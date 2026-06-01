El fastidio del DT de Argelia cuando le preguntaron sobre la selección argentina tras presentar la lista para el Mundial

Vladimir Petkovic, DT de Argelia se mostró fastidioso ante los medios (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Vladimir Petkovic se mostró fastidiado ante la prensa cuando le preguntaron, una vez más, por la selección argentina. El técnico de Argelia, en la conferencia de prensa de presentación de los jugadores convocados para el Mundial 2026, reclamó que el foco mediático en el duelo ante los campeones del mundo opaca la preparación para los otros dos partidos del Grupo J.

“Me preocupa mucho que todo el mundo se concentre sobre el juego contra Argentina; para mí, los dos partidos ante Austria y Jordania no son menos importantes", afirmó el entrenador serbio. La queja no quedó en una sola mención: cuando recibió una nueva consulta sobre la Albiceleste, Petkovic volvió a la carga. “Me molesta bastante que se reduzca nuestro grupo hablando únicamente de Argentina. Los partidos contra Austria y Jordania no serán nada fáciles, al contrario de lo que muchos imaginan”, sostuvo.

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La postura del DT tiene una lógica táctica clara. Petkovic explicó que su equipo está “obligado y comprometido a evitar la derrota frente a Austria y Jordania”, y advirtió que “desperdiciaremos mucho esfuerzo si centramos toda la atención en un partido”. El debut de Argelia ante la selección argentina está programado para el 16 de junio en Kansas City, a las 22:00 horas.

El debut de Argelia ante la selección argentina está programado para el 16 de junio REUTERS/Siphiwe Sibeko

A pesar del tono irritado, el técnico no escatimó elogios hacia Lionel Scaloni. “Tenemos la suerte de enfrentarnos al vigente campeón; lo que está haciendo el seleccionador argentino es grandioso y me alegro mucho por él”, declaró ante los medios.

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“Scaloni fue un gran jugador y una persona magnífica, y luego se convirtió en un gran entrenador. Lo que ha logrado con Argentina es casi un milagro”, añadió.

Sobre el armado del equipo para ese encuentro, Petkovic reconoció que aún no tiene definida la delantera: “Aún no he decidido quién será el atacante titular contra Argentina”. La duda ofensiva convive con una nómina que presenta como figura principal a Riyad Mahrez, capitán del equipo y extremo del Al-Ahli, con más de 90 partidos internacionales y cerca de 32 goles con la camiseta argelina.

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La lista presentada incluye en realidad a 27 jugadores, uno más del máximo permitido por la FIFA. Todo indica que el recorte recaerá sobre uno de los cuatro arqueros convocados. Entre ellos figura Luca Zidane, portero del Granada CF e hijo de Zinedine Zidane, quien optó por representar a Argelia tras disputar partidos de prueba y una Copa Africana de Naciones.

El plantel también muestra músculo en las bandas: Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) y Houssem Aouar (Al-Ittihad) integran una línea de volantes y defensores laterales con experiencia en el fútbol europeo. Petkovic cerró la presentación con una promesa dirigida a sus jugadores y a los hinchas argelinos: “Haremos todo lo posible para evitar jugar solo tres partidos y volver a casa”.

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La lista de convocados de Argelia al Mundial 2026

Arqueros: Luca Zidane (Granada), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Stade Nyonnais) y Abdelatif Ramdane (MC Alger).

Defensas: Rafik Belghali (Hellas Verona), Samir Chergui (Paris FC), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (Young Boys), Aissa Mandi (Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Zineddine Belaid (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger) y Mohamed Amine Tougai (Espérance de Tunis).

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Volantes: Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Houssem Aouar (Al Ittihad), Farès Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen). Yacine Titraoui (Sporting Charleroi) y Ramiz Zerrouki (Twente).

Delanteros: Mohamed Amine Amoura (VfL Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al Duhail) Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Olympique de Marsella), Anis Hadj Moussa (Feyenoord) y Riyad Mahrez (Al Ahli).

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