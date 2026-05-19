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“No hay línea de meta”: Schwarzenegger reveló por qué entrena todos los días a sus casi 80 años

El ícono del cine y el deporte mantiene una rutina de entrenamiento cada mañana convencido de que la clave para envejecer bien es mantenerse activo, adaptar los ejercicios y no buscar transformaciones rápidas

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Arnold Schwarzenegger entrenando
Arnold Schwarzenegger sigue una rutina de entrenamiento diario a sus 78 años, priorizando ejercicios adaptados a su edad y condición física actual (Foto: Ig Arnold Schwarzenegger)

Cada mañana, sin importar molestias o contratiempos, Arnold Schwarzenegger sale a entrenar.

No lo hace para recuperar el físico con el que dominó Mister Olympia ni por exigencias de la industria cinematográfica, sino por una razón más simple y poderosa: “Consigo una victoria cada día”, afirmó en su blog personal. A sus 78 años —casi 79—, el actor y exgobernador de California mantiene una rutina de ejercicio que desafía los estereotipos sobre el envejecimiento y la inactividad en la tercera edad.

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Schwarzenegger, referente internacional del fisicoculturismo, sostiene que el movimiento constante es su forma de certificar que sigue avanzando. “No tiene por qué ser grande. Solo tiene que ser real. Cuando la gente me pregunta por qué sigo entrenando a los 78 años, esa es la verdadera respuesta. No el esquí. No la ciencia. La victoria diaria”, escribió.

Su testimonio se suma a una tendencia creciente entre especialistas y figuras públicas que, con respaldo científico, destacan los beneficios del ejercicio físico en la vejez.

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Por qué Schwarzenegger sigue entrenando a los 78 años

Así entrena Arnold Schwarzenegger a los 78 años

Lejos de las extensas sesiones de su etapa competitiva, Schwarzenegger adopta rutinas sensatas y adaptadas a las necesidades de su cuerpo. Prioriza movimientos que reducen el impacto en las articulaciones, utiliza máquinas y selecciona ejercicios funcionales que le permiten mantenerse fuerte sin sobrecargas. “Sigo adelante porque, pase lo que pase, por mucho que me duela, por muy mal que vayan las cosas, consigo una victoria cada día... No hay línea de meta; simplemente sigues adelante. Semana tras semana. Victoria tras victoria. Eso no es una transformación de seis semanas. Eso es una transformación de vida”, reflexionó el protagonista de The Terminator.

Este cambio de mentalidad refleja una visión más serena del ejercicio: envejecer no implica renunciar a entrenar, sino reinterpretar su sentido. Para Schwarzenegger, la constancia y el movimiento diario son la clave de un bienestar sostenido.

El ejercicio físico como clave para frenar el envejecimiento

Imagen en blanco y negro de Arnold Schwarzenegger, un hombre mayor con barba y camiseta negra, realizando un ejercicio de bíceps en el gimnasio
La constancia en la actividad física es el eje de la filosofía de Schwarzenegger, quien afirma que cada entrenamiento representa una victoria personal (Foto: Ig Arnold Schwarzenegger)

La importancia del ejercicio físico para la longevidad cuenta con el aval de la comunidad científica. El cardiólogo y genetista estadounidense Eric Topol, una de las voces más influyentes en el estudio del envejecimiento saludable, sostiene que “la actividad física es la única costumbre que muestra un efecto concreto sobre el envejecimiento del cuerpo”.

Según Topol, una rutina activa es suficiente para marcar la diferencia en la prevención de enfermedades prevalentes en adultos mayores, como cáncer, enfermedades cardíacas y trastornos neurodegenerativos.

“Resulta que el ejercicio es lo único que sabemos que reduce nuestro reloj biológico. El espacio entre tu verdadera edad y la edad biológica puede ampliarse”, señaló Topol en The Mel Robbins Podcast, y recomendó practicar al menos 30 minutos de ejercicio, cinco veces por semana, aunque aseguró que con dos sesiones semanales ya pueden observarse mejoras significativas.

Además, destacó la importancia de trabajar la musculatura y la fuerza de prensión, prácticas eficaces ante el deterioro físico asociado al envejecimiento.

Qué dice la ciencia sobre el ejercicio aeróbico y la longevidad

Adulto mayor entrenando en el gym, fortaleciendo su cuerpo con ejercicios de sentadillas. Representa el esfuerzo y dedicación de los mayores por su bienestar y longevidad, destacando la relevancia del entrenamiento físico para una vida saludable. (Imagen ilustrativa Infobae)
Expertos en longevidad coinciden en que el ejercicio regular es el factor más relevante para frenar el envejecimiento biológico (Imagen ilustrativa Infobae)

El neurocientífico Andrew Huberman, profesor en la Universidad de Stanford y conductor del podcast Huberman Lab, coincidió en que el ejercicio regular es uno de los pilares para una vida larga y saludable. “El envejecimiento no se puede evitar por completo, pero existen estrategias que pueden ralentizar sus efectos. Los protocolos para la longevidad priorizan la reducción de la inflamación crónica mediante cambios en la alimentación, combinados con entrenamiento de fuerza y ejercicio aeróbico para mantener la salud metabólica y cardiovascular”, explicó en su portal.

Huberman recomienda realizar entre 150 y 200 minutos semanales de ejercicio aeróbico en “zona 2”, es decir, al 60 o 70% de la frecuencia cardíaca máxima, lo que puede lograrse con caminatas rápidas, trote ligero o bicicleta a ritmo moderado. Este tipo de actividad mejora la resistencia, acelera la recuperación y reduce el riesgo de lesiones. “Si uno incorpora el cardio en zona 2 como parte de su rutina diaria, es mucho más probable que lo sostenga y obtenga todos los beneficios”, destacó.

Pareja de ancianos activos disfrutando de una sesión de trote en un entorno verde y natural, evidenciando su compromiso con un estilo de vida saludable y la actividad física regular. Su elección de correr como parte de su rutina diaria subraya la conexión entre el bienestar físico y la longevidad, resaltando la importancia de mantenerse en forma y cuidarse mutuamente en la tercera edad. (Imagen ilustrativa Infobae)
Andrew Huberman, neurocientífico de Stanford, destaca la importancia del cardio sostenido para potenciar la longevidad y la calidad de vida (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo el entrenamiento de fuerza rejuvenece el cerebro

Más allá de los beneficios físicos, el ejercicio de fuerza también aporta ventajas cognitivas. Un estudio internacional publicado en la revista científica GeroScience demostró que el entrenamiento de fuerza puede rejuvenecer el cerebro entre 1,4 y 2,26 años en adultos mayores. La investigación, que incluyó a 309 participantes de entre 62 y 70 años, utilizó “relojes cerebrales” computacionales para calcular la edad biológica cerebral a partir de resonancias magnéticas funcionales.

Solo quienes realizaron rutinas de fuerza lograron reducir la edad cerebral de manera significativa, mientras que el grupo sedentario no registró mejoras. Además, se detectó una mejora en la conectividad funcional de la corteza prefrontal, región esencial para la atención y el control ejecutivo. “El entrenamiento de resistencia desacelera el envejecimiento cerebral, según los relojes cerebrales, reforzando su papel preventivo para la salud del cerebro”, concluyeron los científicos.

Adulto mayor fortaleciendo su cuerpo con entrenamiento de pesas en un ambiente de gimnasio, evidenciando la dedicación a su salud física y mental. A través del deporte y la correcta hidratación, mantiene un estilo de vida activo y saludable, demostrando la importancia de cuidarse a cualquier edad. (Imagen ilustrativa Infobae)
El entrenamiento de fuerza ayuda a preservar la masa muscular y la funcionalidad, aspectos fundamentales para la autonomía en la vejez (Imagen ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para entrenar después de los 60

Los expertos coinciden en que la clave es la adaptación: evitar ejercicios de alto impacto, priorizar la funcionalidad y la seguridad, y mantener la constancia. Las rutinas deben adecuarse a las capacidades individuales, haciendo énfasis en el movimiento diario más que en la intensidad.

Topol recomienda complementar el ejercicio con una dieta mediterránea, rica en plantas, legumbres y cereales integrales, reducción de azúcares y sal, y consumo moderado de proteínas y café. Y sugiere pasar tiempo al aire libre para reducir el estrés y favorecer la síntesis de vitamina D, además de priorizar el descanso y la interacción social como pilares de un envejecimiento saludable.

Hábitos que aceleran o frenan el envejecimiento

Cuatro adultos mayores, dos hombres y dos mujeres, sentados alrededor de una mesa de comedor con platos, vasos de vino y una botella, riendo y conversando.
El contacto social y las actividades al aire libre son aliados del bienestar y ayudan a combatir el aislamiento y la depresión en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia identifica varios factores que pueden acelerar el envejecimiento: sedentarismo, mala alimentación, privación de sueño y aislamiento social. El consumo de ultraprocesados y el déficit de actividad física son comparables, en su impacto negativo, a los efectos del tabaquismo en décadas pasadas, según Topol. Por el contrario, estrategias de “lifestyle plus”, que integran ejercicio, alimentación equilibrada, sueño reparador y relaciones sociales activas, potencian el bienestar integral en la tercera edad.

El ejemplo de Schwarzenegger y la evidencia científica coinciden: el entrenamiento constante, adaptado y consciente es una herramienta poderosa para sumar salud, vitalidad y calidad de vida a cualquier edad.

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