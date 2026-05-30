Siete recomendaciones para favorecer un diagnóstico temprano de la esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central (Imagen Ilustrativa Infobae)

*Grupo INECO es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. A través de su Fundación INECO, investiga el cerebro humano.

Cada 30 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple (EM), una fecha destinada a generar conciencia sobre esta enfermedad neurológica crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Este año, la campaña internacional vuelve a poner el foco en la importancia del diagnóstico temprano y preciso como una herramienta clave para cambiar el curso de la enfermedad.

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En los últimos años, los avances en neurociencias transformaron la manera de comprender y abordar esta condición: el acceso oportuno al diagnóstico y a tratamientos específicos permite modificar su evolución y mejorar significativamente la calidad de vida.

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central. Ocurre cuando el sistema inmune ataca la mielina (la sustancia que recubre las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal) y genera procesos inflamatorios que alteran la transmisión de la información nerviosa. Además de los episodios inflamatorios agudos, responsables de recaídas y nuevas lesiones, existe una actividad inflamatoria más silenciosa que puede contribuir a la progresión de la enfermedad.

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Los síntomas de la esclerosis múltiple varían ampliamente y suelen aparecer de manera intermitente, dificultando el diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas pueden variar ampliamente entre una persona y otra y, muchas veces, aparecen de manera intermitente, lo que puede retrasar la consulta.

Entre los signos más frecuentes se encuentran:

● Problemas de visión

● Debilidad muscular

● Pérdida de sensibilidad en extremidades

● Alteraciones del equilibrio y la coordinación

● Fatiga persistente

● Dificultades cognitivas, como problemas de atención o memoria

Durante muchos años, el diagnóstico de esclerosis múltiple estuvo asociado a una evolución incierta. Sin embargo, el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas modificó ese escenario.

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La actividad inflamatoria silenciosa puede contribuir a la progresión de la esclerosis múltiple sin que se detecten nuevos brotes (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El diagnóstico precoz y el inicio oportuno del tratamiento modificador de la enfermedad son fundamentales para cambiar su evolución. Actualmente estamos avanzando hacia criterios que permitirán alcanzar diagnósticos más tempranos, incorporando además nuevas herramientas de resonancia magnética que aumentan la precisión y reducen el riesgo de error”, explica el doctor Vladimiro Sinay (MN 92.843), Jefe del Servicio de Neurología del Instituto de Neurociencias Fundación Favaloro y miembro del equipo de Enfermedades Desmielinizantes de INECO.

Además del control de la actividad inflamatoria, el abordaje actual pone cada vez más atención sobre síntomas que suelen pasar desapercibidos pero tienen un fuerte impacto en la vida diaria.

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“Muchas veces las mayores limitaciones no están dadas únicamente por los síntomas visibles. La fatiga, los cambios cognitivos, las alteraciones emocionales y otros síntomas llamados invisibles también deben ser identificados y abordados de manera interdisciplinaria porque influyen directamente en la autonomía y el bienestar de las personas”, remarca el doctor Sinay.

En este contexto, el tratamiento de la esclerosis múltiple ya no se limita al manejo farmacológico, sino que busca acompañar integralmente a cada paciente, contemplando tanto el control de la enfermedad como su impacto sobre la vida cotidiana.

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Recomendaciones para el abordaje de la esclerosis múltiple

Por ejemplo, fisioterapia, terapia ocupacional, estimulación cognitiva.

Si bien la esclerosis múltiple continúa siendo una enfermedad crónica, el escenario actual es diferente al de décadas atrás. Los avances terapéuticos y el abordaje integral permiten que cada vez más personas puedan sostener proyectos personales, laborales y sociales con mayor autonomía.

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En el marco del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que este año vuelve a poner el foco en el diagnóstico y en la necesidad de reducir las barreras para llegar más rápido a una evaluación especializada, la invitación es a seguir promoviendo el conocimiento sobre la enfermedad, favorecer el acceso oportuno y acompañar a quienes la transitan, entendiendo que hoy existen más herramientas que nunca para modificar su curso y mejorar la calidad de vida.