Messi llegó a Kansas y se sumó a la delegación de Argentina de cara al Mundial: cómo está de su molestia física

Lionel Messi se presentó este lunes en el predio del Sporting Kansas City para sumarse a la delegación de la selección argentina, que ya había aterrizado en la ciudad el día anterior con 18 de los 26 convocados para el Mundial 2026. El capitán albiceleste llegó junto con Rodrigo De Paul y fue recibido por Marito, uno de los históricos utileros de la Albiceleste. La Pulga arribó con la sombra de una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y en los millones de hinchas que aguardan su sexta participación en una Copa del Mundo.

El astro de Inter Miami se retiró en el minuto 73 del último partido de la Major League Soccer (MLS) antes del torneo, una victoria 6-4 sobre el Philadelphia Union, con evidente molestia en la pierna izquierda. El club emitió un comunicado al día siguiente: “El diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. El plazo para su regreso a la actividad física dependerá de su progreso clínico y funcional”. Desde el entorno médico se estimó una recuperación de entre 10 y 14 días.

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El entrenador Lionel Scaloni fue el primero en hablar públicamente sobre el estado de su capitán. “Estábamos viendo el partido acá en el predio y nos dimos cuenta de que pidió el cambio y que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas”, señaló el técnico en una entrevista con DSports. Y agregó: “A todos nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así. No solo con él. La mayoría de los jugadores que han tenido problemas no están del todo recuperados y la meta nuestra es recuperarlos y que lleguen lo mejor posible”.

El entrenador de la selección argentina se refirió a la dolencia que sufrió el astro rosarino

Un plantel que llega con varios interrogantes físicos

La situación de Messi no es la única que preocupa al cuerpo técnico. El plantel albiceleste acumula una cantidad inusual de jugadores con molestias o en recuperación. Cristian Romero, defensor del Tottenham, sufrió un esguince de grado 2 en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha y su presencia en el debut del 16 de junio ante Argelia quedó sujeta a evaluación ya en suelo estadounidense. Gonzalo Montiel, de River Plate, llegó con un desgarro en el cuádriceps izquierdo sufrido en la semifinal del Torneo Apertura, mientras que Nahuel Molina arrastra una lesión muscular en el muslo izquierdo que lo marginó de los últimos tres partidos del Atlético de Madrid en La Liga.

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A esa lista se suma el caso de Emiliano Martínez, el arquero titular que se fracturó un dedo anular de la mano derecha en la entrada en calor de la final de la Europa League y que podría perderse los dos amistosos de preparación. Leandro Paredes, quien viajó en el primer grupo desde Ezeiza, lo hizo pese a un desgarro sufrido en el último partido de Boca Juniors por la Copa Libertadores y tendrá al menos un par de semanas de recuperación.

El Compass Minerals National Performance Center, el búnker albiceleste

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) eligió el Compass Minerals National Performance Center, el complejo de entrenamiento del Sporting Kansas City, como base de operaciones para toda la estadía en el torneo. El predio, ubicado a 21 minutos del Hotel Origin —sede de la concentración—, fue inspeccionado a comienzos de año por un equipo encabezado por el preparador físico Luis Martín. “Luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación”, explicaron desde la AFA.

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El centro cuenta con vestuarios personalizados, tecnología audiovisual integrada, pantallas para análisis táctico, sala de hidroterapia con piletas de recuperación y un gimnasio con máquinas Keiser y plataformas de fuerza. En el hotel, además, se montó un nuevo gimnasio y una carpa destinada a los encuentros de los jugadores con sus familias durante la estadía.

Este video presenta las instalaciones renovadas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Se observa el logotipo oficial de la AFA con tres estrellas. Las escenas interiores muestran pasillos con iluminación y rótulos que dicen "VAMOS ARGENTINA". Una vista exterior exhibe un edificio moderno con paneles en tonos beige y madera, y la cifra "1913" en la entrada acristalada. El video es una cobertura sobre la preparación de la sede del equipo nacional. Termina con el logotipo de la AFA.

Los que llegaron y los que se sumaron en Kansas

El grueso de la delegación partió desde el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza durante la madrugada del domingo y aterrizó en Kansas a las 13:19 (hora argentina), luego de un vuelo de 11 horas. El grupo incluyó a Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Cristian Romero, Giuliano Simeone, Nicolás González, Thiago Almada, Nico Paz, José López, Exequiel Palacios y Leandro Paredes, entre otros.

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Messi se sumó directamente desde Miami, junto a su compañero de club Rodrigo De Paul. También se incorporaron por sus propios medios Alexis Mac Allister, Juan Musso, Facundo Medina y Lautaro Martínez. Lisandro Martínez y Emiliano Martínez viajaron juntos desde Inglaterra, donde el arquero ya mostró en redes sociales el vendaje que lleva en la mano derecha por la fractura del dedo.

Emiliano "Dibu" Martínez sonríe mientras toma una selfie con su familia, incluyendo a su esposa e hijos, disfrutando de un día soleado junto a la piscina.

Para los dos amistosos previos al debut mundialista, Scaloni convocó además a un grupo de refuerzo: Santiago Beltrán y Joaquín Freitas (River Plate), Tomás Aranda (Boca Juniors), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV) y Agustín Giay (Palmeiras). Estos últimos dos también estarán bajo observación ante la evolución de la lesión de Montiel. “Agustín Giay, Capaldo, nos pueden aportar también, pensamos que pueden estar, incluso en la lista de 26”, dijo Scaloni.

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La hoja de ruta hacia el debut

Las primeras sesiones de entrenamiento oficiales comenzarán este lunes en el Compass Minerals National Performance Center. Antes del estreno mundialista, Argentina disputará dos amistosos en territorio estadounidense: el sábado 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas —estadio del equipo de fútbol americano de la Universidad de Texas A&M, con capacidad para más de 102.000 espectadores— y el martes 9 de junio frente a Islandia en el estadio Jordan-Hare de la Universidad de Auburn, en Alabama.

El debut en el Grupo J está programado para el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, la casa de los Chiefs de la NFL. La segunda presentación será el lunes 22 de junio a las 14:00 ante Austria en el Dallas Stadium, y el cierre de la fase de grupos llegará el sábado 27 de junio a las 23:00 frente a Jordania, en el mismo escenario de Texas. La FIFA fijó el 15 de junio como fecha límite para que los cuerpos técnicos puedan realizar modificaciones en sus listas definitivas.

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