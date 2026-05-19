Tomar más de tres tazas de café al día podría triplicar el riesgo de daño renal en algunas personas, según un nuevo estudio

El metabolismo lento de la cafeína, causado por la variante genética CYP1A2, intensifica y prolonga los efectos del consumo de café en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café, una de las bebidas más consumidas en el mundo, ha sido objeto de debate por sus posibles efectos en la salud. Aunque muchos lo asocian con energía y bienestar, nuevas investigaciones revelan que su impacto puede ser mucho más complejo de lo que se creía.

Un estudio señala que beber tres o más tazas de café al día incrementa el riesgo de disfunción renal, pero este efecto depende de una variante genética que afecta la velocidad con la que el organismo procesa la cafeína. Aproximadamente la mitad de la población presenta esta condición y podría ver triplicadas sus probabilidades de desarrollar problemas renales si consume café en exceso.

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Consumir más de tres tazas diarias de café se asocia con un mayor riesgo de daño renal especialmente en personas con la variante genética CYP1A2, que produce un metabolismo lento de la cafeína. En este grupo, el riesgo resulta aún más elevado si además se presenta hipertensión arterial. Para quienes no portan esta variante, el consumo moderado no muestra relación con afecciones renales.

Una investigación analizó a 604 adultos jóvenes con hipertensión arterial en estadio 1, realizando el seguimiento de su salud renal durante un promedio de 7,5 años. El estudio tomó en cuenta factores como la presencia de proteínas en la orina, hiperfiltración renal y presión arterial alta.

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La mitad de los participantes en el estudio era portadora de la variante genética CYP1A2. Entre ellos, quienes bebían tres o más tazas al día tuvieron un riesgo 2,7 veces mayor de desarrollar albuminuria, 2,5 veces más de hiperfiltración y 2,8 veces más de sufrir hipertensión en comparación con los metabolizadores rápidos de cafeína. No se detectó vínculo entre el consumo de café y el daño renal en personas con metabolismo rápido.

Riesgos del metabolismo lento de la cafeína

El metabolismo de la cafeína varía notablemente entre individuos. Quienes presentan metabolismo lento deben ser especialmente conscientes de los síntomas tras consumir café y de las posibles complicaciones.

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Esta condición, determinada por la variante genética CYP1A2, prolonga e intensifica los efectos estimulantes de la cafeína. Los síntomas frecuentes en quienes metabolizan la cafeína lentamente incluyen inquietud, insomnio, nerviosismo, taquicardia, problemas digestivos, necesidad de orinar más seguido o irritabilidad.

Las personas con metabolismo lento pueden experimentar los máximos efectos del café hasta cuatro horas después de su consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Normalmente, las personas con metabolismo rápido sienten el máximo efecto del café en torno a una hora después de ingerirlo. En cambio, los metabolizadores lentos pueden tardar cerca de cuatro horas, lo que modifica la experiencia diaria y puede aumentar la posibilidad de complicaciones si el consumo es elevado.

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No obstante, incluso con metabolismo lento, se puede disfrutar de la cafeína siempre que la cantidad sea reducida y el consumo ocurra en las primeras horas del día, como sugieren los especialistas.

Cuánto café se considera excesivo

El impacto de la cafeína es diferente para cada persona. Para la mayoría de los adultos, el límite seguro recomendado es de 400 miligramos, equivalente a cuatro tazas de café al día.

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Superar los 600 miligramos, alrededor de seis tazas, se considera excesivo para casi todos. Aumentar este umbral incrementa la probabilidad de efectos secundarios y, para los más sensibles, eleva el riesgo de daño renal.

El límite seguro recomendado de cafeína para adultos es de 400 miligramos diarios, lo que equivale a unas cuatro tazas de café (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con hipertensión arterial o mujeres embarazadas deben limitar el consumo a menos de dos tazas diarias. La cafeína puede elevar la presión arterial y, por ello, esos grupos requieren una vigilancia especial.

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Café y presión arterial: claves para personas vulnerables

El café ofrece posibles beneficios para la salud, pero el efecto concreto depende del estado individual. La presión arterial alta está estrechamente relacionada con el desarrollo de enfermedad renal crónica, y aquellas personas con antecedentes de hipertensión o afecciones renales deben prestar atención especial a su consumo de café.

En casos de enfermedad renal, cobra importancia el contenido de potasio del café, ya que a menudo estos pacientes necesitan mantener una dieta baja en potasio. Controlar la cantidad de café es clave para evitar complicaciones.

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Investigaciones recientes han vinculado el consumo moderado de café con un menor riesgo de enfermedad renal. Sin embargo, en personas con factores de riesgo, ingerir cantidades excesivas puede traer consecuencias negativas.

Las personas con hipertensión arterial o mujeres embarazadas deben restringir el consumo de café a menos de dos tazas diarias por su impacto en la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir la cafeína es esencial, especialmente para quienes presentan metabolismo lento, hipertensión arterial, enfermedad renal o embarazo. El exceso nunca es recomendable.

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Mantener un consumo de café moderado es lo más adecuado, especialmente para quienes tienen predisposición genética o condiciones de salud que incrementan su vulnerabilidad. Ajustar la ingesta diaria según la tolerancia individual es una manera eficaz de preservar la función renal a largo plazo.