Cuál es el verdadero impacto de los suplementos de remolacha en el corazón femenino

El nitrato sódico, popular entre deportistas de resistencia, podría afectar negativamente la salud del corazón según un estudio reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, los suplementos con nitrato de sodio, que se encuentran en el jugo de remolacha, fueron ganando popularidad entre corredores, ciclistas y personas que practican ejercicio de resistencia. Su fama se apoya en una idea ampliamente difundida: que ayudan a mejorar el rendimiento físico y favorecen la salud cardiovascular gracias a su capacidad para aumentar la producción de óxido nítrico, una molécula clave para la circulación sanguínea.

Pero una nueva investigación encendió señales de alerta sobre sus posibles efectos en el corazón, especialmente en mujeres.

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Un estudio realizado por investigadores de Dalhousie University y publicado en Scientific Reports encontró que la combinación de ejercicio aeróbico y nitrato sódico podría bloquear parte de los beneficios cardíacos que normalmente produce el entrenamiento en hembras.

El nitrato sódico, popular entre deportistas de resistencia, podría afectar negativamente la salud del corazón según un estudio reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados surgieron a partir de experimentos en ratones y abren interrogantes sobre el uso prolongado de este tipo de suplementos en personas.

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La investigación también vuelve a poner sobre la mesa un problema frecuente en la ciencia médica: durante décadas, muchos estudios sobre suplementos deportivos y fisiología del ejercicio se realizaron principalmente en machos, dejando en segundo plano las posibles diferencias biológicas según el sexo.

Qué es el nitrato sódico y por qué se volvió popular entre deportistas

El nitrato sódico suele encontrarse en suplementos deportivos derivados de la remolacha y en productos utilizados antes de entrenamientos o competencias de resistencia. En el organismo, este compuesto puede transformarse en óxido nítrico, que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo de sangre hacia los músculos.

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Existe preocupación sobre la percepción de seguridad de suplementos naturales como el jugo de remolacha, cuyo contenido en nitratos puede tener efectos adversos cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, desde hace años se investiga su posible impacto sobre la resistencia física, la recuperación muscular y el funcionamiento cardiovascular.

Según los expertos, combinar ejercicio aeróbico con nitratos parecía una fórmula prometedora. Sin embargo, los resultados obtenidos por el equipo liderado por la doctora Susan Howlett mostraron un escenario bastante más complejo.

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Qué descubrieron los investigadores

Para analizar el impacto del suplemento, los científicos trabajaron con ratones machos y hembras de mediana edad durante 12 semanas. Los animales fueron divididos en cuatro grupos: algunos recibieron nitrato sódico, otros realizaron ejercicio en ruedas de entrenamiento, un tercer grupo combinó ambas intervenciones y un cuarto no recibió ninguna.

El objetivo era observar qué ocurría en el corazón después de semanas de actividad física sostenida. En las hembras, la combinación de ejercicio y nitrato sódico anuló varias de las adaptaciones cardíacas positivas que normalmente aparecen con el entrenamiento aeróbico. Entre ellas, cambios estructurales saludables del músculo cardíaco y mejoras en la función ventricular, es decir, en la capacidad del corazón para contraerse y relajarse correctamente.

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Las hembras que combinaron nitrato sódico y ejercicio recorrieron mayores distancias, pero perdieron las mejoras estructurales del músculo cardíaco asociadas al entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores también detectaron alteraciones en el manejo del calcio dentro de las células cardíacas. Aunque puede sonar técnico, se trata de un mecanismo esencial para que el corazón pueda latir de forma eficiente. El calcio actúa como una especie de “interruptor” que coordina la contracción y relajación del músculo cardíaco en cada latido.

Cuando ese sistema funciona mejor, el órgano responde de manera más eficiente al esfuerzo físico. Pero en las hembras que combinaron ejercicio y suplemento, esas mejoras desaparecieron.

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Qué diferencias encontraron los investigadores entre sexos

Uno de los hallazgos más relevantes fue que los efectos negativos aparecieron principalmente en hembras. En los machos, en cambio, las modificaciones cardíacas fueron mucho menores y no se observaron alteraciones importantes en la estructura del corazón.

Eso no significa necesariamente que el suplemento sea seguro en hombres o perjudicial en mujeres. Los autores insisten en que todavía faltan estudios en humanos. Pero sí sugiere que las respuestas biológicas al nitrato sódico podrían variar considerablemente según el sexo.

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El nitrato sódico mostró capacidad para anular mejoras en la función ventricular y en el manejo del calcio en las células cardíacas durante el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también encontró un dato curioso: las hembras que consumieron nitrato sódico recorrieron mayores distancias durante el ejercicio, algo que no ocurrió en los machos. Es decir, el suplemento pareció mejorar ciertos aspectos del rendimiento físico, aunque simultáneamente bloqueó adaptaciones beneficiosas en el corazón.

Esa combinación contradictoria es justamente una de las cuestiones que más interés despertó entre los investigadores.

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Qué aspectos del hallazgo preocupan a los científicos

En el mundo del fitness y del deporte recreativo existe una fuerte percepción de que los suplementos “naturales” son automáticamente seguros. El jugo de remolacha y los productos ricos en nitratos suelen promocionarse como aliados del rendimiento y la salud cardiovascular. Sin embargo, este trabajo plantea que la relación entre suplementos y ejercicio podría ser más compleja de lo que se pensaba.

Parte del daño cardíaco observado tras el uso de nitrato sódico parece reversible al suspender el suplemento, aunque se requieren más estudios en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores observaron que el nitrato sódico eliminó algunas respuestas celulares positivas inducidas por el entrenamiento. Entre ellas, procesos vinculados con la eficiencia de las contracciones cardíacas y la adaptación del músculo frente al esfuerzo sostenido.

Según los investigadores, esto podría significar que ciertos suplementos interfieren con mecanismos naturales mediante los cuales el ejercicio fortalece al corazón.

Qué significa esto para las personas que entrenan

Los especialistas remarcan que los resultados no deben interpretarse como una señal para abandonar automáticamente los suplementos con nitratos ni como una demostración definitiva de daño cardiovascular en humanos.

Aun así, el trabajo refuerza la necesidad de investigar de manera más precisa cómo responden hombres y mujeres a distintos suplementos deportivos, especialmente cuando se consumen de forma prolongada y junto con ejercicio aeróbico habitual.

Los expertos recomiendan investigaciones segmentadas por sexo y monitoreo de niveles sanguíneos de nitratos antes de avalar su consumo prolongado en atletas y deportistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

También pone en evidencia una limitación frecuente en la investigación biomédica: muchos productos ampliamente utilizados llegan al mercado con información limitada sobre sus efectos diferenciados según sexo, edad o condiciones metabólicas específicas.

Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores fue que algunos efectos negativos parecieron revertirse después de suspender el nitrato sódico durante varias semanas. Eso sugiere que ciertos cambios cardíacos podrían no ser permanentes, aunque todavía se necesitan más estudios para entender completamente el fenómeno.

Los autores consideran que futuras investigaciones deberían analizar concentraciones reales de nitrato en sangre, estudiar otros mecanismos celulares involucrados y evaluar qué ocurre en humanos que consumen estos suplementos durante largos períodos.