Salud

Cinco ejercicios con fitball para fortalecer las piernas en casa

Un plan de entrenamiento con pelota suiza propone movimientos para activar cuádriceps, glúteos e isquiotibiales sin salir del hogar, con pautas de ejecución segura y una frecuencia semanal orientada a mejorar el rendimiento físico

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cinco ejercicios clave con fitball fortalecen los principales grupos musculares de las piernas en casa según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen cinco ejercicios clave con fitball que ayudan a trabajar los principales grupos musculares de las piernas en casa y ofrecen una alternativa práctica y respaldada científicamente para fortalecer el tren inferior sin salir del hogar.

Estas rutinas, cuando se practican regularmente y con la técnica adecuada, pueden aportar beneficios comprobados en la fuerza, la flexibilidad y la composición corporal, atendiendo recomendaciones científicas y prácticas de Sport Life y Physical Education Theory and Methodology.

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Beneficios científicamente probados del fitball para las piernas

El entrenamiento con fitball ha mostrado efectos positivos, especialmente en mujeres adultas con obesidad, según Physical Education Theory and Methodology. Las investigaciones indican que, tras 12 semanas de entrenamiento regular con fitball, las participantes experimentaron mejoras relevantes en su condición física.

Destacan una reducción promedio del 2,19% en el índice de masa corporal (IMC), junto a una disminución del 1,92% en masa grasa. Además, hubo un aumento del 54,31% en la flexibilidad y del 33,50% en la fuerza de las piernas.

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Primer plano de piernas entrenadas y tonificadas con piel bronceada y venas visibles, vistiendo shorts negros y zapatillas deportivas negras en un gimnasio.
La fuerza en las piernas de las mujeres adultas mejoró hasta un 33,50% luego del plan de ejercicios con fitball (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se registró una mejora del 24,05% en la capacidad aeróbica, medida a través del consumo máximo de oxígeno. Según Physical Education Theory and Methodology, estos cambios positivos incidieron tanto en la salud general como en la composición corporal de las participantes.

Estos datos refuerzan la utilidad del fitball como una herramienta de bajo costo y gran accesibilidad para trabajar fuerza, flexibilidad y estabilidad corporal en casa.

Cinco ejercicios clave con fitball para fortalecer las piernas

Sport Life señala que, con el fitball, se pueden desarrollar cinco ejercicios básicos para fortalecer las piernas.

Sentadilla a una pierna sobre el balón: apoyar una pierna sobre la pelota y flexionar la rodilla de la pierna que permanece en el suelo, intentando llegar con la mano opuesta hasta el suelo. Este ejercicio incide especialmente en los glúteos y favorece la estabilidad.

Una mujer vestida con ropa deportiva está en un gimnasio realizando un ejercicio de equilibrio, con una pierna apoyada sobre un balón de estabilidad azul.
La sentadilla a una pierna sobre fitball trabaja de manera específica los glúteos y el equilibrio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentadilla sentada sobre el balón: sentarse en el fitball y realizar sentadillas rápidas, manteniendo el contacto del glúteo con el balón durante todo el movimiento. Según Sport Life, es habitual notar una sensación de ardor muscular en cuestión de segundos, lo que indica un trabajo efectivo para cuádriceps y toda la cadena posterior.

Flexión de cadera con apoyo de talones: tumbado de espaldas, colocar los talones sobre el fitball y acercar la pelota doblando las rodillas, elevando la cadera al mismo tiempo. Este ejercicio refuerza la zona posterior de los muslos y mejora el equilibrio.

Equilibrio estático sobre el balón: con las piernas extendidas sobre la pelota, elevarlas al mismo tiempo y mantener la contracción unos segundos. Este movimiento fortalece glúteos, isquiotibiales y la zona lumbar, promoviendo la estabilidad postural.

Mujer rubia en top blanco y shorts negros realiza un ejercicio de equilibrio sobre un balón de estabilidad azul en un gimnasio con ventanas y espejos.
El ejercicio de equilibrio estático sobre el balón fortalece glúteos y músculos de la zona lumbar de manera eficaz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentadilla con control vertical y apoyo en la pared: apoyarse de espaldas en la pared, colocar el fitball entre la zona lumbar y la pared, y descender hasta que las caderas queden alineadas con las rodillas. Para aumentar la dificultad, se puede añadir una carga ligera en las manos.

Cada ejercicio permite ajustar la dificultad y las repeticiones según el nivel, priorizando una ejecución controlada y evitando rebotes bruscos para reducir posibles lesiones, conforme indica Sport Life.

Cómo incorporar el fitball a tu rutina de entrenamiento en casa

Integrar el fitball en una rutina doméstica es sencillo. Sport Life recomienda realizar sesiones de 60 minutos tres veces por semana, siguiendo el protocolo del estudio científico.

El entrenamiento puede iniciarse con dos o tres series por ejercicio, dedicando atención a la técnica y progresando poco a poco. Incrementar la dificultad, ya sea aumentando repeticiones o variando la velocidad, favorece la adaptación eficaz al esfuerzo.

Mujer en top deportivo y mallas sosteniendo una fitball gris en su sala. Un perro dorado duerme en el suelo. Hay estanterías, un sofá y una ventana.
El fitball se integra con facilidad en cualquier rutina doméstica de entrenamiento físico, según recomienda Sport Life (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Physical Education Theory and Methodology, combinar ejercicios de fuerza, flexibilidad y resistencia cardiovascular en una rutina semanal potencia los resultados. El fitball puede complementar otros movimientos funcionales que se realicen en casa.

Además, es aconsejable cuidar la postura, mantener el abdomen tensionado y controlar la respiración en cada ejercicio para lograr un mayor beneficio. Consultar a un profesional en caso de condiciones de salud preexistentes permite personalizar el plan de entrenamiento.

La evidencia científica respalda el potencial real del fitball para quienes desean fortalecer las piernas y mejorar parámetros como la flexibilidad, la fuerza muscular y la capacidad aeróbica desde la comodidad del hogar.

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