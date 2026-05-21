Por qué las uvas son consideradas una de las frutas más completas para la salud cardiovascular, cerebral e inmunológica

Las uvas aportan compuestos antioxidantes como el resveratrol, que contribuyen a la salud cardiovascular y al bienestar metabólico integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las uvas son una de las frutas más prácticas para consumir a diario ya que se transportan fácilmente, no requieren preparación compleja y su sabor dulce suele reemplazar snacks ultraprocesados o postres con azúcar agregada. Detrás de su pequeño tamaño, concentran un perfil nutricional de interés para especialistas en alimentación y salud metabólica.

El nutricionista Anthony DiMarino detalló que las uvas aportan vitaminas, minerales, antioxidantes y compuestos bioactivos relacionados con distintos beneficios para el organismo.

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Desde el fortalecimiento del sistema inmunológico hasta posibles efectos positivos sobre el corazón, cerebro y descanso, esta fruta reúne nutrientes que pueden contribuir al bienestar cuando se la integra en una dieta equilibrada.

Una fruta rica en vitaminas y antioxidantes

Una porción de una taza de uvas, equivalente a 151 gramos, aporta vitamina C y K, potasio, cobre y vitaminas del complejo B, como tiamina y riboflavina. Su contenido elevado de agua ayuda a mantener la hidratación.

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Una taza de uvas ofrece alrededor de 104 calorías y 15 gramos de azúcares naturales, convirtiéndose en una alternativa saludable a los snacks ultraprocesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto relevante que se resaltó en el informe de Cleveland Clinic es su bajo aporte calórico: una taza contiene alrededor de 104 calorías y suficientes azúcares naturales como para satisfacer antojos dulces sin necesidad de recurrir a productos ultraprocesados. Además, una taza de uvas contiene aproximadamente 15 g de azúcares naturales.

“Las uvas están repletas de nutrientes que favorecen la salud, además de ser refrescantes y prácticas”, apuntó DiMarino. También subrayó que “son un excelente ejemplo de un alimento que facilita la alimentación saludable”.

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Entre los compuestos presentes en las uvas se encuentran antioxidantes como el resveratrol y las catequinas, sustancias que ayudan a combatir los radicales libres, moléculas inestables capaces de dañar células y tejidos.

Cómo pueden ayudar al sistema inmunológico

La vitamina C es uno de los nutrientes más reconocidos de las uvas. Este antioxidante interviene en el funcionamiento del sistema inmunológico y ayuda a proteger las células.

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Sobre la importancia de mantener las defensas, DiMarino explicó a Cleveland Clinic que “si tenemos un sistema inmunológico fuerte, nuestro cuerpo está mejor preparado para combatir y prevenir cualquier enfermedad repentina y de corta duración”.

La vitamina C presente en las uvas fortalece el sistema inmunológico y ayuda a proteger las células frente a infecciones y procesos inflamatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista resaltó que sumar frutas ricas en vitamina C a la dieta cotidiana puede fortalecer la respuesta defensiva del organismo ante infecciones y procesos inflamatorios.

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Beneficios para el corazón y la presión arterial

El consumo de uvas se asoció con beneficios cardiovasculares. De acuerdo con Cleveland Clinic, el potasio que aportan contribuye a equilibrar los niveles de sodio en el organismo, fundamental para controlar la presión arterial.

A esto se suma la acción de los antioxidantes, que favorecen la salud de los vasos sanguíneos y pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Según DiMarino, la combinación de estos factores facilita el funcionamiento eficiente del sistema circulatorio.

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Un aspecto adicional es la fibra, presente especialmente en la piel de la fruta. Diversos estudios evaluaron el posible rol de la fibra en la reducción del colesterol de lipoproteína de baja densidad (colesterol LDL).

El potasio y la fibra que contienen las uvas favorecen la presión arterial equilibrada y contribuyen a la reducción del colesterol LDL en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre este mecanismo, DiMarino precisó: “La fibra que se encuentra en las uvas ingresa al torrente sanguíneo y transporta el colesterol al hígado, donde se procesa y posteriormente se elimina del cuerpo”.

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El impacto sobre el azúcar en sangre

A pesar de su dulzura, esta fruta presenta un índice glucémico relativamente bajo cuando se consumen con moderación, lo que significa que no suelen provocar aumentos bruscos de glucosa en sangre.

Además, investigaciones citadas por Cleveland Clinic sugieren que compuestos como el resveratrol podrían mejorar la sensibilidad a la insulina y la utilización de glucosa por parte del organismo.

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El bajo índice glucémico de las uvas y el resveratrol ayudan a regular el azúcar en sangre y a mejorar la sensibilidad a la insulina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas recomendaron prestar atención a las cantidades: una taza de uvas contiene aproximadamente 15 g de azúcares naturales, por lo que excederse en las porciones puede aumentar la ingesta calórica y propiciar fluctuaciones en los niveles de glucosa.

Posibles efectos sobre el cerebro y el envejecimiento

Los antioxidantes de las uvas despertaron interés por su potencial impacto en la salud cerebral. El estrés oxidativo está vinculado con el deterioro cognitivo y ciertas enfermedades neurodegenerativas; reducir ese daño celular puede ser beneficioso.

El nutricionista puntualizó que ciertos compuestos de las uvas también apoyan el flujo sanguíneo cerebral, un factor clave para el funcionamiento cognitivo.

Con el tiempo, estos mecanismos podrían contribuir a la protección de la memoria y a reducir el riesgo de trastornos vinculados al envejecimiento cerebral. El resveratrol fue estudiado por su posible relación con la longevidad y el envejecimiento saludable, especialmente por sus efectos sobre la inflamación y el estrés oxidativo.

Huesos más fuertes y mejor descanso

Las uvas también contienen minerales y vitaminas asociadas a la salud ósea, como vitamina K, calcio, magnesio y potasio. Esta fruta aporta melatonina, una hormona vinculada a la regulación del ciclo sueño-vigilia. En combinación con sus carbohidratos naturales, pueden integrar una dieta orientada a mejorar el descanso nocturno.

Las vitaminas y minerales de las uvas, como vitamina K, calcio, magnesio y potasio, fortalecen los huesos y promueven un descanso nocturno de calidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si bien las uvas no son necesariamente un remedio para dormir, pueden ser un componente útil de una dieta que favorezca un mejor descanso”, indicó el especialista.

Los cuidados que recomiendan los especialistas

A pesar de sus beneficios, existen consideraciones importantes. Una de ellas es el riesgo de atragantamiento en niños pequeños debido a la forma redonda y firme de la fruta; por ello, se aconseja cortar las uvas longitudinalmente antes de ofrecerlas.

El consumo excesivo puede ocasionar molestias digestivas, como hinchazón o gases, atribuibles a la fibra y los azúcares naturales que contienen.

Respecto a las variedades de uva, DiMarino subrayó que no existe una que sobresalga nutricionalmente sobre las demás. Las verdes, rojas y negras ofrecen beneficios similares, aunque las rojas y oscuras suelen contener mayores niveles de antioxidantes. “Lo más importante es comer uvas en su forma natural”, recomendó.