8 beneficios comprobados del romero para la salud

Compuestos activos como el ácido rosmarínico, los flavonoides y los aceites esenciales confieren al romero propiedades antioxidantes y antiinflamatorias comprobadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero es una planta aromática originaria de la región mediterránea que, además de su uso culinario, ha sido valorada desde la antigüedad por sus múltiples aplicaciones medicinales. La ciencia contemporánea ha profundizado en sus propiedades; investigadores afiliados a la Harvard Medical School confirman que muchos de los beneficios atribuidos por la tradición cuentan con respaldo en estudios clínicos y de laboratorio.

Incorporar romero en la dieta o en la rutina diaria puede aportar efectos positivos tanto a nivel físico como cognitivo, siempre que se utilice en cantidades adecuadas y bajo recomendaciones profesionales.

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Entre los compuestos activos responsables de sus efectos se encuentran el ácido rosmarínico, los flavonoides y los aceites esenciales como el cineol y el alcanfor, que actúan en distintos sistemas del organismo. El consumo de romero, ya sea en infusión, como condimento o mediante aceite esencial, puede contribuir al bienestar general y a la prevención de ciertos trastornos.

La infusión de romero estimula la producción de bilis y apoya la digestión, aliviando molestias como la hinchazón y la pesadez estomacal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, agencias oficiales de alcance internacional como la FDA (Agencia de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) enfatizan la importancia de diferenciar entre el uso puramente tradicional y los beneficios comprobados por la evidencia científica reciente.

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Diversos estudios internacionales han evaluado el impacto del romero en la salud humana, encontrando resultados positivos en áreas como la protección antioxidante, la mejora de la función cerebral y la reducción de procesos inflamatorios. Entes de referencia global como la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacan el potencial terapéutico de esta planta, así como sus aplicaciones en la medicina complementaria y en el ámbito de la recuperación física a través de la literatura científica indexada.

A pesar de sus ventajas, los especialistas advierten que el uso excesivo o inadecuado del aceite esencial de romero puede acarrear efectos adversos, especialmente en personas con determinadas condiciones médicas. Por ello, la consulta con profesionales de la salud es fundamental antes de iniciar cualquier suplementación o tratamiento alternativo basado en plantas medicinales.

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Especialistas aconsejan evitar la automedicación con romero, especialmente en personas embarazadas, con epilepsia o antecedentes de alergias - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocho beneficios comprobados del romero para la salud

Propiedades antioxidantes: el romero contiene compuestos fenólicos que le confieren una marcada capacidad para neutralizar radicales libres, ayudando a proteger las células frente al daño oxidativo. La FDA reconoce formalmente esta capacidad, validando los extractos de romero como un aditivo antioxidante seguro para la conservación de productos de consumo. Efecto antiinflamatorio: diversos estudios demuestran que los extractos de romero poseen actividad antiinflamatoria, reduciendo la producción de mediadores inflamatorios y contribuyendo al alivio de molestias articulares. Investigaciones indexadas en el repositorio : diversos estudios demuestran que los extractos de romero poseen actividad antiinflamatoria, reduciendo la producción de mediadores inflamatorios y contribuyendo al alivio de molestias articulares. Investigaciones indexadas en el repositorio PubMed/NCBI respaldan cómo sus compuestos activos mitigan las respuestas inflamatorias a nivel celular. Mejora de la memoria y la concentración: el aroma y los componentes del romero han sido asociados con una mejora en el rendimiento cognitivo, la memoria y la atención, tanto en adultos jóvenes como en personas mayores. Investigaciones farmacológicas validadas por Harvard Medical School destacan que la inhalación de sus compuestos volátiles estimula positivamente la actividad cerebral y los niveles de alerta. Apoyo a la digestión: el consumo de infusiones de romero puede estimular la producción de bilis y favorecer la digestión de las grasas. Las monografías oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) validan su eficacia clínica tradicional para aliviar la dispepsia, la pesadez estomacal y la hinchazón. Actividad antimicrobiana: el aceite esencial de romero presenta efectos antimicrobianos frente a bacterias y hongos comunes. Paneles científicos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) avalan sus propiedades biocidas naturales, lo que lo convierte en un aliado seguro para la conservación de alimentos. Protección neuroprotectora: algunos estudios sugieren que los antioxidantes del romero pueden brindar protección frente al deterioro cognitivo y las enfermedades neurodegenerativas. De acuerdo con revisiones médicas de la : algunos estudios sugieren que los antioxidantes del romero pueden brindar protección frente al deterioro cognitivo y las enfermedades neurodegenerativas. De acuerdo con revisiones médicas de la Cleveland Clinic , el ácido carnósico presente en la planta ayuda a combatir el daño por radicales libres en el sistema nervioso central. Mejora de la circulación sanguínea: la aplicación tópica de aceite de romero puede favorecer la circulación periférica y aliviar la sensación de piernas cansadas. Guías clínicas referenciadas por la Mayo Clinic describen que su uso externo actúa como un rubefaciente natural, estimulando el flujo sanguíneo local mediante un leve efecto térmico. Alivio del dolor muscular: el uso externo de extractos y aceites de romero es común en masajes terapéuticos para reducir la rigidez muscular y acelerar la recuperación tras el ejercicio. Reportes de ensayos clínicos indexados en PubMed/NCBI confirman su efectividad para disminuir el dolor localizado y la tensión muscular.

El romero es una planta aromática originaria de la región mediterránea que, además de su uso culinario, ha sido valorada desde la antigüedad por sus múltiples aplicaciones medicinales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y recomendaciones para el uso del romero

A pesar de los beneficios comprobados, el uso del romero debe ser prudente, especialmente en forma de aceites esenciales, que deben emplearse correctamente y nunca ingerirse sin supervisión médica debido al riesgo de toxicidad.

Las principales guías clínicas de la Mayo Clinic advierten que las personas embarazadas (por posibles efectos de estimulación uterina), con epilepsia o con antecedentes de alergias deben consultar siempre a un profesional antes de utilizar preparados concentrados a base de esta planta.

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Además, es fundamental adquirir productos de calidad y respetar las dosis recomendadas para evitar efectos adversos.