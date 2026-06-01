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La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de EEUU en Kuwait tras los bombardeos de Washington a instalaciones en el país

Las fuerzas armadas iraníes informaron que los ataques responden a una ofensiva estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en la provincia de Hormozgán. Por su parte, las autoridades kuwaitíes señalaron que no se registraron víctimas ni daños materiales inmediatos

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La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de EEUU en Kuwait tras los bombardeos de Washington a instalaciones en el país (REUTERS)
La Guardia Revolucionaria iraní atacó una base de EEUU en Kuwait tras los bombardeos de Washington a instalaciones en el país (REUTERS)

Kuwait informó que sus defensas aéreas abrieron fuego durante la madrugada del lunes para interceptar drones y misiles en medio de una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán, que incluyó ataques estadounidenses contra instalaciones militares iraníes y una posterior respuesta de la Guardia Revolucionaria iraní.

Las autoridades kuwaitíes no informaron víctimas ni daños inmediatos. Tampoco surgió una reivindicación oficial del ataque. Sin embargo, los hechos ocurrieron pocas horas después de que Irán anunciara una represalia contra una base aérea estadounidense tras los bombardeos ejecutados por Washington durante el fin de semana.

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La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) aseguró que respondió a una ofensiva estadounidense contra una torre de telecomunicaciones ubicada en la isla de Sirik, en la provincia iraní de Hormozgán.

“Tras la agresión del Ejército estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en la isla de Sirik, en la provincia de Hormozgán, hace una hora, cazas de la Fuerza Aeroespacial de la IRGC atacaron la base aérea desde la que se originó dicha agresión”, señaló el cuerpo militar iraní en un comunicado difundido por la agencia Tasnim.

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El texto no identificó la ubicación de la base aérea atacada. La Guardia Revolucionaria agregó que “los objetivos previstos fueron destruidos”.

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) aseguró que respondió a una ofensiva estadounidense contra una torre de telecomunicaciones ubicada en la isla de Sirik, en la provincia iraní de Hormozgán (ARCHIVO/EP)
La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) aseguró que respondió a una ofensiva estadounidense contra una torre de telecomunicaciones ubicada en la isla de Sirik, en la provincia iraní de Hormozgán (ARCHIVO/EP)

Además, lanzó una advertencia a Washington. “Si la agresión se repite, la respuesta será completamente diferente” y “la responsabilidad recaerá sobre el agresivo régimen estadounidense”, sostuvo el comunicado.

La declaración iraní surgió después de que Estados Unidos confirmara ataques contra objetivos militares en territorio iraní. Según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), la operación se desarrolló durante el fin de semana en respuesta al derribo de un dron estadounidense MQ-1 que, de acuerdo con Washington, operaba sobre aguas internacionales.

“El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) llevó a cabo ataques de autodefensa contra radares iraníes y emplazamientos de mando y control de drones en Goruk, Irán, y en la isla de Qeshm este fin de semana”, indicó el organismo militar estadounidense en una publicación difundida a través de la red social X.

CENTCOM precisó que la ofensiva tuvo como objetivo instalaciones vinculadas con la vigilancia aérea y el control de aeronaves no tripuladas. También sostuvo que la operación respondió a una serie de “acciones agresivas” atribuidas a Irán durante las últimas semanas.

Según el mando militar estadounidense, la respuesta incluyó ataques adicionales contra sistemas defensivos iraníes. “Aviones de combate estadounidenses respondieron rápidamente, eliminando defensas aéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones de ataque unidireccionales que representaban una clara amenaza para los buques que transitaban por aguas regionales”, afirmó CENTCOM.

La declaración iraní surgió después de que Estados Unidos confirmara ataques contra objetivos militares en territorio iraní
La declaración iraní surgió después de que Estados Unidos confirmara ataques contra objetivos militares en territorio iraní

Washington calificó la operación como una acción de legítima defensa y sostuvo que los objetivos seleccionados representaban una amenaza para las fuerzas estadounidenses y para la navegación en la región del Golfo.

Asimismo, el organismo aseguró que ningún integrante de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante los ataques. En ese sentido, remarcó que “continuará protegiendo los activos e intereses de Estados Unidos en respuesta a la agresión iraní injustificada durante el alto el fuego vigente”.

Los bombardeos estadounidenses constituyen el tercer incidente registrado desde la entrada en vigor de la tregua acordada entre Washington y Teherán a comienzos de abril. En los episodios anteriores, ambas partes limitaron el alcance de sus acciones militares y mantuvieron vigente el acuerdo de cese de hostilidades.

La nueva escalada coincide con contactos diplomáticos destinados a alcanzar un acuerdo más amplio que permita poner fin al conflicto. Las conversaciones cuentan con la mediación de Pakistán y abordan cuestiones vinculadas con la seguridad regional, la navegación comercial y el programa nuclear iraní.

En paralelo a los enfrentamientos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió el viernes a su equipo de seguridad nacional para analizar el estado de las negociaciones con Teherán. De acuerdo con medios estadounidenses, el encuentro concluyó sin una decisión definitiva sobre la propuesta en discusión.

Las conversaciones cuentan con la mediación de Pakistán y abordan cuestiones vinculadas con la seguridad regional, la navegación comercial y el programa nuclear iraní (EP)
Las conversaciones cuentan con la mediación de Pakistán y abordan cuestiones vinculadas con la seguridad regional, la navegación comercial y el programa nuclear iraní (EP)

El domingo, Trump destacó que el borrador impulsado por Washington incluye disposiciones específicas relacionadas con el programa nuclear iraní. Sus declaraciones surgieron después de versiones periodísticas que indicaron que la Casa Blanca busca modificar algunos puntos del documento negociado por ambas partes.

Según esas informaciones, los cambios solicitados por Washington se refieren al futuro del programa nuclear iraní y a la eventual reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas.

(Con información de AFP y AP)

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