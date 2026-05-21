“La tarjeta roja fue excesiva”, aseguró Zanetti sobre la expulsión de Beckham en el Mundial de Francia 1998

Javier Zanetti considera excesiva la expulsión de David Beckham en el histórico Argentina vs Inglaterra del Mundial Francia 98 (Reuters)

En uno de los momentos más recordados del Mundial de Francia 1998, la expulsión de David Beckham frente a Argentina sigue generando debate. Según Javier Zanetti, en declaraciones a la revista deportiva británica FourFourTwo, la tarjeta roja al futbolista inglés fue excesiva, mientras que la astucia de Diego Simeone resultó determinante en la jugada. Para Zanetti, el hecho marcó tanto la historia personal de Beckham como la rivalidad entre Argentina e Inglaterra.

Javier Zanetti analiza el episodio señalando que Beckham no cometió una agresión y que la decisión arbitral debió ser diferente. Además, reconoce que la “viveza” de Simeone influyó en el árbitro, y subraya que la aplicación del VAR habría cambiado el desenlace.

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“La rivalidad con Inglaterra viene de lejos y va más allá del fútbol, pero en el vestuario dejamos de lado ese contexto social”, dijo Zanetti a FourFourTwo. “Ganar era fundamental: era un Mundial y no había margen para errores. Era todo o nada”.

El partido de Francia 1998: goles, ritmo y táctica

La ausencia de VAR en Francia 98 permitió que el árbitro tomara decisiones decisivas sin asistencia tecnológica, según Zanetti (Grosby)

El encuentro comenzó a un ritmo intenso. “El partido empezó a un ritmo vertiginoso, con penales por parte de Gabriel Batistuta y Alan Shearer en los primeros diez minutos”, recordó Javier Zanetti, refiriéndose al arranque en Saint-Étienne.

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En relación al arbitraje, el exlateral destacó: “Si hubiera existido VAR en ese momento, ambas acciones hubieran sido revisadas y el árbitro habría corregido su decisión. Se equivocó en las dos, pero era otra época y solo cabía respetar sus fallos”.

El gol de Michael Owen complicó el partido para los sudamericanos, pero Zanetti igualó justo antes del descanso. “Ese gol fue una jugada trabajada, ensayada desde nuestro primer entrenamiento en Francia”, explicó. “El técnico, Daniel Passarella, me dijo: ‘Si tenemos esa oportunidad, tú la cobras’. Lo practicamos muchas veces; nunca salió hasta aquel instante frente a Inglaterra”.

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La rivalidad entre Argentina e Inglaterra trasciende lo deportivo, aunque los jugadores priorizaron el fútbol dentro del vestuario

La celebración fue muy significativa para Zanetti. “Me sorprendió la definición porque fue con mi pierna menos hábil. Todo se acomodó de manera perfecta y la puse en un ángulo imposible para David Seaman. La idea inicial era pegarle de derecha, pero con el primer toque la pelota quedó justa para la izquierda”.

La expulsión de Beckham y la inteligencia de Simeone

El momento definitorio surgió en la segunda mitad. “Todo pasó muy rápido”, afirmó Zanetti a FourFourTwo. “Beckham reaccionó a una falta de Simeone, pero no se dio cuenta de que el árbitro estaba solo a unos metros. Dejó la pierna, pero no hubo contacto real”.

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El debate sobre la justicia en el fútbol y el papel del VAR resurge a 25 años de la polémica expulsión de Beckham en Francia 98 (AP/Denis Doyle)

Para Zanetti, la decisión fue desproporcionada: “No hubo agresión y no debió ser expulsado. La tarjeta roja fue excesiva, aunque Simeone fue muy listo. Tenía esa viveza de la calle”.

Estas declaraciones avivan el debate sobre la delgada línea entre inteligencia y trampa en el fútbol sudamericano, así como el peso de la experiencia en partidos de enorme presión.

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Debate sobre VAR y decisiones arbitrales en 1998

Javier Zanetti también afirmó sobre el arbitraje y la tecnología: “Si hubiera existido VAR, ambas jugadas habrían sido revisadas y el árbitro habría corregido su decisión”, en alusión tanto a los penales como a la acción que marcó el destino del partido. La ausencia de asistencia por vídeo permitió que la interpretación individual del árbitro definiera la historia de ese encuentro.

El arbitraje, las emociones y la presión marcan el recuerdo de un encuentro frenético que alteró la historia de dos selecciones icónicas (Grosby)

A 25 años del partido en Saint-Étienne, la decisión arbitral y su impacto continúan siendo evocados cada vez que se menciona la rivalidad entre Argentina e Inglaterra, como recuerda FourFourTwo.

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El episodio no solo reaviva discusiones sobre la justicia en el fútbol, sino que también pone en perspectiva cómo la evolución tecnológica busca reducir errores humanos en instancias decisivas. Exjugadores, técnicos y aficionados siguen repasando aquel duelo, donde una sola decisión arbitral alteró trayectorias y emociones de dos selecciones históricas.