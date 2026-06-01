Perforaron el techo de un local de materiales eléctricos en La Plata y se llevaron $12.000.000

Delincuentes sustrajeron dinero tras ingresar por el techo de un local de materiales eléctricos en La Plata, generando preocupación entre los comerciantes de la zona (Google Maps)

Los dueños de un reconocido comercio de materiales eléctricos de la ciudad de La Plata fueron víctimas de un robo millonario durante la madrugada del sábado.

Los delincuentes se llevaron $12.000.000 en efectivo a través de un boquete. El episodio ocurrió en un local situado sobre la avenida 44 entre las calles 153 y 155. Según fuentes policiales, los autores del hecho accedieron al interior del comercio tras abrir un agujero en el techo del establecimiento. Para los investigadores, se trató de una modalidad que evidenciaba un conocimiento previo de la estructura.

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De acuerdo a lo informado por el portal 0221, la banda recorrió distintos sectores del negocio, revisando cada uno de los espacios del local hasta que finalmente encontraron el dinero. El efectivo, que el propietario guardaba entre los paneles del cielorraso, fue detectado y sustraído sin que los delincuentes se vieran forzados a violentar cajas fuertes ni otros elementos de resguardo visibles.

La secuencia fue advertida recién en horas de la mañana, cuando los empleados del local arribaron al trabajo cerca de las 8.30. Al ingresar, se encontraron con los daños evidentes en la infraestructura y con la ausencia del dinero que, hasta la noche anterior, permanecía oculto en el techo. De inmediato, dieron aviso al propietario y a las autoridades policiales para que iniciaran las pericias correspondientes.

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Hasta el momento no hay detenidos por el hecho (Télam)

De acuerdo con la información aportada por el mencionado portal, la banda actuó entre las 2 y las 3 de la madrugada, horario en que la empresa de alarmas del comercio detectó movimientos sospechosos y emitió una alerta al dueño. Pese a esta advertencia, el golpe se llevó a cabo.

El propietario del comercio relató que, al llegar al local tras la notificación, halló su oficina completamente revuelta. “Todavía no pude determinar si además de la plata se llevaron material del negocio”, sostuvo el hombre, quien intenta determinar si los delincuentes se llevaron además, mercadería.

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El hecho fue caratulado como robo agravado y quedó a cargo de la fiscalía correspondiente, que trabaja en la recolección de pruebas y en el análisis de posibles vínculos con otros hechos recientes de similares características. Mientras tanto, el propietario del local y su equipo permanecen atentos a la evolución de la causa, en medio de una sensación de vulnerabilidad compartida por gran parte del comercio platense.

Otro robo en La Plata

Detuvieron al hombre que robó 7 millones de pesos durante un allanamiento en Avellaneda (Fuente: 0221)

Un hombre de 41 años fue arrestado en Avellaneda acusado de robar 7 millones de pesos en La Plata, tras una investigación que incluyó el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y el seguimiento de un vehículo utilizado en el hecho. El robo ocurrió el 24 de abril, cuando la víctima, que había estacionado su Volkswagen Amarok en la calle 44 entre 29 y 30, descubrió al regresar que le habían sustraído un morral con el dinero y documentación personal, frente a una sucursal bancaria.

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De acuerdo con fuentes policiales, el sospechoso fue identificado luego de que las autoridades revisaran videos de las cámaras de vigilancia municipales. A partir de esas imágenes, lograron ubicar el Ford Fiesta Max negro utilizado para escapar del lugar, lo que permitió solicitar la correspondiente orden de allanamiento. Durante el operativo en Avellaneda, los agentes recuperaron más de un millón de pesos en efectivo, el vehículo involucrado y varios teléfonos celulares.

La causa está en manos de la UFIJ N° 11 del Departamento Judicial La Plata, y el detenido permanece alojado en una dependencia policial. Se confirmó que cuenta con antecedentes por hurto, robo agravado y resistencia a la autoridad.

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