El cambio de vida de Walas de Massacre tras internarse en la clínica de Cormillot: “Bajé 18 kilos”

Walas, líder de Massacre, bajó 18 kilos en tres meses tras internarse en la clínica de Adrián Cormillot (Video: Infama/ América TV)

Walas , el icónico líder de la banda Massacre, transita un momento de transformación personal y física que sorprendió tanto a sus seguidores como al público televisivo. El músico, que en los últimos meses participó de MasterChef Celebrity (Telefe), reveló que está atravesando un cambio de hábitos radical y que logró bajar 18 kilos en apenas tres meses, gracias a la supervisión de Adrián Cormillot y su equipo.

“Le quiero agradecer a los Cormillot. Gracias a Adrián Cormillot he bajado 18 kilos. Mirá cómo estoy ya”, contó el cantante en una entrevista con Marcela Tauro en Infama (América TV). El músico, que siempre mantuvo un perfil relajado y frontal, no dudó en mostrar su entusiasmo por el cambio: “Tardé alrededor de dos o tres meses en bajar 18 kilos en dos o tres meses”.

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El inicio de esta transformación fue tan inesperado como revelador. Walas relató que Adrián Cormillot, asiduo espectador de los shows de Massacre y fan de la banda, se acercó a él tras un recital y le propuso asesorarlo: “Se me acercó y me dijo ‘Quiero tomar tu caso’. Como si fuera un abogado. Me dijo que estaba muy gordo. Entonces le contesté ‘Me pongo en tus manos’”.

El cantante inició su transformación de salud tras una propuesta de Adrián Cormillot luego de un recital de Massacre

El tratamiento comenzó de manera ambulatoria, pero luego Walas decidió internarse en la clínica para encarar el proceso de forma intensiva. “Estoy internado en la clínica. Empecé ambulatorio y ahora estoy viviendo ahí”, explicó, dejando en claro que la decisión fue tomada con total convicción y con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

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La motivación para el cambio no fue solo estética. El exceso de peso había comenzado a afectar su bienestar y su capacidad física. “Me sentía muy cargado. Yo decía en chiste que estaba gorda y confundida, pero estaba realmente muy cargado. Le daba a las piernas demasiado peso. Yo soy excampeón de skate, soy surfista, skateboarder y snowboarder. Entonces no quiero darle a las piernas tanto peso de más”, sostuvo el cantante.

El cambio de hábitos incluyó una dieta estricta pero lejos de los extremos: “Hay que comer todo el tiempo. Hay que hacer las cuatro comidas y, además, dos colaciones. O sea, hay que comer cada tres o cuatro horas”, detalló, sobre la rutina que le indicaron los médicos. Según explicó, la clave fue la constancia, el acompañamiento profesional y el compromiso con el proceso, más allá de los altibajos y las tentaciones.

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El paso de Walas por MasterChef Celebrity influyó en su aumento de peso (MasterChef Celebrity, Telefe)

En paralelo a su transformación física, Walas también fue noticia por su paso por MasterChef Celebrity. El músico admitió que la experiencia en el reality de cocina lo llevó a aumentar de peso en su momento: “En MasterChef subí porque hice mucha pastelería y me maté a macarons. Cuando hacía coaching me guardaba para mí las tortas, los macarons. Todo”, recordó entre risas. Las pruebas de repostería y la necesidad de probar cada preparación contribuyeron al aumento de peso previo al tratamiento.

El cambio de Walas no solo es visible en la balanza: “Rejuveneciste”, le comentó Tauro al mostrar una foto del antes y el después. El músico se mostró agradecido y destacó el impacto positivo en su estado de ánimo y en su rendimiento físico. “Me dieron bien los estudios, apenas una cosita del hígado, pero me dieron bien”, contó sobre los controles médicos que acompañaron el proceso.

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En la entrevista, el cantante también se refirió a su experiencia en MasterChef y a la relación con Wanda Nara, conductora del ciclo. “No la conocía a Wanda y me pareció fantástica”, dijo, desmintiendo cualquier vínculo previo con la empresaria. Incluso, bromearon con la posibilidad de hacer un tema juntos y de adoptar uno de los hits pop de Wanda para versionarlo en clave rockera con Massacre.

Hoy, Walas disfruta de los logros y de la nueva energía que le dio el cambio. “Estoy espléndido”, confesó, orgulloso de haber bajado 18 kilos y de haber recuperado la motivación para entrenar y cuidarse. El músico se muestra como un ejemplo de superación, autenticidad y disciplina, y su historia inspira a quienes buscan dar un giro en su vida y apostar por el bienestar personal.

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