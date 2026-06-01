Quiénes son los ganadores y los perdedores de la lista de la selección argentina para el Mundial

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina (Denny Medley-Imagn Images)

La selección argentina ya está instalada en el Hotel Origin, el búnker de concentración que tendrá el combinado campeón del mundo en su defensa del título en el Mundial a jugarse en Norteamérica. Este lunes se iniciará la preparación final del equipo que dirige Lionel Scaloni en el predio de entrenamiento del Sporting Kansas City de la MLS, ubicado a 21 minutos del lugar de descanso del plantel, y allí están varios de los que se ganaron la convocatoria para jugar la Copa del Mundo. Otros no pudieron terminar de convencer al cuerpo técnico para estar entre los 26 de la nómina oficial.

Cuando restan dos semanas para el estreno mundialista frente a Argelia, el próximo 16 de junio en el gigantesco Arrowhead Stadium, la casa de los Chiefs de la NFL, Infobae hizo un análisis de aquellos que lograron el objetivo y los que no pudieron ser elegidos por el entrenador de Pujato.

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GANADOR: Facundo Medina

El defensor del Olympique de Marsella es el gran triunfador en la convocatoria de Scaloni. Se quedó con el lugar que para muchos era propiedad de Marcos Acuña, un histórico del seleccionado y que fue parte de la gesta en Qatar 2022. El jugador, nacido en Villa Fiorito, surgió en las divisiones inferiores de River Plate pero nunca llegó a debutar en el club del que es hincha. Disputó un amistoso en 2017 y, tras no ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, fue prestado a Talleres de Córdoba al año siguiente (2018).

Gracias a su rendimiento en la T fue citado para las juveniles de Argentina por el Bocha Batista. Jugó el Sudamericano Sub 20 2019 en Chile, donde obtuvo el 2° puesto y lo que fue la clasificación al Mundial de Polonia, donde la Albiceleste alcanzó los octavos de final. También participó del Torneo Preolímpico en Colombia 2020, certamen donde el conjunto nacional logró una de las plazas para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio, que se llevaron a cabo en 2021 tras la postergación de la pandemia.

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Medina, que desembarcó en el fútbol de Francia para jugar en el Lens, es una especie de comodín que sumó el técnico a la nómina final. ¿Las razones? Es marcador central zurdo, pero también puede actuar como lateral por ese sector ante una necesidad. Algo clave en la elección. Facundo fue citado por Scaloni por primera vez para las fechas FIFA de octubre y noviembre de 2020 para las Eliminatorias. Luego, volvió a ser llamado en el 2023 para dos amistosos (fue titular ante Indonesia y jugó 60 minutos) y los duelos ante Ecuador y Bolivia (fue suplente). Recién volvió a la nómina en noviembre del 2024, que luego se repitió en las fechas FIFA de marzo y junio del año pasado en los que sumó minutos ante Perú, frente a Brasil en la histórica goleada 4-1 en el Monumental, así como también ante Chile y en el empate contra Colombia en el que fue titular.

De esa citación pasó un año tras el nuevo llamado, que fue una línea directa a la Copa del Mundo. Claro, tras jugar 26 partidos en la temporada 25/26 en el Marsella junto a Gero Rulli y Leo Balerdi, el defensor será parte del Mundial y luego volverá al Olympique, que pagará 18 millones de euros más otros dos en bonos al Lens.

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Medina con la camiseta de la Selección

PERDEDOR: Marcos Acuña

La ausencia del ex Ferro fue la sorpresa de la lista de Scaloni. Cuando todo parecía indicar que Huevo se había vuelto a ganar su lugar entre los convocados tras una larga ausencia y gracias a su rendimiento en el final del 2025 y un muy buen primer semestre de 2026 con la camiseta de River, el DT prefirió elegir a Medina.

El escenario de los “tocados” del seleccionado no ayudó a Acuña. Es que son varios los que llegarán con lo justo al estreno con Argelia. Y la mayoría de esos futbolistas con molestias físicas están en el sector defensivo. Por citar a algunos: los dos laterales derechos (Nahuel Molina y Gonzalo Montiel) se recuperan de sendos desgarros, mientras que Cuti Romero afronta el final de su recuperación tras el esguince de rodilla que encendió las alarmas de la Selección a falta de dos meses para el Mundial.

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Ya lo había dicho el DT en una de sus últimas conferencias. Los campeones del mundo iban a tener una pequeña ventaja porque conocían cómo eran las bases del ciclo, pero a su vez, la letra chica del contrato tenía también un asterisco: iba a ser importante el presente y su condición física. Ahí fue donde el llamado al ex Racing y Sevilla nunca llegó. El parte tras la final del Torneo Apertura que el Millonario perdió con Belgrano en Córdoba indicó que una contractura en el isquiotibial derecho sacaba del duelo por la Sudamericana a Marcos. Es más, la modificación de Chacho Coudet durante el segundo tiempo de la definición frente al Pirata fue determinante para el resultado del encuentro.

Con 62 partidos a cuestas con la Albiceleste, campeón de las dos Copas Américas, de la Finalissima ante Italia en Wembley y parte importante del título en Qatar 2022, Acuña dejó de ser parte de las citaciones justo después del campeonato continental en EEUU 2024. Desde ese torneo y la posterior convocatoria para la fecha de Eliminatorias de septiembre de ese año, pasó un año (2025), hasta el siguiente llamado, y de ahí recién su apellido volvió a aparecer para los amistosos de despedida en La Bombonera ante Mauritania y Zambia. Algo no alcanzó.

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Marcos Acuña con los colores de la Selección

GANADOR: Valentín Barco

Era uno de los nombres en danza que estuvieron en la puja por un lugar en las últimas semanas antes de la oficialización de la lista de parte del entrenador. El fanático de Boca Juniors, que deleitó a todos los hinchas del Xeneize en 2023 con sus aportes decisivos para el por entonces conjunto dirigido por Jorge Almirón que llegó a la final de la Copa Libertadores, se fue del club de sus amores y desembarcó en el Racing de Estrasburgo en lo que sin dudas fue un paso clave para estar en la nómina final para la Copa del Mundo.

¿Por qué? Como ya es conocido, Scaloni y su cuerpo técnico ponderan el fútbol argentino. Pero es vital que los jugadores jóvenes puedan probarse en Europa. Y Valentín lo hizo. Y cómo lo hizo. A pocos días de conocerse que jugará la próxima temporada en el Chelsea inglés (parte del mismo grupo que es dueño del equipo francés), el Colo brilló durante la última campaña en el equipo de la ciudad que se ubica cerca de la frontera con Alemania.

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Y fue como volante (interno por izquierda) donde Barco deslumbró a todos en la Ligue 1. Se convirtió en un todocampista, con conducción de juego, aporte goleador y en asistencias en el conjunto galo. Jugó 43 partidos en toda la temporada en un equipo que alcanzó las semis de la Conferencia League, el trofeo de tercer orden en Europa, y terminó entre los ocho de la máxima competición del fútbol en Francia.

Como pasó en el Mundial pasado con jugadores como Enzo Fernández o Julián Álvarez, el papá de Gemma llega a la Copa del Mundo en Norteamérica con flechita verde para arriba en este juego. Y eso, teniendo en cuenta el ritmo y de un certamen con 48 selecciones, que tendrá un partido más que los últimos Mundiales de la historia, puede ser decisivo para las aspiraciones de un seleccionado que va por la defensa del título.

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Valentín Barco (REUTERS/Agustin Marcarian)

PERDEDOR: Franco Mastantuono

La historia dirá que un jugador argentino del Real Madrid no fue citado para el Mundial 2026. Si el zurdo tendría la oportunidad de subirse al Delorean, el auto que el Doc Brown transformó en una máquina para viajar en el tiempo en la pieza cinematográfica de culto llamada Volver al Futuro, tal vez pondría en el panel la fecha de aquel recordado golazo de tiro libre contra Boca en el Superclásico, o lo que fue el primer semestre del 2025. O sea, el tablero debería marcar el año pasado cuando, con la banda roja que le cruzaba el pecho, se ganó el cariño del público de River y convenció a Xabi Alonso que era la joven promesa que el Real Madrid tenía que contratar.

45 millones de euros netos recibió la tesorería del club de Núñez por el extremo fanático del rock nacional que tiene a Soda Stereo y Las Pastillas del Abuelo como bandas predilectas. Más allá que Mastantuono llegó a la Casa Blanca y tuvo minutos de calidad desde el primer momento, nunca llegó a dar la nota en una época convulsionada para el Merengue. Y lo que terminó de sentenciar sus chances mundialistas fue la salida del DT que lo eligió para jugar en el Santiago Bernabéu. Franco vio acción en 35 partidos de la campaña, pero en el inicio del 2026 lo vio jugar muy poco y sus chances disminuyeron de manera considerable.

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Citado para los últimos cuatro partidos de la clasificación a la Copa del Mundo (Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador), Scaloni lo puso desde el arranque en el 3-0 ante la Vinotinto en el Monumental, pero una sobrecarga y la pubalgia que le complicó en el final del año pasado lo dejaron sin ser llamado para los amistosos del final del 2025. Al igual que sucedió con Acuña, por ejemplo, volvió a ser llamado para verlo entrenar y jugó 45 minutos ante Mauritania en un día complejo que tuvo la Selección. Contra Zambia no ingresó y eso ya anticipó lo que fue su ausencia en la lista de 26 para el Mundial.

Próximo a cumplir 19 años en agosto, hay algo seguro para Franco. Mastantuono tiene un futuro enorme. En su lista de deseos, el Mundial 2026 no llegó a cumplirse, pero este zurdo tiene la pasta necesaria para ser parte de la renovación de Argentina camino al 2030.

Franco Mastantuono (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

GANADOR: <i>Flaco </i>López

“¿En qué momento te enteraste de tu convocatoria para la selección argentina? Vas al Mundial. ¿Te enteraste en el descanso?“, le consultó el cronista en el campo de juego al ex Lanús. ”¿En qué medida te ayudó el Palmeiras a conseguir esta convocatoria? ¿Fue importante para que te convocaran? ¿Te parece mal que le pregunte a Messi: ‘¿Será un orgullo jugar junto al Flaco López?’“, fue la extensa pregunta del periodista. “Todavía no salió la lista oficial...”, fue la incómoda respuesta que comenzó a dar antes de ser interceptado. “¡Salió la lista oficial, salió!“, lo cortó el periodista. ”Ah, no lo vi todavía...“, aseguró López. ”Tenés la plaza asegurada. Felicitaciones", volvió a insistir el cronista. “Gracias... Estoy sabiéndolo ahora. Estoy muy feliz por el trabajo que he estado haciendo. El Palmeiras fue fundamental. Desde el primer momento creyeron en mí, en mi trabajo. Trato de devolverles, partido a partido, toda esa confianza que Abel (Ferreira) me dio. Estoy feliz, cumpliendo ahora el sueño de disputar un Mundial con mi país. Son muchas cosas”.

Así, en una escena más parecida a la de una película de Hollywood que al post partido, fue que este delantero de José Manuel López se enteró que era parte de la nómina de Scaloni. Tras volver a ser figura en el todopoderoso conjunto de Brasil, el atacante que tiene una estatura de 1.90 metros, pero que es muy dúctil con el balón, se quedó con un lugar muy preciado por varios en el seleccionado argentino.

Scaloni no llevó un tercer número 9 a Qatar. Ese lugar lo supo ocular en algunas ocasiones Paulo Dybala, la Joya que ni siquiera estuvo en la prelista de 55 jugadores. Con un presente arrollador, el Flaco se ganó la convocatoria por pura actualidad. Y también porque ofrece un menú interesante: la de un futbolista que puede ocupar todo el frente del ataque, que tiene poder de gol, juego aéreo y se puede asociar con el resto de los puntos y volantes. Dicen los que conocen al DT y su cuerpo técnico que les encantó desde su primera citación, que fue para la última fecha de Eliminatorias (octubre 2025). Ahí fue suplente y recién sumó sus primeros minutos en la Mayor contra Puerto Rico como titular.

Con 35 partidos sólo en lo que va del 2026 por el cargado calendario del fútbol brasileño, el delantero que supo estar en la mira de Boca y River jugará su primera Copa del Mundo tras haberse convertido en figura del Verdao. Sus 14 goles y 10 asistencias en la temporada son más que suficientes.

José Manuel López (@Argentina)

PERDEDOR: Emiliano Buendía

Qué decir del número 10 del Aston Villa que los compactos y las estadísticas no hablaran por sí mismos. Un cierre de campaña espectacular para el oriundo de Mar del Plata que llegó a jugar para una selección juvenil de España, pero que luego se inclinó por ponerse la celeste y blanca que lleva en la sangre.

El rendimiento del volante de los Villanos fue trascendental en la histórica obtención de la Europa League para el equipo de Unai Emery. Con cuatro tantos y seis pases gol, Emi se erigió como el jugador más valioso (MVP) de la competición. Vio acción en 54 encuentros de la temporada para el conjunto de Birmingham, lo que demostró que pudo recuperarse sin problemas de la rotura de ligamentos que padeció en agosto del 2023.

Si bien fue convocado por Scaloni en febrero del 2022 en las Eliminatorias para el pasado Mundial, siempre estuvo en la órbita. Su lesión lo sacó del seguimiento, pero volvió a serlo desde que regresó a las canchas. Fue suplente en el 1-0 ante Chile en Santiago en junio del 2025 y luego volvió a estar en la citación para el amistoso ante Angelo de noviembre en los que jugó 20 minutos. Pero más allá de su enorme presente, Buendía sufrió su ausencia de la lista final para la Copa del Mundo por tres razones que son claras de explicar.

1) El DT de la Selección se inclinó por Gio Lo Celso, un viejo conocido, que también es una debilidad de siempre para el cuerpo técnico. El jugador del Betis se perdió Qatar por lesión y, si bien no tuvo una temporada como titular en el equipo español, pudo estar activo y eso le aseguró el boleto mundialista. 2) Thiago Almada no tuvo el nivel que mostró Emiliano en el año con el Atlético de Madrid, pero se insertó en el equipo como el reemplazante natural de Ángel Di María y, en el combinado nacional, siempre jugó en un alto nivel. 3) El otro que peleaba con el 10 del Aston Villa era el 10 del Como. Nico Paz, un zurdo que destella fútbol en cada pisada, se convirtió en un jugador de recambio importante para Scaloni, además de ser otra de las caras del futuro para Argentina. Se temió lo peor por un fuerte golpe en una de sus rodillas, pero el hijo de Pablo evoluciona bien y estará disponible para el Mundial.

Emi Buendía en la concentración que hizo Scaloni en España en noviembre del 2025 (REUTERS/Pablo Morano)