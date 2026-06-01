Zaira Nara habló del reencuentro privado con Paula Chaves y su reconciliación: “Vino a casa y charlamos”

Zaira Nara y Paula Chaves protagonizaron un emotivo reencuentro después de años de distanciamiento (Video: La Peña de Morfi, Telefe)

Zaira Nara y Paula Chaves fueron protagonistas de uno de los reencuentros más comentados de las últimas semanas, después de años de distanciamiento y versiones cruzadas. Las modelos y conductoras se reencontraron en un evento privado antes de que la famosa foto del abrazo se viralizara en redes y, por primera vez, Zaira contó detalles íntimos de ese acercamiento que marcó un antes y un después en el vínculo.

En su visita a La Peña de Morfi (Telefe), Zaira relató cómo fue ese primer encuentro fuera de los flashes. “Todo el mundo vio el evento, pero en realidad nos habíamos encontrado antes”, explicó. Según contó, la escena se dio de manera casual en un atelier de moda, mientras ambas se probaban vestidos para el Martín Fierro de la Moda. “Entré al local y estaba Pau parada en el medio del salón sola. Yo llegué con mi equipo, la vi y era pleno caos porque todo el mundo preguntaba sobre nosotras”, recordó.

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Lejos de esquivar la situación, las dos decidieron acercarse y hablar. “La vi y nos dimos un abrazo, fue refuerte. Nos quedamos una hora hablando”, confesó Zaira, que reconoció que ambas sentían la necesidad de reencontrarse en un ámbito privado donde pudieran expresar lo que había quedado pendiente tras la ruptura de la amistad. “Era necesario, nos tenía que pasar de volver a reencontrarnos en un lugar que no sea un evento, que te están mirando todos”, reflexionó.

El reencuentro en un atelier de moda fue el escenario del primer abrazo que sorprendió a las redes sociales y a sus seguidores

El acercamiento no se quedó en ese primer encuentro. Días después, Paula Chaves visitó la casa de Zaira y allí pudieron tener una charla más profunda y tranquila, lejos de las cámaras y la presión mediática. “Vino a casa hace dos días y estuvimos charlando tranquilas”, reveló Zaira sobre el encuentro privado con su colega. La conversación, según ambas, era una charla pendiente que no habían podido tener en el peor momento del conflicto, cuando la distancia se hizo pública y la amistad se rompió.

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Zaira fue honesta sobre las razones de la distancia y el impacto que tuvo la exposición mediática. “Se había vuelto algo muy mediático”, reconoció, dejando en claro que la presión de las consultas constantes y el escrutinio del público terminaron condicionando muchas de las declaraciones que ambas realizaron en distintos momentos. “Las dos teníamos muchas cosas para decir, internamente. Cuando pasó todo lo que nos pasó, cada una tenía su postura, pero después se volvió mediático y como que cada una empezó a guardar información. Pero no había estado esta charla, que era necesaria”, explicó.

La modelo admitió que nunca antes habían tenido la oportunidad de conversar en profundidad sobre lo ocurrido. “Solo nosotras sabemos primero lo que nos pasaba a cada una, lo que pasó. Y también te pasa que te arrebatan, o sea, ella, por ejemplo, la arrebatan en la puerta de su canal, que va a trabajar y estás con la cabeza con mil cosas y de repente te preguntan y no sabés qué responder. Una cosa lleva a la otra y me parece que era necesario”, remarcó.

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La conversación privada entre Zaira y Paula marcó el primer acercamiento real tras la ruptura mediática de su amistad

La historia de Zaira y Paula arrastra varios años de amistad, cercanía y luego distanciamiento. Aunque nunca explicaron públicamente todos los motivos de la ruptura, durante mucho tiempo circularon versiones que vincularon el conflicto con diferencias personales, el romance de Zaira con el polista Facundo Pieres y distintos episodios que terminaron desgastando un vínculo que había sido muy cercano. Sin embargo, Zaira insiste en que lo más importante hoy pasa por otro lado: “Más allá de lo que pase en el futuro, era necesario arreglar cosas entre dos personas que se quieren mucho”, afirmó.

Por ahora, ninguna de las dos habló de volver a ser amigas como antes, pero sí coinciden en algo: después de años de distancia, el diálogo volvió a abrir una puerta que parecía cerrada. “No sé qué va a pasar, pero somos dos buenas personas que teníamos ciertas cosas que arreglar y me parece que el tiempo cura todo”, reflexionó Zaira, dejando en claro que la relación está en proceso de reconstrucción y que el futuro es incierto, pero posible.

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La foto del abrazo, tomada por su manager y amigo en común, Willy García Navarro, fue la postal que disparó las especulaciones. Mientras los fans celebraban la posibilidad de una reconciliación, Paula Chaves también salió a dar su versión: “Nosotras tuvimos una amistad muy linda, yo la quiero mucho. No hay vínculo, no somos amigas. Muchas veces nos encontramos en eventos, solo que ahora hay buena onda y se dejaron un montón de cosas de lado, pasó el tiempo, y me parece que está bueno”.

La historia de amistad y conflicto entre Zaira Nara y Paula Chaves incluyó rumores sobre el romance con Facundo Pieres y versiones cruzadas

Chaves fue enfática al señalar que hoy el vínculo no es el de antes, pero sí hay cordialidad y respeto: “Ya está, está todo bien. Uno no puede ser tajante con las cosas, los vínculos van cambiando, van madurando, uno también va madurando, y no sé, no te puedo decir”, admitió.

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El reencuentro privado y la charla en casa parecen haber dado el primer paso hacia una posible reconstrucción, aunque ambas son cautas a la hora de hablar de futuro. “Estuvo bueno charlar”, resumió Zaira, que se mostró movilizada y agradecida por la oportunidad de dialogar en profundidad.