Sociedad

Córdoba: el desesperado accionar de la policía para salvar a una beba que se atragantó con el capuchón de una lapicera

Los agentes de una comisaría del barrio General Savio, en plena capital cordobesa, le realizaron maniobras de primeros auxilios a la niña de apenas un año. Luego, fue trasladada a un hospital

Guardar
Google icon
Fue trasladada de urgencia en un móvil policial hacia el Hospital Infantil

Una beba de apenas un año de edad fue asistida por un equipo de la policía de Córdoba después de que tuvo que recibir maniobras de primeros auxilios de parte de los agentes tras atragantarse con un capuchón de lapicera.

El episodio se registró durante la noche del lunes en la capital cordobesa, cuando la madre de la menor llegó a una comisaría del barrio General Savio, con la niña en brazos y con muestras de serias dificultades respiratorias.

PUBLICIDAD

Según informó la Policía de Córdoba, los efectivos de la comisaría del barrio actuaron de inmediato al advertir el estado de la pequeña. Las maniobras de primeros auxilios aplicadas en el lugar lograron estabilizarla. La madre había indicado al personal que su hija presentaba problemas para respirar desde que había ingerido el objeto.

Una niña fue asistida por policías tras atragantarse con el capuchón de una lapicera en Córdoba
La madre de la niña llevó a su hija a la comisaría al notar que presentaba graves dificultades respiratorias tras ingerir un objeto

Una vez estabilizada, la niña fue trasladada de urgencia en un móvil policial hasta el Hospital Infantil de barrio Alta Córdoba, donde los profesionales médicos confirmaron un cuadro de atragantamiento. Tras recibir la atención del equipo médico, la menor fue dada de alta.

PUBLICIDAD

El rápido traslado al centro de salud permitió que la menor recibiera atención médica especializada a tiempo. No se brindaron datos adicionales sobre el estado de salud de la niña al momento del alta.

Un antecedente similar

En el barrio Nueva Italia, en la ciudad de Córdoba, una situación límite movilizó a las fuerzas de seguridad durante una mañana de febrero, luego de que un niño de 10 años recibiera auxilio de urgencia por parte de policías tras sufrir graves dificultades respiratorias.

Todo comenzó cuando una mujer se aproximó a un patrullero y pidió ayuda desesperada para su hijo, que tenía las vías respiratorias obstruidas. Según informaron fuentes del caso a Infobae, los agentes se presentaron de inmediato en el domicilio de José de Quevedo al 1900, donde verificaron la gravedad del cuadro: el menor estaba recostado, sin poder respirar, y necesitaba atención urgente.

Los uniformados aplicaron maniobras de primeros auxilios en el interior de la vivienda para intentar restablecer la función respiratoria del niño, mientras otros efectivos coordinaban los pasos a seguir ante la evolución del estado del menor.

Un caso previo en Córdoba involucró a un niño de 10 años que recibió asistencia policial urgente por una obstrucción respiratoria en barrio Nueva Italia

Ante la magnitud de la emergencia, los agentes trasladaron al niño en un móvil policial hacia el Hospital Infantil. En el camino, sufrió una convulsión, lo que llevó a la sargento que lo acompañaba a practicar reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta llegar al centro de salud.

Fuentes del operativo precisaron a este medio que la actuación de la sargento Sosa resultó decisiva para estabilizar al paciente durante esos minutos de mayor riesgo, en los que cada segundo determinaba el desenlace.

El operativo contó también con la participación del personal del CAP ocho, que se incorporó a las labores de asistencia y contención. Ya en el hospital, el equipo médico retomó las maniobras necesarias y, tras estabilizar al niño, dispuso su internación para observación. Los profesionales confirmaron que el menor quedó fuera de peligro, aunque permanece bajo seguimiento para descartar cualquier complicación derivada del episodio.

Desde el entorno familiar se supo que la madre estuvo presente en todo momento junto a su hijo y a los efectivos, y expresó su agradecimiento por el despliegue y la respuesta inmediata. El episodio fue registrado en el sistema de emergencias y será analizado en el marco del programa Cordobeses en Alerta, un plan activo en varios barrios de la ciudad con foco en la prevención y la asistencia ante situaciones críticas, que busca articular la acción policial con la comunidad para reducir los tiempos de respuesta en emergencias.

El niño continúa internado en observación en el Hospital Infantil, mientras la policía y el personal médico subrayaron la relevancia de la reacción rápida y la capacitación en primeros auxilios para afrontar casos de esta naturaleza.

Temas Relacionados

CórdobaPolicíaPrimeros auxiliosRescateÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un hombre dio positivo en alcoholemia en el peaje de Hudson: tenía la licencia inhabilitada por la misma infracción

El conductor cayó durante un control de la Agencia de Seguridad Vial en la autopista La Plata-Buenos Aires. Ahora, podría recibir una multa que supera los 2 millones de pesos

Un hombre dio positivo en alcoholemia en el peaje de Hudson: tenía la licencia inhabilitada por la misma infracción

Por qué la Justicia liberó a “El Chelo” de Grupo Green, acusado de violación: se negó a entregar una muestra de su ADN

Adrián Torres había sido arrestado el 12 de marzo pasado, pero el juez Gustavo Banco rechazó la prisión preventiva y le dictó la falta de mérito. La fiscalía apeló la decisión y la querella cuestionó que siga en libertad. Los forenses detectaron semen en el cuerpo de la denunciante

Por qué la Justicia liberó a “El Chelo” de Grupo Green, acusado de violación: se negó a entregar una muestra de su ADN

Muerte en Chascomús: qué reveló la autopsia del adolescente que fue golpeado tras chocar

El informe médico-legal señaló que Kevin Martínez sufrió una “fractura múltiple de cráneo” compatible con un impacto de alta intensidad. Para la fiscalía, la causa de muerte fue el accidente. Por ahora, la única imputada es la conductora de 25 años por homicidio culposo; el hombre que lo golpeó podría ser imputado por lesiones

Muerte en Chascomús: qué reveló la autopsia del adolescente que fue golpeado tras chocar

Juicio por Maradona: entre lágrimas, Jana declaró por cuatro horas y reveló un dato que complicó a Luque

La hija del Diez testificó este martes ante el tribunal y contó cómo fueron las últimas semanas con su papá. Los detalles

Juicio por Maradona: entre lágrimas, Jana declaró por cuatro horas y reveló un dato que complicó a Luque

Pesadilla en La Matanza: volvía de su trabajo, se resistió al robo de su camioneta y lo balearon

El violento intento de asalto ocurrió este domingo en González Catán, La Matanza. “Gracias a Dios la pude sacar barata”, señaló Enrique Rodríguez, la víctima, en diálogo con Infobae

Pesadilla en La Matanza: volvía de su trabajo, se resistió al robo de su camioneta y lo balearon

DEPORTES

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

Conmoción en Inglaterra: descalificaron al Southampton de la final por el ascenso tras el escándalo de espionaje

La frase del Dibu Martínez sobre la Copa América que Argentina le ganó a Brasil a horas de jugar una final histórica con Aston Villa

El cambio climático agrava el riesgo de calor extremo en el Mundial 2026 en Estados Unidos

Franco Colapinto palpitó el GP de Canadá tras cosechar su mejor resultado en la F1: “¡Es una buena dosis de adrenalina!”

TELESHOW

El inesperado guiño de Wanda Nara a Lionel Messi tras su gran noche en los premios Martín Fierro: la foto

El inesperado guiño de Wanda Nara a Lionel Messi tras su gran noche en los premios Martín Fierro: la foto

Homero Pettinato intentó conquistar a Karina Jelinek y recibió una respuesta inesperada

Marcelo Tinelli y su regreso a la pasión original: así fue la presentación que ya palpita el Mundial 2026

Marcelo Tinelli presentó su ciclo en Infobae para el Mundial: “Es un día muy emotivo porque vuelvo a mi pasión”

Wanda Nara enfrentó las críticas tras ganar su Martín Fierro y habló de la situación judicial de Martín Migueles

INFOBAE AMÉRICA

Cinco playas turísticas de EEUU bajo alerta sanitaria por bacterias fecales en el agua

Cinco playas turísticas de EEUU bajo alerta sanitaria por bacterias fecales en el agua

El gobierno de Guatemala refuerza el sistema penitenciario ante el crimen organizado

Honduras en alerta preventiva por sarampión ante avance de brotes en Centroamérica

El costo de la construcción en Costa Rica aumentó en abril impulsado por alzas en combustibles y materiales plásticos

Anuncian el Congreso de Alimentos y Bebidas 2026: el sector mueve el 39.6% del PIB industrial en El Salvador