIME. Este tipo de alimentación prioriza frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables.

“La dieta mediterránea se asocia con mejor calidad del sueño y menos síntomas de insomnio”, afirmó Caroline Susie, vocera de la Academy of Nutrition and Dietetics. Las personas que siguen este patrón no solo reportan menos problemas de insomnio, sino también mejoras en la salud cognitiva y cardiovascular.

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Muchos alimentos recomendados para dormir mejor se incluyen naturalmente en este tipo de dieta, aportando beneficios adicionales para otros sistemas del organismo.

Frutos secos y melatonina para dormir mejor

Los frutos secos, especialmente las nueces y los pistachos, contienen algunos de los niveles naturales más altos de melatonina. Esta hormona regula los ciclos de sueño, por lo que consumir alimentos que la aportan puede ayudar a conciliar el sueño más rápido y mantenerlo durante la noche.

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Los frutos secos son una fuente natural y eficaz de melatonina para regular el ritmo circadiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras fuentes de melatonina son las cerezas, uvas, tomates, pimientos, hongos, huevos y pescados. Aunque estos alimentos contienen cantidades menores, contribuyen a que el cuerpo mantenga una producción constante de este compuesto.

Los especialistas remarcan que el efecto de estos productos requiere una ingesta regular, dentro de un patrón alimenticio equilibrado.

Kiwi y su efecto en la calidad del sueño

El kiwi destaca por ser rico en serotonina y en ácido fólico, ambas sustancias fundamentales para mantener ciclos de sueño estables. Además, este neurotransmisor interviene en la regulación del ritmo sueño-vigilia.

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El kiwi contiene altos niveles de serotonina, un neurotransmisor esencial para mantener el equilibrio del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos estudios relacionan el consumo frecuente de kiwi con mayor calidad del sueño y menos interrupciones nocturnas. Además, la deficiencia de ácido fólico, también presente en esta fruta, está asociada con tasas más altas de insomnio, según explicó Susie en TIME.

Alimentos ricos en magnesio para un sueño profundo

La espinaca y otros vegetales como la palta, la banana y los granos enteros resultan relevantes por su aporte de magnesio. Este mineral favorece la relajación del sistema nervioso y facilita un sueño profundo, según lo señalado en TIME.

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Una porción de media taza de espinaca cocida proporciona casi el 20% del magnesio necesario cada día, indicó Tahir. La falta de magnesio se ha vinculado con insomnio y sueño de menor calidad. Semillas, frutos secos y legumbres amplían la variedad de fuentes recomendadas para asegurar una ingesta suficiente de este nutriente.

Triptófano: el papel del pollo y otros alimentos en el sueño

El pollo supera al pavo en contenido de triptófano, un aminoácido esencial para la regulación del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo, a diferencia de creencias populares, contiene más triptófano que el pavo. Este aminoácido es esencial para la síntesis de serotonina y melatonina, neurotransmisores claves en la regulación del sueño.

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Consumir pollo, huevos, queso, leche, semillas de calabaza o pescado aporta los elementos necesarios para que el cerebro produzca estas sustancias. Según Tahir, “incluir regularmente estos alimentos en la dieta puede favorecer la calidad del sueño”.

El balance en el consumo de diferentes fuentes de proteínas potencia los beneficios de estos nutrientes.

Pescados ricos en omega-3 y descanso reparador

El salmón, la sardina, la caballa y el arenque son pescados ricos en ácidos grasos omega-3, conocidos por su impacto en el sistema nervioso y su contribución a reducir la inflamación cerebral. Estos lípidos intervienen en la formación y regulación de serotonina y melatonina.

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Los expertos recomiendan consumir al menos dos porciones semanales de pescados grasos, ya sean frescos o enlatados, ya que el valor nutricional se mantiene en ambos casos, apuntó Susie en TIME. Además de promover un mejor descanso, los omega-3 benefician la salud cardiovascular y cognitiva.

Legumbres, fibra y su vínculo con el sueño saludable

Las legumbres son fuente destacada de fibra dietética y magnesio. Lentejas, garbanzos y porotos contribuyen a una digestión saludable, lo que se relaciona directamente con mejoras en la calidad del sueño.

Las legumbres destacan por su alto contenido de fibra dietética y magnesio, nutrientes esenciales para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un intestino equilibrado disminuye la probabilidad de interrupciones nocturnas y favorece un descanso prolongado, según explicó Susie en TIME. Reforzar platos con garbanzos, lentejas o chauchas aumenta el aporte diario de fibra. El cuidado de la salud digestiva se consolida como un componente esencial para lograr un sueño reparador.

Más allá de la dieta: hábitos y señales de alerta

El cambio en la alimentación debe ser constante y acompañarse de buenas prácticas de higiene del sueño para lograr resultados. Mantener horarios regulares, un entorno fresco y oscuro, limitar la cafeína por la tarde y evitar el alcohol cerca de la hora de dormir son recomendaciones esenciales.

Si, a pesar de estos cambios, persisten el insomnio o la fatiga matinal, o surgen despertares frecuentes durante la noche, lo indicado es consultar a un profesional de la salud.

Como destacó la doctora Tahir en TIME, ningún alimento, suplemento o truco puede compensar la presencia de un problema médico no diagnosticado.