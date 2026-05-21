De autoinmunes a colesterol alto: 7 enfermedades que se pueden identificar en una revisión ocular, según expertos

Los cambios en los ojos pueden ser señales tempranas de enfermedades en otras partes del cuerpo, según especialistas en oftalmología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios en los ojos pueden advertir sobre problemas en otras partes del cuerpo. Muchos síntomas oculares resultan ser señales tempranas de afecciones generales que no tienen su origen en la visión. Guías de examen ocular integral del Colegio Estadounidense de Optometría (AOA) sostienen que varias enfermedades sistémicas pueden expresarse con signos detectables en una revisión de rutina.

Distintas enfermedades pueden detectarse mediante la observación de la vista, incluidos trastornos oculares y condiciones generales como el glaucoma, las cataratas, la degeneración macular, el colesterol alto, problemas de la tiroides, la diabetes, enfermedades autoinmunes y accidentes cerebrovasculares. El National Eye Institute (NEI) de Estados Unidos y la Cleveland Clinic describen que estos cuadros pueden manifestarse con visión borrosa, distorsión de líneas, puntos ciegos, visión doble, dolor o hinchazón ocular.

PUBLICIDAD

Al considerar a los ojos como una parte integral del organismo, especialistas en oftalmología y neurología clínica recuerdan que ninguna parte del cuerpo está aislada. Cambios sutiles o pérdidas súbitas de visión pueden anticipar alteraciones graves incluso en personas sin antecedentes. Cleveland Clinic, por ejemplo, subraya que una baja visual con dolor al mover el ojo requiere evaluación médica para descartar causas neurológicas y autoinmunes.

Principales enfermedades oculares y síntomas

Las cataratas provocan pérdida de nitidez visual y alteraciones en la percepción de colores, afectando la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El glaucoma daña el nervio óptico a causa de un aumento de la presión intraocular. Puede causar puntos ciegos, halos alrededor de las luces, visión borrosa, dolor ocular, enrojecimiento y dolores de cabeza. La falta de tratamiento puede llevar a la ceguera, según el NEI y la Academia Americana de Oftalmología (AAO).

PUBLICIDAD

Las cataratas se caracterizan por una opacidad progresiva del cristalino. Este cambio reduce la nitidez de la visión y puede alterar la percepción de los colores, con tonos más débiles o amarillentos. La dificultad para ver de noche, la sensibilidad al deslumbramiento y la mayor necesidad de luz para tareas diarias figuran entre los síntomas descritos por el NEI y la AAO.

La degeneración macular afecta principalmente a personas mayores de 50 años y provoca pérdida de visión central, clave para leer o reconocer rostros. La distorsión de líneas y los problemas para percibir detalles finos forman parte de los síntomas. La visión periférica suele mantenerse normal, de acuerdo con información clínica del NEI y la AAO.

PUBLICIDAD

Enfermedades generales que se manifiestan en los ojos

La diabetes incrementa el riesgo de retinopatía diabética, glaucoma y cataratas, requiriendo controles oftalmológicos frecuentes

El colesterol alto puede asociarse con hallazgos oculares vinculados a depósitos de lípidos, como el arco senil y el xantelasma, que orientan a una evaluación clínica y de laboratorio. Materiales de la AAO y guías clínicas del AOA incluyen estos signos dentro de los hallazgos que pueden requerir derivación para estudio cardiovascular y metabólico.

Las alteraciones de la tiroides, en especial la enfermedad de Graves, pueden inflamar tejidos alrededor del ojo y generar ojos saltones. Esta condición puede causar visión doble, párpados retraídos y, en casos graves, sequedad ocular.

PUBLICIDAD

En la diabetes, la revisión oftalmológica es central: puede presentarse inflamación o acumulación de líquido en la mácula (edema macular), con pérdida de visión central. El NEI y Yale Medicine describen que la diabetes se asocia con retinopatía diabética y edema macular, además de mayor riesgo de cataratas y glaucoma.

Los accidentes cerebrovasculares pueden manifestarse con síntomas visuales agudos. Una pérdida repentina de visión, sobre todo en un solo ojo o en partes del campo visual, requiere atención urgente. La American Stroke Association incluye los cambios súbitos de visión entre los signos de alarma que ameritan evaluación inmediata.

PUBLICIDAD

Síntomas neurológicos y autoinmunes que afectan la visión

Enfermedades autoinmunes y neurológicas, como el lupus o la esclerosis múltiple, también se reflejan a nivel ocular con síntomas como visión doble o dolor ocular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las migrañas oculares, o migrañas retinianas, pueden producir puntos ciegos temporales y fenómenos visuales en un solo ojo, con o sin dolor. La Cleveland Clinic advierte que episodios repetidos o atípicos deben evaluarse para descartar otras causas.

Ciertas enfermedades autoinmunes, como la miastenia gravis o el lupus, pueden incidir en la visión. La miastenia gravis puede debilitar los músculos y provocar caída de párpados y visión doble; el lupus puede asociarse con inflamación ocular, con dolor, fotofobia y disminución de visión.

PUBLICIDAD

En neurología, la neuritis óptica —con baja visual de varios días o semanas y dolor al mover el ojo— se evalúa en el contexto de enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, según la Cleveland Clinic y la National Multiple Sclerosis Society.

Estar alerta a los cambios en la visión es clave para identificar no solo patologías oculares, sino también enfermedades de otros órganos. En la práctica clínica, los ojos pueden funcionar como un punto de detección temprana, como recogen guías del AOA y materiales del NEI, la AAO, la Cleveland Clinic y la American Stroke Association.

PUBLICIDAD