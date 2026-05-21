“Ha cambiado la base del juego en Inglaterra”, declaró Rooney sobre la revolución de Guardiola en la Premier League

Rooney destaca el impacto de Guardiola y Ferguson en la transformación del fútbol inglés y la cultura deportiva de Manchester (Europa Press)

Las comparaciones entre los grandes entrenadores generan debate en el fútbol inglés, y la voz de Wayne Rooney ha puesto en primer plano el impacto de dos figuras clave: Guardiola y Ferguson en Manchester. El exfutbolista analizó el dominio de ambos técnicos y subrayó cómo el legado de Guardiola ha transformado no solo a un club, sino al fútbol inglés, según recogió la BBC.

Años de hegemonía y cifras récord

El análisis de Rooney profundiza en la transformación estructural, táctica y cultural que ambos entrenadores han impulsado en el fútbol británico. Los legados de Pep Guardiola en el Manchester City y de Sir Alex Ferguson en el Manchester United son considerados ejemplos de dominio deportivo y profunda influencia institucional. Rooney los compara por la cantidad de títulos, los cambios estructurales y la huella cultural que dejaron, y destaca que cada uno, desde contextos distintos, definió una era en Manchester.

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La hegemonía de Ferguson en el Manchester United incluyó trece títulos de Premier League y una gestión de veintiséis años (Reuters/Paul Childs)

La magnitud de los logros de Ferguson y Guardiola se refleja en los años de servicio y los éxitos alcanzados en sus clubes. Ferguson dirigió al Manchester United durante veintiséis años, desde noviembre de 1986 hasta mayo de 2013, y ganó trece títulos de Premier League y un total de cuarenta y nueve trofeos en su carrera, de los cuales treinta y ocho fueron obtenidos en Old Trafford, según la BBC. Por su parte, Guardiola ha estado al frente del Manchester City durante una década. En esos diez años, el entrenador catalán conquistó diecisiete trofeos principales —y veinte en total—, incluyendo seis títulos de liga, una Liga de Campeones, tres FA Cups y cinco EFL Cups. Rooney resalta la diferencia temporal y la dificultad de mantenerse competitivo durante décadas, y destacó: “Veintiséis años en un solo club es absolutamente impresionante”, declaró a la BBC.

Resiliencia y fidelidad en el banquillo

La longevidad de Ferguson es vista por Rooney como un modelo de resiliencia en la élite del fútbol europeo. La capacidad de sostener el éxito y renovar ciclos ganadores fue, en sus palabras, uno de los grandes méritos del escocés. Al mismo tiempo, Rooney reconoció la fidelidad de Guardiola y la solidez mostrada durante diez temporadas en el City, un periodo que considera excepcional en la era moderna de los entrenadores, donde la rotación y la presión mediática suelen acortar los proyectos.

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El análisis de Rooney señala la resiliencia de Ferguson y la fidelidad de Guardiola como modelos únicos en la élite del fútbol europeo (Tom Jenkins)

Para Rooney, ambos técnicos supieron adaptarse a desafíos muy diferentes: Ferguson reconstruyó el United y lo devolvió a la cima tras una etapa de declive, mientras Guardiola tomó un equipo ya competitivo y lo llevó a un dominio total, redefiniendo el estándar de exigencia en la Premier League.

Construcción de identidad y revolución táctica

El enfoque de Rooney resalta las diferencias contextuales que enfrentaron ambos entrenadores. Ferguson llegó al United en una situación compleja y debió reconstruir el club para convertirlo en una potencia de referencia. La persistencia, la gestión de talentos y la capacidad de reinventar el plantel año tras año fueron pilares de su éxito.

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Guardiola transformó el fútbol inglés promoviendo el juego de posesión y ha influido incluso en equipos juveniles y categorías inferiores (AP Foto/Dave Thompson)

Guardiola, en cambio, apostó por la innovación táctica y la cultura de la posesión. Su llegada coincidió con una etapa de crecimiento institucional en el City, pero el entrenador catalán transformó la estructura futbolística del club, su estilo y su proyección internacional. Rooney considera que una de las grandes virtudes de Ferguson fue mantener durante décadas el hambre de victoria y la mentalidad ganadora; en el caso de Guardiola, destaca el “dominio absoluto” impuesto en la última década. “Son generaciones muy diferentes y estilos distintos, pero el influjo de Pep en esta época es incomparable”, recalcó el exdelantero para la BBC.

Guardiola y la evolución del fútbol inglés

La revolución cultural y táctica impulsada por el fútbol de posesión de Guardiola ha dejado una huella profunda en el sistema futbolístico inglés. Rooney sostiene que el efecto se observa no solo en el Manchester City, sino en toda la Premier League e incluso en las categorías inferiores. “Ha cambiado la base del juego en Inglaterra, incluso en el fútbol amateur, y ahora los equipos de niños intentan salir jugando desde la defensa”, manifestó para la BBC.

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La llegada de figuras extranjeras potenció el atractivo de la Premier League, pero la mentalidad de Guardiola redefinió la táctica y el espectáculo (Reuters/Carl Recine)

La llegada de entrenadores y jugadores extranjeros ha sido relevante para el desarrollo del campeonato, pero Rooney insiste en que Guardiola transformó el enfoque general del torneo y la mentalidad de los aficionados. La influencia del técnico catalán ha redefinido la táctica, la preparación y el atractivo internacional del fútbol inglés, marcando un antes y un después en la manera de entender y practicar el deporte en el país.

Un legado en transformación permanente

El legado de Guardiola y Ferguson consolidó a Manchester como referencia de innovación, éxito institucional y evolución futbolística a nivel europeo (REUTERS/Carl Recine)

El paso de Guardiola y Ferguson por Manchester ha cambiado la identidad de sus respectivos clubes y ha influido en generaciones de futbolistas y entrenadores. Su legado refleja una combinación de mentalidad ganadora, apuesta ofensiva y capacidad de adaptación a contextos cambiantes. Según Rooney, estos factores han renovado el panorama del fútbol británico, consolidando a Manchester como un epicentro de innovación y dominio en la élite europea.

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