Salud

Tomar más de tres tazas de café al día podría triplicar el riesgo de daño renal en algunas personas, según un nuevo estudio

La investigación identificó que el riesgo aumenta especialmente en personas con una variante genética que ralentiza el metabolismo de la cafeína y potencia sus efectos en el organismo

Guardar
Google icon
Cinco personas en una cafetería, sentadas en una mesa de madera con café y pasteles. Una mujer con suéter naranja tiene la mano en la espalda, mostrando incomodidad
El metabolismo lento de la cafeína, causado por la variante genética CYP1A2, intensifica y prolonga los efectos del consumo de café en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café, una de las bebidas más consumidas en el mundo, ha sido objeto de debate por sus posibles efectos en la salud. Aunque muchos lo asocian con energía y bienestar, nuevas investigaciones revelan que su impacto puede ser mucho más complejo de lo que se creía.

Un estudio señala que beber tres o más tazas de café al día incrementa el riesgo de disfunción renal, pero este efecto depende de una variante genética que afecta la velocidad con la que el organismo procesa la cafeína. Aproximadamente la mitad de la población presenta esta condición y podría ver triplicadas sus probabilidades de desarrollar problemas renales si consume café en exceso.

PUBLICIDAD

Consumir más de tres tazas diarias de café se asocia con un mayor riesgo de daño renal especialmente en personas con la variante genética CYP1A2, que produce un metabolismo lento de la cafeína. En este grupo, el riesgo resulta aún más elevado si además se presenta hipertensión arterial. Para quienes no portan esta variante, el consumo moderado no muestra relación con afecciones renales.

Una investigación analizó a 604 adultos jóvenes con hipertensión arterial en estadio 1, realizando el seguimiento de su salud renal durante un promedio de 7,5 años. El estudio tomó en cuenta factores como la presencia de proteínas en la orina, hiperfiltración renal y presión arterial alta.

PUBLICIDAD

La mitad de los participantes en el estudio era portadora de la variante genética CYP1A2. Entre ellos, quienes bebían tres o más tazas al día tuvieron un riesgo 2,7 veces mayor de desarrollar albuminuria, 2,5 veces más de hiperfiltración y 2,8 veces más de sufrir hipertensión en comparación con los metabolizadores rápidos de cafeína. No se detectó vínculo entre el consumo de café y el daño renal en personas con metabolismo rápido.

Riesgos del metabolismo lento de la cafeína

El metabolismo de la cafeína varía notablemente entre individuos. Quienes presentan metabolismo lento deben ser especialmente conscientes de los síntomas tras consumir café y de las posibles complicaciones.

Esta condición, determinada por la variante genética CYP1A2, prolonga e intensifica los efectos estimulantes de la cafeína. Los síntomas frecuentes en quienes metabolizan la cafeína lentamente incluyen inquietud, insomnio, nerviosismo, taquicardia, problemas digestivos, necesidad de orinar más seguido o irritabilidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las personas con metabolismo lento pueden experimentar los máximos efectos del café hasta cuatro horas después de su consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Normalmente, las personas con metabolismo rápido sienten el máximo efecto del café en torno a una hora después de ingerirlo. En cambio, los metabolizadores lentos pueden tardar cerca de cuatro horas, lo que modifica la experiencia diaria y puede aumentar la posibilidad de complicaciones si el consumo es elevado.

No obstante, incluso con metabolismo lento, se puede disfrutar de la cafeína siempre que la cantidad sea reducida y el consumo ocurra en las primeras horas del día, como sugieren los especialistas.

Cuánto café se considera excesivo

El impacto de la cafeína es diferente para cada persona. Para la mayoría de los adultos, el límite seguro recomendado es de 400 miligramos, equivalente a cuatro tazas de café al día.

Superar los 600 miligramos, alrededor de seis tazas, se considera excesivo para casi todos. Aumentar este umbral incrementa la probabilidad de efectos secundarios y, para los más sensibles, eleva el riesgo de daño renal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El límite seguro recomendado de cafeína para adultos es de 400 miligramos diarios, lo que equivale a unas cuatro tazas de café (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con hipertensión arterial o mujeres embarazadas deben limitar el consumo a menos de dos tazas diarias. La cafeína puede elevar la presión arterial y, por ello, esos grupos requieren una vigilancia especial.

Café y presión arterial: claves para personas vulnerables

El café ofrece posibles beneficios para la salud, pero el efecto concreto depende del estado individual. La presión arterial alta está estrechamente relacionada con el desarrollo de enfermedad renal crónica, y aquellas personas con antecedentes de hipertensión o afecciones renales deben prestar atención especial a su consumo de café.

En casos de enfermedad renal, cobra importancia el contenido de potasio del café, ya que a menudo estos pacientes necesitan mantener una dieta baja en potasio. Controlar la cantidad de café es clave para evitar complicaciones.

Investigaciones recientes han vinculado el consumo moderado de café con un menor riesgo de enfermedad renal. Sin embargo, en personas con factores de riesgo, ingerir cantidades excesivas puede traer consecuencias negativas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las personas con hipertensión arterial o mujeres embarazadas deben restringir el consumo de café a menos de dos tazas diarias por su impacto en la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir la cafeína es esencial, especialmente para quienes presentan metabolismo lento, hipertensión arterial, enfermedad renal o embarazo. El exceso nunca es recomendable.

Mantener un consumo de café moderado es lo más adecuado, especialmente para quienes tienen predisposición genética o condiciones de salud que incrementan su vulnerabilidad. Ajustar la ingesta diaria según la tolerancia individual es una manera eficaz de preservar la función renal a largo plazo.

Temas Relacionados

CaféEnfermedad Renal CrónicaGenética HumanaHipertensión ArterialMetabolismo de la CafeínaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mareos y desmayos: causas, síntomas y cuándo son una señal de alarma

Especialistas de 4 universidades estadounidenses establecieron los factores que explican la pérdida temporal de consciencia y los criterios para acudir a urgencias

Mareos y desmayos: causas, síntomas y cuándo son una señal de alarma

Cuál es el verdadero impacto de los suplementos de remolacha en el corazón femenino

Una investigación realizada en modelos animales detectó que el nitrato sódico anuló adaptaciones cardíacas positivas en hembras que combinaron el suplemento con entrenamiento aeróbico, un hallazgo que reaviva el debate sobre la brecha de género en biomedicina

Cuál es el verdadero impacto de los suplementos de remolacha en el corazón femenino

Apnea del sueño: una nueva pastilla reduce los episodios y desafía la terapia tradicional

Un ensayo internacional en fase 3 mostró que un tratamiento oral consiguió una disminución del 44% en adultos que no toleran los métodos convencionales y abre una nueva etapa en el abordaje de la enfermedad

Apnea del sueño: una nueva pastilla reduce los episodios y desafía la terapia tradicional

8 beneficios comprobados del romero para la salud

Incorporar esta planta aromática en la alimentación cotidiana puede ser clave para el bienestar gracias a sus compuestos naturales, que actúan sobre el sistema nervioso, la inflamación, la circulación y la digestión

8 beneficios comprobados del romero para la salud

“No hay línea de meta”: Schwarzenegger reveló por qué entrena todos los días a sus casi 80 años

El ícono del cine y el deporte mantiene una rutina de entrenamiento cada mañana convencido de que la clave para envejecer bien es mantenerse activo, adaptar los ejercicios y no buscar transformaciones rápidas

“No hay línea de meta”: Schwarzenegger reveló por qué entrena todos los días a sus casi 80 años

DEPORTES

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

Conmoción en Inglaterra: descalificaron al Southampton de la final por el ascenso tras el escándalo de espionaje

La frase del Dibu Martínez sobre la Copa América que Argentina le ganó a Brasil a horas de jugar una final histórica con Aston Villa

El cambio climático agrava el riesgo de calor extremo en el Mundial 2026 en Estados Unidos

Franco Colapinto palpitó el GP de Canadá tras cosechar su mejor resultado en la F1: “¡Es una buena dosis de adrenalina!”

TELESHOW

Homero Pettinato intentó conquistar a Karina Jelinek y recibió una respuesta inesperada

Homero Pettinato intentó conquistar a Karina Jelinek y recibió una respuesta inesperada

Marcelo Tinelli y su regreso a la pasión original: así fue la presentación que ya palpita el Mundial 2026

Marcelo Tinelli presentó su ciclo en Infobae para el Mundial: “Es un día muy emotivo porque vuelvo a mi pasión”

Wanda Nara enfrentó las críticas tras ganar su Martín Fierro y habló de la situación judicial de Martín Migueles

Georgina Barbarrosa habló del abrazo con Moria Casán después de 25 años: “Me dijo algo muy lindo”

INFOBAE AMÉRICA

Arrestan a 60 delincuentes sexuales en EEUU por usar Facebook, Instagram y Snapchat para delinquir; varios tenían material de abuso infantil

Arrestan a 60 delincuentes sexuales en EEUU por usar Facebook, Instagram y Snapchat para delinquir; varios tenían material de abuso infantil

Ucrania premia con drones y equipamiento a los soldados que más blancos destruyen en el frente: así funciona el sistema que revolucionó la guerra moderna

Gobierno de Guatemala elimina comedores de la Policía Nacional Civil y establece bono de bienestar retroactivo

“Es el comienzo de nuevas oportunidades”: Nuevo contingente de salvadoreños viajará a Canadá para trabajar de forma legal

Cabecilla de red acusada de estafar RD$200 millones a entidad financiera es sometido a la justicia en República Dominicana