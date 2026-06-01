Le robaron el auto a un policía de Morón, escaparon en el vehículo y a las pocas cuadras chocaron

Un policía de franco sufrió el robo de su auto, lo que provocó un choque y la posterior huida a pie de los asaltantes en La Plata (LaBuenaInfo)

Un grupo de delincuentes asaltó a un oficial de la policía bonaerense que se encontraba fuera de servicio en la madrugada del domingo en la ciudad de La Plata. Tras robarle el auto, se produjo una persecución que terminó sin detenidos.

El episodio se produjo en la intersección de calle 36 y 7, un sector habitualmente transitado. Personal del Comando de Patrullas se movilizó rápidamente hacia el lugar luego de recibir un llamado al 911.

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La víctima fue identificada como un efectivo de 29 años perteneciente a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Morón. Según el relato del agente a las autoridades, se encontraba de franco y circulaba en su Volkswagen Trend rojo, cuando al detenerse en un semáforo fue sorprendido por tres sujetos.

De acuerdo a lo informado por el portal LaBuenaInfo, en ese momento, los delincuentes lograron despojar al oficial de su vehículo y se dieron a la fuga. La víctima, al identificarse como miembro de la fuerza de seguridad, se defendió del ataque con su arma reglamentaria, según confirmó la policía local. No obstante, los individuos continuaron su fuga a bordo del automóvil robado.

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La intersección de calle 36 y 7 en La Plata, escenario de un robo de auto donde un policía de franco intentó repeler a los asaltantes (Google Maps)

La persecución terminó pocos minutos después, cuando perdieron el control y chocaron contra otro auto, un Volkswagen Nivus gris, que se encontraba estacionado en la calle 36 entre 5 y 6. Según el informe policial, el impacto provocó daños materiales en ambos vehículos.

Tras el choque, los tres ocupantes descendieron del automóvil y escaparon corriendo, dispersándose por las calles adyacentes. Ni la víctima ni los efectivos que arribaron minutos después lograron dar con el paradero de los asaltantes, que rápidamente se perdieron de vista.

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La causa fue puesta en conocimiento de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de La Plata, encabezada por el fiscal Juan Menucci, quien dispuso las primeras medidas investigativas. Además, la Auditoría General de Asuntos Internos fue notificada sobre la intervención armada del oficial, tal como lo establece el protocolo en casos donde se utiliza el arma reglamentaria fuera del servicio.

El vehículo recuperado fue sometido a una inspección minuciosa por parte de la policía científica.

Balearon a otro efectivo retirado para robarle

La zona en donde ocurrió el intento de robo

Un policía federal retirado de 77 años, identificado como Norberto Raúl Romero, resultó herido de bala durante un intento de robo en El Palomar, partido de Morón. El hecho se produjo alrededor de las 14:30, cuando la víctima había estacionado su camioneta en la calle Estomba al 1500 y descendía del vehículo para visitar a un familiar.

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Según reconstruyó este medio, dos personas que circulaban en una motocicleta Honda Wave 110 negra se le acercaron e intentaron sustraerle sus pertenencias. Ante la resistencia de Romero, se produjo un forcejeo y uno de los asaltantes le disparó en la pierna derecha. El balazo generó una herida con orificio de entrada y salida. Tras el ataque, los agresores escaparon inmediatamente en la moto, sin lograr concretar el robo.

El herido fue auxiliado por personal del SAME y por un móvil de emergencias de la obra social, que lo trasladó al Hospital Churruca. Según los informes médicos, Romero permanece internado pero se encuentra fuera de peligro, mientras continúa bajo observación.

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La investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Siquier Rodríguez, de la UFI N° 6 de Morón, quien dispuso un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona con el objetivo de identificar y localizar a los responsables. Hasta el momento, no se registraron detenciones. El episodio, ocurrido en horas de la tarde y en una zona residencial, generó preocupación entre los vecinos.