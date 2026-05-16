Qué le ocurre al cuerpo cuando una persona deja el café de un día para otro, según especialistas

El café, solo superado por el agua, es la bebida más consumida en todo el mundo, formando parte de la rutina diaria de millones de personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café es, después del agua, la bebida más consumida a nivel global y representa un hábito diario para millones de personas de distintas culturas. Su consumo regular está asociado a la estimulación del sistema nervioso central debido a la cafeína, su principal compuesto activo.

Por este motivo, suspender de manera repentina el consumo de café puede provocar síntomas intensos de abstinencia de cafeína tanto físicos como mentales. Dolores de cabeza, fatiga e irritabilidad suelen presentarse en las primeras 24 horas y pueden persistir hasta una semana.

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Al dejar de tomar café bruscamente, el organismo de quienes están habituados a la cafeína puede experimentar síntomas como dolor de cabeza, cansancio, alteraciones del ánimo y molestias digestivas leves. Según informó Mayo Clinic, estas señales suelen alcanzar su mayor intensidad entre uno y dos días después de la suspensión, pero en la mayoría de los casos desaparecen en el transcurso de una semana.

El motivo por el cual dejar el café provoca síntomas físicos y mentales

La cafeína, principal componente del café, actúa como estimulante del sistema nervioso central y contribuye a mantener la vigilia y el estado de alerta. Su mecanismo se basa en bloquear los receptores cerebrales de adenosina, un neurotransmisor responsable de inducir el sueño al final del día y de regular los ciclos de descanso.

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Al dejar de consumir café abruptamente, el exceso de adenosina origina síntomas de abstinencia, según expertos de la Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el consumo habitual, el cerebro genera más receptores de adenosina para compensar este bloqueo. Al suspender el café de forma abrupta, la adenosina se une en exceso a los receptores disponibles, lo que origina los síntomas de abstinencia, según explica la Mayo Clinic.

Esta reacción se traduce en una reducción brusca de los niveles de cafeína en sangre y desencadena efectos tanto físicos como psicológicos. Si bien suelen resultar incómodos, estos síntomas generalizados de abstinencia no representan un riesgo grave para la salud, de acuerdo con la Johns Hopkins Medicine, una de las instituciones médicas líderes en investigación clínica.

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Principales síntomas al abandonar la cafeína de forma repentina

Entre los síntomas más frecuentes, destaca la aparición de dolores de cabeza. La cafeína provoca vasoconstricción cerebral y, al dejar de consumirla, se incrementa el flujo sanguíneo en el cerebro, lo que puede desencadenar cefaleas.

Las personas con antecedentes de migraña pueden experimentar dolores más intensos tras la suspensión brusca de la cafeína.

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Es común además sentir fatiga y cansancio pronunciados, ya que la actividad de la adenosina incrementa y provoca una disminución significativa de la energía. Muchos notan somnolencia o dificultad para concentrarse durante los primeros días.

En el plano anímico, se presentan frecuentemente cambios de humor como irritabilidad, sensación de depresión y, en ciertos casos, ansiedad. Estos síntomas psicológicos se atribuyen tanto a los cambios neuroquímicos por la caída súbita de la cafeína como a la menor liberación de dopamina, el neurotransmisor asociado al bienestar.

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Los principales síntomas de dejar el café incluyen dolores de cabeza, fatiga, somnolencia y dificultad de concentración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con menor frecuencia pueden aparecer náuseas, vómitos, molestias musculares o rigidez. En algunas personas, el cuadro se asemeja a un ligero estado gripal, aunque en realidad es consecuencia de la interrupción repentina de la cafeína, según la revista médica The Lancet.

La abstinencia suele comenzar entre 12 y 24 horas después de dejar de consumir café. El malestar alcanza su punto máximo entre uno y dos días tras la suspensión y, en la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen en una semana a medida que el cuerpo y el cerebro se adaptan a la ausencia del estimulante.

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La duración puede variar según la cantidad de cafeína consumida regularmente y la sensibilidad individual, de acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos (NIDA).

Estrategias para dejar el café sin molestias

Para evitar o reducir la intensidad de los síntomas, los profesionales de la salud recomiendan disminuir el consumo de café de manera gradual, en lugar de interrumpirlo de manera abrupta. Reducir la cantidad ingerida en aproximadamente un 25 % cada pocos días permite que el organismo se adapte progresivamente y minimiza el impacto de la abstinencia.

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Reducir el consumo de café de forma gradual es la estrategia más efectiva para minimizar los síntomas de abstinencia y favorecer la adaptación del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta estrategia es especialmente útil para quienes consumen grandes cantidades de café o tienen antecedentes de migraña. Consultar con un profesional sanitario puede ser recomendable para personas con molestias importantes o condiciones médicas específicas. Instituciones como la Mayo Clinic y la Johns Hopkins Medicine sugieren que una transición paulatina facilita una adaptación más llevadera y reduce significativamente los síntomas adversos.

Disminuir el consumo de café de forma progresiva favorece que el cuerpo recupere su equilibrio natural sin generar un impacto brusco, haciendo la transición más tolerable para la mayoría de las personas habituadas a la cafeína.

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