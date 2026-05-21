Salud

Por qué las uvas son consideradas una de las frutas más completas para la salud cardiovascular, cerebral e inmunológica

Un nutricionista consultado por Cleveland Clinic analizó las propiedades de este alimento y el papel que ciertos compuestos naturales podrían tener sobre distintas funciones del organismo, desde el descanso hasta el equilibrio metabólico

Guardar
Google icon
Un racimo grande de uvas Chardonnay de color amarillo verdoso cuelga de una rama de parra con hojas verdes vibrantes iluminadas por el sol.
Las uvas aportan compuestos antioxidantes como el resveratrol, que contribuyen a la salud cardiovascular y al bienestar metabólico integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las uvas son una de las frutas más prácticas para consumir a diario ya que se transportan fácilmente, no requieren preparación compleja y su sabor dulce suele reemplazar snacks ultraprocesados o postres con azúcar agregada. Detrás de su pequeño tamaño, concentran un perfil nutricional de interés para especialistas en alimentación y salud metabólica.

El nutricionista Anthony DiMarino detalló que las uvas aportan vitaminas, minerales, antioxidantes y compuestos bioactivos relacionados con distintos beneficios para el organismo.

PUBLICIDAD

Desde el fortalecimiento del sistema inmunológico hasta posibles efectos positivos sobre el corazón, cerebro y descanso, esta fruta reúne nutrientes que pueden contribuir al bienestar cuando se la integra en una dieta equilibrada.

Una fruta rica en vitaminas y antioxidantes

Una porción de una taza de uvas, equivalente a 151 gramos, aporta vitamina C y K, potasio, cobre y vitaminas del complejo B, como tiamina y riboflavina. Su contenido elevado de agua ayuda a mantener la hidratación.

PUBLICIDAD

Primer plano de un cuenco de madera lleno de uvas rojas, con algunas uvas sueltas y una con una hoja verde sobre una tabla de madera clara.
Una taza de uvas ofrece alrededor de 104 calorías y 15 gramos de azúcares naturales, convirtiéndose en una alternativa saludable a los snacks ultraprocesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto relevante que se resaltó en el informe de Cleveland Clinic es su bajo aporte calórico: una taza contiene alrededor de 104 calorías y suficientes azúcares naturales como para satisfacer antojos dulces sin necesidad de recurrir a productos ultraprocesados. Además, una taza de uvas contiene aproximadamente 15 g de azúcares naturales.

“Las uvas están repletas de nutrientes que favorecen la salud, además de ser refrescantes y prácticas”, apuntó DiMarino. También subrayó que “son un excelente ejemplo de un alimento que facilita la alimentación saludable”.

Entre los compuestos presentes en las uvas se encuentran antioxidantes como el resveratrol y las catequinas, sustancias que ayudan a combatir los radicales libres, moléculas inestables capaces de dañar células y tejidos.

Cómo pueden ayudar al sistema inmunológico

La vitamina C es uno de los nutrientes más reconocidos de las uvas. Este antioxidante interviene en el funcionamiento del sistema inmunológico y ayuda a proteger las células.

Sobre la importancia de mantener las defensas, DiMarino explicó a Cleveland Clinic que “si tenemos un sistema inmunológico fuerte, nuestro cuerpo está mejor preparado para combatir y prevenir cualquier enfermedad repentina y de corta duración”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La vitamina C presente en las uvas fortalece el sistema inmunológico y ayuda a proteger las células frente a infecciones y procesos inflamatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista resaltó que sumar frutas ricas en vitamina C a la dieta cotidiana puede fortalecer la respuesta defensiva del organismo ante infecciones y procesos inflamatorios.

Beneficios para el corazón y la presión arterial

El consumo de uvas se asoció con beneficios cardiovasculares. De acuerdo con Cleveland Clinic, el potasio que aportan contribuye a equilibrar los niveles de sodio en el organismo, fundamental para controlar la presión arterial.

A esto se suma la acción de los antioxidantes, que favorecen la salud de los vasos sanguíneos y pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Según DiMarino, la combinación de estos factores facilita el funcionamiento eficiente del sistema circulatorio.

Un aspecto adicional es la fibra, presente especialmente en la piel de la fruta. Diversos estudios evaluaron el posible rol de la fibra en la reducción del colesterol de lipoproteína de baja densidad (colesterol LDL).

Ilustración médica de una arteria con placa obstructiva y glóbulos rojos, junto a la anatomía del sistema cardiovascular humano.
El potasio y la fibra que contienen las uvas favorecen la presión arterial equilibrada y contribuyen a la reducción del colesterol LDL en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre este mecanismo, DiMarino precisó: “La fibra que se encuentra en las uvas ingresa al torrente sanguíneo y transporta el colesterol al hígado, donde se procesa y posteriormente se elimina del cuerpo”.

El impacto sobre el azúcar en sangre

A pesar de su dulzura, esta fruta presenta un índice glucémico relativamente bajo cuando se consumen con moderación, lo que significa que no suelen provocar aumentos bruscos de glucosa en sangre.

Además, investigaciones citadas por Cleveland Clinic sugieren que compuestos como el resveratrol podrían mejorar la sensibilidad a la insulina y la utilización de glucosa por parte del organismo.

Uvas congeladas, postre casero, alternativa natural, snack saludable – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El bajo índice glucémico de las uvas y el resveratrol ayudan a regular el azúcar en sangre y a mejorar la sensibilidad a la insulina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas recomendaron prestar atención a las cantidades: una taza de uvas contiene aproximadamente 15 g de azúcares naturales, por lo que excederse en las porciones puede aumentar la ingesta calórica y propiciar fluctuaciones en los niveles de glucosa.

Posibles efectos sobre el cerebro y el envejecimiento

Los antioxidantes de las uvas despertaron interés por su potencial impacto en la salud cerebral. El estrés oxidativo está vinculado con el deterioro cognitivo y ciertas enfermedades neurodegenerativas; reducir ese daño celular puede ser beneficioso.

El nutricionista puntualizó que ciertos compuestos de las uvas también apoyan el flujo sanguíneo cerebral, un factor clave para el funcionamiento cognitivo.

Con el tiempo, estos mecanismos podrían contribuir a la protección de la memoria y a reducir el riesgo de trastornos vinculados al envejecimiento cerebral. El resveratrol fue estudiado por su posible relación con la longevidad y el envejecimiento saludable, especialmente por sus efectos sobre la inflamación y el estrés oxidativo.

Huesos más fuertes y mejor descanso

Las uvas también contienen minerales y vitaminas asociadas a la salud ósea, como vitamina K, calcio, magnesio y potasio. Esta fruta aporta melatonina, una hormona vinculada a la regulación del ciclo sueño-vigilia. En combinación con sus carbohidratos naturales, pueden integrar una dieta orientada a mejorar el descanso nocturno.

Una pareja duerme en una cama, el hombre boca arriba y la mujer boca abajo, cubiertos con sábanas grises. La luz del sol entra por la ventana.
Las vitaminas y minerales de las uvas, como vitamina K, calcio, magnesio y potasio, fortalecen los huesos y promueven un descanso nocturno de calidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si bien las uvas no son necesariamente un remedio para dormir, pueden ser un componente útil de una dieta que favorezca un mejor descanso”, indicó el especialista.

Los cuidados que recomiendan los especialistas

A pesar de sus beneficios, existen consideraciones importantes. Una de ellas es el riesgo de atragantamiento en niños pequeños debido a la forma redonda y firme de la fruta; por ello, se aconseja cortar las uvas longitudinalmente antes de ofrecerlas.

El consumo excesivo puede ocasionar molestias digestivas, como hinchazón o gases, atribuibles a la fibra y los azúcares naturales que contienen.

Respecto a las variedades de uva, DiMarino subrayó que no existe una que sobresalga nutricionalmente sobre las demás. Las verdes, rojas y negras ofrecen beneficios similares, aunque las rojas y oscuras suelen contener mayores niveles de antioxidantes. “Lo más importante es comer uvas en su forma natural”, recomendó.

Temas Relacionados

UvasAlimentación SaludableAntioxidantesSalud CardiovascularNutriciónBienestarFrutasDietaMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La develación de la violencia sexual en la infancia: cuando un chatbot de IA es el primer puente para hablar

A los 50 años, un paciente llegó a consulta con una carpeta de hojas impresas: el diálogo privado que había mantenido con una inteligencia artificial para ordenar recuerdos fragmentados y animarse a poner en palabras un trauma vivido a los 9. El material expuso tanto el alcance como los límites de estas herramientas ante el dolor y el silencio

La develación de la violencia sexual en la infancia: cuando un chatbot de IA es el primer puente para hablar

Envejecimiento saludable: ¿Cuánto influye realmente el estilo de vida según la ciencia?

Un informe sostiene que la mayoría de los factores que inciden en la calidad de vida al envejecer están bajo control personal. Expertos cuestionan el enfoque por considerarlo simplista y advierten sobre las desigualdades estructurales

Envejecimiento saludable: ¿Cuánto influye realmente el estilo de vida según la ciencia?

Adolescentes recurren a la creatina, no a los esteroides, para desarrollar músculo

Healthday Spanish

Adolescentes recurren a la creatina, no a los esteroides, para desarrollar músculo

Píldora que se toma una vez al día es eficaz para tratar la apnea del sueño sin CPAP, según un ensayo clínico

Healthday Spanish

Píldora que se toma una vez al día es eficaz para tratar la apnea del sueño sin CPAP, según un ensayo clínico

¿Cómo afectan la cafeína, el alcohol, la marihuana y la nicotina a los síntomas de la EM?

Healthday Spanish

¿Cómo afectan la cafeína, el alcohol, la marihuana y la nicotina a los síntomas de la EM?

DEPORTES

El velero argentino “Matrero” empieza a competir en las principales regatas mediterráneas

El velero argentino “Matrero” empieza a competir en las principales regatas mediterráneas

Las posturas de Boca Juniors y Paulo Dybala: ¿puede caerse su pase y renovar en la Roma?

Fue campeón con Boca, ascendió con Racing y trabajó como pizzero y vendiendo diarios: “Lloré mucho cuando dejé el fútbol”

8 frases de Coudet tras el empate de River ante Bragantino: el desgaste en los rivales, la vuelta de Armani y la final con Belgrano

Las historias de Lautaro Pereyra y Jonathan Spiff, los juveniles que alegraron a River en el empate ante Bragantino

TELESHOW

El impactante regreso de Andrea del Boca en Gran Hermano: así fue su vuelta a la casa

El impactante regreso de Andrea del Boca en Gran Hermano: así fue su vuelta a la casa

La tajante decisión de Mavinga al determinar si Carmiña reingresaría o no a Gran Hermano tras sus comentarios racistas

El sorpresivo regreso de Pity Álvarez en el Chori Ride: rock, pandereta y un guiño de Andrés Calamaro

La salida al teatro de Wanda Nara junto a su mamá y sus hijas tras las criticas por su triunfo en los Martín Fierro

Repechaje, nuevos participantes y figuras polémicas en Gran Hermano Generación Dorada: todos los ingresos de la noche

INFOBAE AMÉRICA

Zapatero en Latam

Zapatero en Latam

Lo que el mundo no entiende sobre las flotillas hacia Gaza

El gobernador turista y el costo de la ausencia

La OTAN debate en Suecia el aumento del gasto en defensa ante la presión de EEUU y el repliegue parcial de tropas en Europa

La crisis humanitaria y económica en Bolivia aumenta a medida que Rodrigo Paz recibe el apoyo EEUU y continúan las protestas