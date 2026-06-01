Cómo una pared puede ser clave en las flexiones, según un experto

Las flexiones contra la pared, recomendadas por Andrew Tracey, permiten ajustar la intensidad del entrenamiento con solo modificar la inclinación y la posición de las manos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flexiones contra la pared, recomendadas por Andrew Tracey, entrenador personal y figura central en el portal especializado Men’s Health, se presentan como una alternativa técnica a las flexiones tradicionales, permitiendo ajustar la intensidad del ejercicio mediante la inclinación del cuerpo y la posición de las manos.

Esta variante, detallada por Tracey y explicada en la revista especializada, consiste en colocar los pies contra la pared mientras el cuerpo se mantiene paralelo al suelo, aumentando la carga sobre los músculos superiores. A diferencia de la versión clásica, la flexión contra la pared fomenta una mayor activación muscular y un control más estricto del movimiento durante cada repetición, evitando errores.

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El ejercicio permite que practicantes de distintos niveles adapten la dificultad según su capacidad física: desde principiantes hasta atletas experimentados, todos pueden beneficiarse de la progresión controlada que ofrece esta variante.

Este ejercicio incrementa la activación muscular en el pecho, hombros y abdomen, gracias al apoyo de los pies en la pared y la transferencia del peso corporal

La accesibilidad radica en que solo requiere el propio peso corporal y una pared, eliminando la necesidad de equipamiento adicional. Así, la propuesta de Tracey, difundida en el portal especializado, busca optimizar el trabajo del tren superior de manera práctica y segura.

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Beneficios específicos de las flexiones contra la pared

El principal beneficio de las flexiones contra la pared reside en la mayor tensión generada sobre el pecho y los hombros sin añadir peso externo. Al apoyarse los pies en la pared, gran parte del peso corporal se transfiere a los brazos y el torso, exigiendo una activación continua de los músculos implicados. Esta disposición obliga a mantener una plancha firme, lo que a su vez fortalece el abdomen y estabiliza la postura a lo largo de toda la ejecución.

Además, la técnica promueve la calidad por encima de la cantidad, ya que cualquier pérdida de tensión se detecta rápidamente y puede provocar que los pies se deslicen, obligando a finalizar la serie. Este mecanismo actúa como un corrector natural, garantizando que cada repetición se realice con el máximo control. Por estos motivos, la flexión contra la pared se convierte en una herramienta útil para mejorar fuerza, resistencia y coordinación en el tren superior.

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La variante de flexiones contra la pared destaca por su adaptación a todo nivel de condición física, desde principiantes hasta atletas avanzados, sin necesidad de equipamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Músculos principales trabajados durante el ejercicio

Durante las flexiones contra la pared, el pecho es el grupo muscular que más se activa, especialmente la parte superior del pectoral. Los deltoides anteriores también desempeñan un papel importante, ya que ayudan a mantener la alineación del cuerpo y facilitan el empuje. Los tríceps, situados en la parte posterior del brazo, intervienen de manera decisiva en la extensión de los codos y soportan una mayor carga que en las flexiones tradicionales.

El abdomen se mantiene activo para estabilizar la posición de plancha, mientras que glúteos y cuádriceps colaboran para evitar que las caderas caigan o se desalineen. Esta combinación de músculos garantiza que el ejercicio sea completo y que involucre gran parte del cuerpo, más allá del enfoque en el tren superior. El resultado es un trabajo equilibrado que integra fuerza, control y estabilidad en cada repetición.

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La técnica exige mantener el cuerpo paralelo al suelo, una línea recta de cabeza a talones y la alineación correcta de codos para maximizar resultados y prevenir lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Técnica correcta para realizar flexiones contra la pared

El movimiento comienza adoptando la posición estándar de flexión, con los talones apoyados firmemente contra la pared. A continuación, se deslizan los pies hacia arriba hasta que el cuerpo queda paralelo al suelo, manteniendo una línea recta desde la cabeza hasta los talones. Las manos se sitúan a la altura de los hombros, impulsando el cuerpo hacia arriba y manteniendo una tensión constante durante todo el ejercicio.

Al descender, los codos deben formar un ángulo aproximado de 45 grados respecto al torso, lo que maximiza la seguridad articular y la activación muscular. Es fundamental evitar que la cadera se hunda o que los pies pierdan contacto con la pared, ya que esto pondría fin a la serie. La repetición se completa extendiendo los brazos con control, respetando siempre la alineación corporal y la presión firme de los pies contra la superficie.

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Desafío propuesto de flexiones contra la pared

El reto sugerido por Andrew Tracey consiste en realizar la mayor cantidad de repeticiones posibles en 60 segundos, manteniendo siempre los pies en contacto con la pared. Si los pies resbalan y se pierde la alineación, el desafío termina inmediatamente. Está permitido descansar en la posición alta de plancha, pero no en la parte baja del movimiento, lo que obliga a mantener la tensión muscular en todo momento.

Esta variante impulsa el control de calidad en cada repetición, ya que la pérdida de tensión o desalineación interrumpe automáticamente la serie, asegurando la ejecución correcta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este formato busca maximizar el esfuerzo y la calidad técnica de cada repetición, incentivando al practicante a superarse en cada intento. Se recomienda repetir el desafío periódicamente para aumentar el número de repeticiones o utilizarlo como parte de una rutina de fuerza y resistencia. La propuesta, publicada en la revista, pretende ofrecer una herramienta práctica y exigente para optimizar el trabajo muscular sin equipamiento adicional.

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Información sobre Andrew Tracey y su experiencia profesional

Con casi dieciocho años dedicados al mundo de la salud y el acondicionamiento físico, Andrew Tracey ha ejercido como entrenador personal, nutricionista y escritor especializado en desarrollo muscular. Actualmente ocupa el puesto de editor de acondicionamiento físico en Men’s Health, donde analiza ejercicios y tendencias de entrenamiento para un público amplio y diverso.

Además de su trabajo editorial, participa activamente en competiciones de CrossFit, pruebas de fuerza y ultramaratones, combinando la teoría con la experiencia práctica. Su formación se actualiza de manera constante mediante cursos y seminarios, lo que le permite mantener una visión integral sobre el rendimiento y la recuperación.

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