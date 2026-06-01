Lo que dejó la cumbre de infectólogos en Buenos Aires: vacunas, amenazas emergentes y prevención de brotes

El Congreso SADI 2026 reunió a cinco mil especialistas en Buenos Aires, con foco en prevención, resistencia antimicrobiana y vacunas, temas centrales de la agenda.

Buenos Aires fue sede del XXVI Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), un evento que reunió a casi cinco mil profesionales y veinticinco referentes internacionales para debatir los desafíos más críticos que enfrenta la salud pública en el siglo XXI.

Durante tres días, la capital argentina se transformó en el principal foro de actualización, intercambio interdisciplinario y análisis sobre el presente y el futuro de las enfermedades infecciosas.

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Las sesiones abordaron la resistencia antimicrobiana, las nuevas estrategias vacunales, la salud sexual y las amenazas emergentes vinculadas a zoonosis. El congreso se planteó como un espacio integrador, con espíritu de vanguardia y la meta de “innovar para cuidar”, tal como subrayaron los organizadores en la apertura.

El mensaje de inicio puso en primer plano la urgencia de “difundir no solamente lo que nos está pasando”, e insistió en la necesidad de una prevención transversal, capaz de involucrar a las sociedades científicas, los equipos de salud y la comunidad.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

El encuentro propuso cambiar el paradigma de la salud pública, con la prevención y la innovación como motores centrales.

“Creemos que la prevención es una herramienta fundamental que tenemos que abordar desde las sociedades científicas hasta la misma sociedad”, señalaron los organizadores. A lo largo de simposios, mesas redondas y talleres, se presentaron investigaciones nacionales e internacionales que revelaron tendencias, amenazas y oportunidades inéditas para la infectología.

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El avance de la resistencia antimicrobiana y el rol de la prevención

Uno de los ejes que concentró mayor atención fue la resistencia antimicrobiana, un fenómeno que preocupa tanto a los profesionales como a las autoridades sanitarias. La doctora Corina Nemirovsky, infectóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires, expuso el impacto de la ley nacional de resistencia antimicrobiana en la formación médica y en la regulación de los antibióticos.

“Pensamos que estas cuestiones que tienen que ver con el uso adecuado de los antibióticos, todo lo concerniente a la prevención de las infecciones, tiene que ser un tema que se toque desde el inicio del contacto con la formación en salud”, afirmó Nemirovsky. También señaló que la normativa ya permitió un mayor control en la venta de antibióticos en la Ciudad de Buenos Aires, aunque su aplicación es dispar en otras regiones del país: “En ese sentido, algo parece haberse logrado respecto de, por lo menos, no la venta libre de la medicación”, explicó.

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La resistencia antimicrobiana fue uno de los aspectos más debatidos, con programas en hospitales que mejoran el uso racional de antibióticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El congreso remarcó la importancia de los programas de optimización del uso de antibióticos en hospitales, una estrategia que mostró resultados en la Ciudad de Buenos Aires. Los especialistas advirtieron que la implementación de la ley es un proceso largo y complejo, que requiere cooperación institucional y capacitación continua. En ese marco, el trabajo coordinado entre la SADI y el Ministerio de Salud, a través del programa RAM, apunta a mejorar la disponibilidad y el uso racional de antibióticos en todo el sistema sanitario.

El vínculo entre la salud humana y la producción de alimentos apareció como un aspecto clave. La presencia de antimicrobianos en carnes, sobre todo pollo, generó preguntas sobre la seguridad alimentaria y la influencia ambiental de estos compuestos.

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La labor de la CONACRA (Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana) busca promover un enfoque de “Una sola salud”, integrando salud animal, ambiental y humana, resaltaron desde la SADI.

El congreso también convocó a docentes y estudiantes universitarios para repensar la formación en infectología y fortalecer los contenidos vinculados a prevención y control de infecciones. Se planteó que la educación y la sensibilización deben comenzar en la universidad y abarcar a todas las carreras de salud.

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Vacunas, brotes y desafíos globales: la mirada de la ciencia argentina e internacional

La doctora Silvia González Ayala advirtió que la cobertura de sarampión en 2024 fue del 65 por ciento en la primera dosis, lejos del 80 recomendado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis de cobertura vacunal y el resurgimiento de enfermedades prevenibles ocuparon un lugar central en el debate. La doctora Silvia González Ayala, profesora y especialista en perinatología, advirtió sobre el riesgo sanitario que implica la caída en la cobertura de vacunas clave, como sarampión y COVID-19.

González Ayala precisó que “desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones, iniciado en los años 70 con seis vacunas, se salvaron 154 millones de vidas, 101 millones de ellas en menores de un año. Las acciones sostenidas de vacunación han permitido la erradicación de la viruela, la eliminación de la poliomielitis, del tétanos neonatal, de la rubéola y el síndrome de rubéola congénita”.

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La experta detalló que, en 2024, la cobertura de sarampión alcanzó 65% para la primera dosis y 47% para la segunda, por debajo del 80% recomendado. Según explicó, esa brecha derivó en un brote en 2025 con 35 casos, en su mayoría en menores de cuatro años no vacunados. También alertó sobre la posible reintroducción del sarampión ante eventos internacionales como el Mundial de Fútbol 2026: “Los distintos partidos en Canadá, Estados Unidos y México se realizan en estados que tienen epidemia en curso”, afirmó.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a niños y personas no vacunadas /Freepik

La doctora Analía Urueña, especialista en Medicina Interna (UBA) y en Infectología (SADI), señaló que la cobertura vacunal permanece estancada desde antes de la pandemia de COVID-19 y que la crisis sanitaria profundizó ese retroceso. En 2020 y 2021 se registró una caída marcada en la cantidad de personas inmunizadas.

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El doctor Pablo Bonvehí, jefe de Infectología del CEMIC, insistió en que la vacuna es “una herramienta fundamental” y que el principal desafío es recuperar la confianza de la sociedad. También subrayó el rol del profesional de la salud como promotor de la inmunización: “El profesional sigue siendo la figura que tiene el rol más importante en que una persona se vacune”, expresó.

La doctora María Laura Yantorno, infectóloga del Hospital Español de La Plata, analizó la situación de la vacunación antigripal y precisó que la cobertura en embarazadas y en personal de salud llegó al 80%, mientras que en adultos mayores de 65 años se mantuvo por debajo del 45%, un nivel que preocupa por su impacto en la mortalidad.

El riesgo de reintroducción del sarampión aumentó por viajes internacionales y eventos como el Mundial 2026, con sedes en países con epidemias activas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yantorno destacó los avances en vacunas: “Hoy tenemos vacunas, incluso contra la gripe. Nuestro país fue el primero en incorporar una de las versiones mejoradas, más adecuadas y con mejor eficacia y efectividad en adultos mayores”.

El congreso también abordó la importancia de la vacunación contra el virus respiratorio sincicial y la neumonía, y reiteró la necesidad de mantener actualizado el calendario de inmunización, sobre todo ante la proximidad de eventos masivos.

Sobre el sarampión, los especialistas coincidieron en una pauta operativa: “Si la persona no sabe, si no tenemos constancia, tenemos que pensar que la persona no está vacunada”. El testeo de anticuerpos es una opción; si no es viable, recomendaron revacunar sin temor a efectos adversos.

La doctora Yantorno y otros expertos insistieron en que “tenemos que vivir mejor. No es solo sobrevivir, sino vivir adecuadamente. Y creo que en ese sentido las vacunas tienen un rol muy importante”. En esa línea, las campañas de la SADI en redes sociales reflejaron la demanda de información confiable: alcanzaron hasta 400.000 visualizaciones y evidenciaron el interés de la comunidad.

El congreso también puso el foco en la salud sexual, con talleres y espacios de debate dedicados a la inclusión de la temática en la formación profesional y en la agenda pública. Se remarcó el objetivo de reducir riesgos y garantizar el acceso a servicios.

El abordaje de enfermedades endémicas, como el hanta y el ébola, fue otro capítulo relevante. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de ébola como emergencia internacional, con más de mil casos sospechosos y doscientas treinta muertes. El periodo de incubación de veintiún días y la transmisión por fluidos exigen una vigilancia activa, aunque Argentina no mantiene vuelos directos con África.

El trabajo conjunto entre la SADI, el Ministerio de Salud y la CONACRA impulsa la integración de salud animal, ambiental y humana bajo el lema Una sola salud /Europa Press

En ese marco internacional, la ponencia del doctor José Luis Blanco, consultor de la Unidad de VIH/SIDA y profesor de la Universidad de Barcelona, aportó una visión clave sobre la expansión global del mpox, antes conocido como viruela del mono.

Blanco señaló que la desaparición de la vacunación sistemática permitió que el mpox, un orthopoxvirus, ocupara el nicho inmunológico dejado por la viruela. “Con la desaparición de la vacunación sistemática, poco a poco se perdió la protección que confería esa inmunización. A partir de ahí, el mpox, ya sin la viruela, aprovechó para ocupar ese espacio. Es un dato importante”, afirmó.

Blanco detalló la evolución de los dos clados virales principales: el clado uno, ubicado en África central y occidental, con una mortalidad del 10%, y el clado dos, con una mortalidad del 1%. Describió la reciente expansión del mpox fuera de África, con un brote epidémico en Londres en 2022 que afectó a hombres que tienen sexo con hombres.

En mayo de 2022, cuando empezaron a registrarse los primeros casos de mpox —una enfermedad que hasta entonces era poco conocida—, la consulta por infecciones de transmisión sexual se desbordó: “En pocos días o meses tuvimos más de veinte o treinta casos diarios”, relató. Además, explicó que la microevolución viral le confiere al mpox una mayor capacidad de adaptación e infectividad.

El especialista advirtió sobre la aparición de nuevos reservorios animales, como los murciélagos, y la importancia de los cuadros clínicos diferenciados según el clado viral. Recomendó el diagnóstico diferencial con otras infecciones de transmisión sexual y el uso de protocolos actualizados para complicaciones graves, como la afectación ocular. Blanco subrayó que las personas con inmunodepresión presentan mayor riesgo de cuadros severos y alta mortalidad.

El Congreso SADI 2026 dejó como hoja de ruta una agenda centrada en la innovación, la formación, la cooperación institucional y la vigilancia activa frente a las amenazas emergentes. Los expertos coincidieron en que el futuro de la infectología demanda respuestas integradas, comunicación efectiva y políticas públicas basadas en la evidencia y la prevención.