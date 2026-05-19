Córdoba: el desesperado accionar de la policía para salvar a una beba que se atragantó con el capuchón de una lapicera

Fue trasladada de urgencia en un móvil policial hacia el Hospital Infantil

Una beba de apenas un año de edad fue asistida por un equipo de la policía de Córdoba después de que tuvo que recibir maniobras de primeros auxilios de parte de los agentes tras atragantarse con un capuchón de lapicera.

El episodio se registró durante la noche del lunes en la capital cordobesa, cuando la madre de la menor llegó a una comisaría del barrio General Savio, con la niña en brazos y con muestras de serias dificultades respiratorias.

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Según informó la Policía de Córdoba, los efectivos de la comisaría del barrio actuaron de inmediato al advertir el estado de la pequeña. Las maniobras de primeros auxilios aplicadas en el lugar lograron estabilizarla. La madre había indicado al personal que su hija presentaba problemas para respirar desde que había ingerido el objeto.

La madre de la niña llevó a su hija a la comisaría al notar que presentaba graves dificultades respiratorias tras ingerir un objeto

Una vez estabilizada, la niña fue trasladada de urgencia en un móvil policial hasta el Hospital Infantil de barrio Alta Córdoba, donde los profesionales médicos confirmaron un cuadro de atragantamiento. Tras recibir la atención del equipo médico, la menor fue dada de alta.

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El rápido traslado al centro de salud permitió que la menor recibiera atención médica especializada a tiempo. No se brindaron datos adicionales sobre el estado de salud de la niña al momento del alta.

Un antecedente similar

En el barrio Nueva Italia, en la ciudad de Córdoba, una situación límite movilizó a las fuerzas de seguridad durante una mañana de febrero, luego de que un niño de 10 años recibiera auxilio de urgencia por parte de policías tras sufrir graves dificultades respiratorias.

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Todo comenzó cuando una mujer se aproximó a un patrullero y pidió ayuda desesperada para su hijo, que tenía las vías respiratorias obstruidas. Según informaron fuentes del caso a Infobae, los agentes se presentaron de inmediato en el domicilio de José de Quevedo al 1900, donde verificaron la gravedad del cuadro: el menor estaba recostado, sin poder respirar, y necesitaba atención urgente.

Los uniformados aplicaron maniobras de primeros auxilios en el interior de la vivienda para intentar restablecer la función respiratoria del niño, mientras otros efectivos coordinaban los pasos a seguir ante la evolución del estado del menor.

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Un caso previo en Córdoba involucró a un niño de 10 años que recibió asistencia policial urgente por una obstrucción respiratoria en barrio Nueva Italia

Ante la magnitud de la emergencia, los agentes trasladaron al niño en un móvil policial hacia el Hospital Infantil. En el camino, sufrió una convulsión, lo que llevó a la sargento que lo acompañaba a practicar reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta llegar al centro de salud.

Fuentes del operativo precisaron a este medio que la actuación de la sargento Sosa resultó decisiva para estabilizar al paciente durante esos minutos de mayor riesgo, en los que cada segundo determinaba el desenlace.

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El operativo contó también con la participación del personal del CAP ocho, que se incorporó a las labores de asistencia y contención. Ya en el hospital, el equipo médico retomó las maniobras necesarias y, tras estabilizar al niño, dispuso su internación para observación. Los profesionales confirmaron que el menor quedó fuera de peligro, aunque permanece bajo seguimiento para descartar cualquier complicación derivada del episodio.

Desde el entorno familiar se supo que la madre estuvo presente en todo momento junto a su hijo y a los efectivos, y expresó su agradecimiento por el despliegue y la respuesta inmediata. El episodio fue registrado en el sistema de emergencias y será analizado en el marco del programa Cordobeses en Alerta, un plan activo en varios barrios de la ciudad con foco en la prevención y la asistencia ante situaciones críticas, que busca articular la acción policial con la comunidad para reducir los tiempos de respuesta en emergencias.

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El niño continúa internado en observación en el Hospital Infantil, mientras la policía y el personal médico subrayaron la relevancia de la reacción rápida y la capacitación en primeros auxilios para afrontar casos de esta naturaleza.