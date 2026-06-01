Emanuel en Gran Hermano rompió en llanto al ver el mensaje que le dejó su hija: “Te amo, papá”

Emanuel Di Gioia recibió un emotivo mensaje de su hija durante la gala de Gran Hermano Generación Dorada, desatando lágrimas y conmoción entre los participante (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) fue escenario de uno de los momentos más emotivos de la temporada, protagonizado por Emanuel Di Gioia, quien no pudo contener las lágrimas al recibir el saludo que más esperaba: el mensaje de Nina, su hija. El episodio, que se vivió en la última gala del reality, dejó al descubierto el costado más humano de los participantes y puso en primer plano el costo emocional de permanecer tanto tiempo aislado de la familia.

Todo comenzó días atrás, cuando Emanuel fue elegido líder de la semana y, como parte de su beneficio, tuvo la posibilidad de seleccionar entre varias opciones en el “kiosco” especial de la casa. Entre las alternativas, la que más lo movilizó fue la posibilidad de recibir un saludo de un ser querido. Sin dudarlo, Emanuel optó por esa opción, argumentando que extrañaba mucho a su hija y que nada le haría más feliz que escucharla aunque sea por unos minutos.

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La producción del programa preparó la sorpresa y, en la última gala, Santiago del Moro le comunicó a Emanuel que había llegado el momento de recibir el mensaje. En primer lugar, el participante recibió unas palabras de Eduardo, su excompañero de la casa, quien le agradeció por haberlo elegido. Una broma pesada del reality que lo dejó sin palabras. “Gracias Ema querido por elegirme a mí para el mensaje, qué contento que estoy, sabía que era muy importante para vos y por eso te lo agradezco mucho. Gracias por esto. Te mando un mensaje afectuoso, lindo, fraternal como amigo. Espero que estés muy bien, te deseo lo mejor, y por supuesto gracias por elegirme a mí, que es lo más importante. Te lo agradezco muchísimo”.

La broma de Gran Hermano a Emanuel: Eduardo Carrera apareció para saludarlo, antes de su hija, y lo dejó sin palabras

El participante se quedó atónito, sin poder creer que había usado su beneficio en ese saludo. Pero la verdadera emoción llegó cuando, finalmente, Emanuel escuchó la voz de su hija. El mensaje, cargado de ternura y orgullo, lo quebró al instante: “Hola, pa. ¿Cómo estás? Te extraño mucho, pero yo estoy bien, te veo todo el día en la tele y estoy reorgullosa de vos. Te cuento que en este tiempo estuve leyendo, voy a empezar gimnasia artística, fui a un par de cumpleañitos, fui a natación y me va rebien en el cole”, comenzó la niña.

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La pequeña no solo le contó sus actividades, sino que también le llevó tranquilidad: “Sé que falta un tiempo, pero quiero que sepas que yo estoy bien, que veo todos tus saludos. Mi osito de peluche, te voy a estar esperando para que volvamos a andar en bicicleta, que vayamos de vacaciones. No aflojes, seguí así, te amo, un beso enorme, chau”.

El mensaje de la hija de Emanuel destacó el orgullo y cariño que siente por su padre, dándole tranquilidad sobre su bienestar fuera de la casa

La reacción de Emanuel fue inmediata. Entre lágrimas, alcanzó a decir: “Te amo con todo mi corazón, sos lo más importante que tengo en esta vida, me diste vida. Todo esto lo hago por vos, te extraño con locura, pronto voy a estar ahí con vos, abrazándote y llenándote de besos. Te amo hija. Estoy orgulloso de lo que sos”. Sus compañeros de la casa, conmovidos por la escena, se acercaron a abrazarlo y contenerlo en ese momento tan sensible.

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Emanuel explicó que, si bien la experiencia de Gran Hermano es única y representa una oportunidad importante, no deja de ser doloroso perderse momentos del crecimiento de su hija. “La extraño mucho: abrazarla, besarla, mirarla. La extraño mucho. La quiero ver, crece y me estoy perdiendo esa parte y me muero, me rompe el corazón”, confesó, visiblemente afectado. El conductor Santiago del Moro intentó consolarlo y le recordó que su hija lo ve todos los días en la televisión y está orgullosa de él.

El participante reiteró su deseo de volver a encontrarse con su hija y le dejó un mensaje especial: “Disculpen chicos. Hija, si me ves, te amo y te extraño. Y esto lo estoy haciendo por vos, es un esfuerzo gigante”. Andrea del Boca, otra de las participantes, le brindó palabras de apoyo: “No te sientas culpable ni que estás perdiendo nada, lo estás haciendo por ella”.

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Brian Sarmiento compartió su propia historia familiar, resaltando los desafíos emocionales que enfrentan los participantes con hijos (Video: GH, Telefe)

Brian Sarmiento, también le dedicó unas palabras a Emanuel. “La verdad estoy emocionado porque sé lo valioso que es este mensaje para vos. Por más que vos sabés las diferencias que podemos llegar a tener en el juego o lo que sea, yo te valoro, perro”, le dijo. Además, recordó: “A mí me toca mucho porque obviamente que tengo un tema a resolver con mis hijas, pero por suerte pude verlas y después justo me tocó entrar otra vez. Pero el esfuerzo, que yo hago es por ellas. Yo sé lo que siente él y me toca de lleno porque las amo con toda mi vida y todo lo que hago es por ellas”. Finalmente, señaló: “Por más que yo no me expresé la primera etapa que vine, era para cuidarlas. Pero ahora lo único que quiero es que ellas sean felices y, y que podamos llegar a tener el amor que tuvimos siempre desde que nacieran. Les mando un beso y las amo”.