Por qué la boca se convirtió en el nuevo indicador del bienestar integral

La salud bucodental se redefine como un indicador del envejecimiento saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge del interés en la longevidad y la salud bucodental ha motivado un cambio relevante en la forma en que expertos comprenden el envejecimiento y la prevención de enfermedades sistémicas.

Según entrevistas recogidas por Vogue, la boca ha dejado de verse como un compartimento aislado: es ahora un reflejo clave del estado biológico general y un factor determinante para envejecer de manera saludable.

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Diversos especialistas consideran la salud bucodental un marcador biológico de longevidad porque permite identificar desequilibrios inflamatorios y metabólicos que pueden pasar desapercibidos durante años. Una boca sana actúa como señal de equilibrio sistémico y contribuye tanto a la prevención de enfermedades como al mantenimiento de la calidad de vida en la vejez.

La boca refleja desequilibrios inflamatorios y metabólicos que pueden pasar años ocultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salud bucodental y su impacto en la longevidad

La longevidad ya no se limita a la estética o el antienvejecimiento. Ha tomado protagonismo en la investigación científica y en los estilos de vida saludables, donde la salud bucodental es una variable central.

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La doctora Nadia Sarmini, directora de la Clínica Dental Bernabéu, explicó al medio citado que separar la boca del resto del cuerpo supone un error.

La profesional detalló: “Una mala salud bucodental no solo afecta a los dientes y encías, sino que puede influir en procesos inflamatorios sistémicos relacionados con enfermedades cardiovasculares, diabetes, deterioro cognitivo e incluso envejecimiento prematuro”.

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El sangrado de encías facilita el paso de bacterias al torrente sanguíneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista añadió que la boca permite observar el estado del microbioma, la capacidad masticatoria, el nivel de nutrición y la autoestima, y que su salud se convierte en un fuerte marcador del proceso de envejecimiento.

La enfermedad periodontal destaca como una infección crónica que mantiene siempre activo al sistema inmunitario. El sangrado de encías facilita la entrada de bacterias al torrente sanguíneo, lo que favorece riesgos cardiovasculares y complica el control glucémico en personas con diabetes, según la experta.

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Por otra parte, estudios recientes asocian la inflamación oral con deterioro cognitivo. Se han encontrado bacterias periodontales ligadas a procesos neuroinflamatorios graves.

El microbioma oral se consolida como una pieza clave para la defensa del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microbioma oral y respuestas inmunitarias

El microbioma oral constituye el segundo ecosistema bacteriano más complejo del cuerpo, solo superado por el intestinal. Su equilibrio es esencial para prevenir infecciones y regular la respuesta inmune.

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En opinión de Sarmini, la odontología actual da prioridad a conservar una diversidad bacteriana saludable. Intentar eliminar todas las bacterias podría producir alteraciones perjudiciales. El bienestar integral se logra centrando la prevención en biología y función, no solo en la eliminación.

De este modo, la boca actúa como primera línea defensiva frente a agentes patógenos y su desbalance se vincula, de acuerdo con el medio, a distintos trastornos sistémicos.

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La nutrición condiciona el equilibrio bacteriano y la resistencia de encías y hueso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nutrición y riesgos para la salud bucodental

La nutrición es un factor decisivo en el equilibrio del microbioma oral y en el estado general de salud. La nutricionista Salena Sainz explicó a Vogue que dietas ricas en azúcares simples, ultraprocesados o bebidas ácidas alteran el entorno bucal y favorecen la proliferación de bacterias responsables de caries, gingivitis o periodontitis.

Según la experta, consumir alimentos reales, ricos en fibra, frutas, proteínas de calidad y grasas saludables ayuda a mantener la boca equilibrada. Además, masticar alimentos fibrosos estimula la saliva, que neutraliza ácidos y protege los dientes.

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Sainz puso de relieve que nutrientes como la vitamina D, el calcio, la vitamina C, el magnesio y los omega-3 resultan indispensables para sostener las encías, el hueso y los tejidos dentales. La carencia de estos nutrientes puede facilitar la inflamación oral y provocar malnutrición y pérdida muscular, en especial en adultos mayores.

Evitar el tabaco y el vapeador reduce el riesgo de inflamación oral y deterioro de encías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida de piezas dentales por causas bucodentales dificulta la masticación en personas mayores y agrava la reducción de la masa muscular al limitar la ingesta de alimentos nutritivos.

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Prevención y tecnología en salud bucodental

La odontología ha evolucionado hacia un enfoque preventivo respaldado por tecnología avanzada. Según Vogue, los nuevos métodos de diagnóstico digital, el escaneado intraoral y la aplicación de inteligencia artificial en radiografías permiten detectar inflamaciones y desgastes dentales en fases muy precoces.

Las revisiones periódicas y las limpiezas profesionales facilitan la detección de problemas antes de que sean graves o irreversibles.

La odontología preventiva suma diagnóstico digital e inteligencia artificial para detectar señales tempranas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta y consejos de prevención

Entre los síntomas que requieren atención se encuentran el sangrado de encías, el mal aliento persistente, la sensibilidad brusca, la movilidad dental inusual, las úlceras orales que no cicatrizan y el dolor mandibular o cervical frecuente. Detectar estos signos de forma temprana puede impedir que la enfermedad periodontal avance silenciosamente.

Los expertos consultados aconsejan mantener una higiene dental adecuada, seguir una alimentación equilibrada, evitar el tabaco y el vapeador y controlar el estrés. La boca, afirman, refleja con nitidez el estilo de vida de cada persona.

No notar dolor no significa que no exista enfermedad. Solo la vigilancia continua y la detección temprana permiten proteger la estructura bucodental y el equilibrio del organismo a lo largo del tiempo.