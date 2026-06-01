Estados Unidos realizó ataques de “autodefensa” contra radares y sitios de control de drones del régimen iraní durante el fin de semana (EP)

Estados Unidos confirmó que ejecutó durante el fin de semana ataques contra instalaciones militares iraníes en respuesta al derribo de un dron estadounidense MQ-1 que, según Washington, operaba sobre aguas internacionales. La operación alcanzó radares y centros de mando y control de drones ubicados en Goruk y en la isla iraní de Qeshm, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

“El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) llevó a cabo ataques de autodefensa contra radares iraníes y emplazamientos de mando y control de drones en Goruk, Irán, y en la isla de Qeshm este fin de semana”, señaló el organismo militar estadounidense en una publicación difundida a través de la red social X.

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La acción militar se produjo en un contexto de elevada tensión entre Washington y Teherán, pese a la vigencia de un alto el fuego acordado a principios de abril. Según Estados Unidos, la ofensiva respondió a una serie de “acciones agresivas” atribuidas a Irán.

CENTCOM precisó que la operación fue lanzada en respuesta al “derribo de un dron estadounidense MQ-1 que operaba sobre aguas internacionales”. Además, sostuvo que los objetivos atacados estaban relacionados con capacidades iraníes de vigilancia y control de aeronaves no tripuladas.

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En otro comunicado difundido poco después de que Kuwait anunciara que estaba siendo atacado, el mando militar estadounidense informó que golpeó “ubicaciones de radar y de mando y control de drones en Goruk, Irán, y en la isla de Qeshm”.

Washington calificó la ofensiva como una acción de “legítima defensa” y afirmó que los emplazamientos seleccionados representaban una amenaza para sus fuerzas y para la navegación en la región.

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El CENTCOM señaló que los bombardeos respondieron al derribo de un dron MQ-1 que operaba sobre aguas internacionales

Estados Unidos también informó que la respuesta incluyó acciones adicionales contra sistemas defensivos iraníes. “Aviones de combate estadounidenses respondieron rápidamente, eliminando defensas aéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones de ataque unidireccionales que representaban una clara amenaza para los buques que transitaban por aguas regionales”, indicó CENTCOM.

El mando militar aseguró que ningún integrante de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante la operación. Asimismo, remarcó que “continuará protegiendo los activos e intereses de Estados Unidos en respuesta a la agresión iraní injustificada durante el alto el fuego vigente”.

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Los bombardeos constituyen el tercer incidente registrado desde la entrada en vigor de la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán a comienzos de abril. En los dos episodios anteriores, ambas partes minimizaron los intercambios de ataques y mantuvieron vigente el acuerdo de cese de hostilidades.

La nueva escalada ocurre mientras continúan los contactos diplomáticos entre Washington y Teherán para intentar consolidar un acuerdo más amplio que permita poner fin al conflicto y garantizar la seguridad de la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.

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Las negociaciones cuentan con mediación de Pakistán y se desarrollan en paralelo a los episodios militares registrados durante las últimas semanas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió el viernes a su equipo de seguridad nacional para evaluar los avances de las conversaciones y analizar una decisión definitiva sobre la propuesta en discusión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió el viernes a su equipo de seguridad nacional para evaluar los avances de las conversaciones y analizar una decisión definitiva sobre la propuesta en discusión (REUTERS)

De acuerdo con informaciones difundidas por medios estadounidenses, ese encuentro concluyó sin un acuerdo final. Las conversaciones continúan centradas en varios aspectos sensibles del eventual entendimiento entre ambas partes.

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El domingo, Trump destacó que la propuesta estadounidense incorpora disposiciones específicas sobre el programa nuclear iraní. Sus declaraciones llegaron después de que diversos medios informaran que el mandatario solicitó modificaciones en algunos puntos del borrador que negocian Washington y Teherán.

Según esas versiones, los cambios requeridos por la Casa Blanca se refieren a cuestiones vinculadas con el programa nuclear iraní y con la eventual reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

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(Con información de AFP y EFE)