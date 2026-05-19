Economía

Iñaki Arreseygor, el funcionario a cargo de privatizar la Hidrovía: “Vamos a bajar 15% los costos logísticos de exportación”

En el último tramo de la licitación por la Vía Navegable Troncal, las dos firmas belgas empataron en la oferta económica, pero una tiene ventaja técnica. Los detalles del mecanismo avalado por la ONU y el fuerte respaldo del círculo rojo para reactivar la principal arteria del comercio exterior

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Manuel Adorni - Conferencia de prensa - 12/02/2025 - Iñaki Arreseygor
Iñaki Arreseygor

La licitación internacional para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como Hidrovía Paraná-Paraguay, alcanzó su etapa final con la presentación de las ofertas económicas por parte de las dos multinacionales belgas que compitieron por el contrato. El proceso, iniciado en diciembre del año pasado, enfrentó a Jan De Nul y Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME), ambas con propuestas que igualaron el valor mínimo permitido en el pliego.

Según develó a Infobae Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), el modelo de las “bandas” que se utilizó en la licitación -los pliegos permitían un valor mínimo y otro máximo- respondió a la necesidad de evitar “ofertas temerarias o financiadas por un estado soberano”.

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En este sentido, el funcionario aseguró que se trata de un mecanismo “recomendado por la división de Defensa a la Competencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, a la vez que resaltó que, a pesar de que fue un “procedimiento relativamente largo, no hubo una sola impugnación. Se puede comer arriba del pliego”, aseguró.

Hidrovía transporte
La Vía Navegable Troncal concentra el 80% de las exportaciones agroindustriales y la totalidad de los despachos automotrices del país

También destacó que, tanto la licitación, como el proceso en general, cuenta con el aval de importantes entidades del empresariado local, como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC).

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“Todos entendían que si no planteábamos un esquema así, se ponía en riesgo la sostenibilidad del sistema. Es lo que se consensó con todos los actores, que en definitiva son los que tienen que pagar el costo. Sabíamos que iban a ser ofertas agresivas”, reconoció el funcionario en diálogo con este medio.

Bajan los costos para exportadores

Ambas compañías ofrecieron este martes una tarifa de peaje de USD 3,80 para la etapa inicial, lo que representa una reducción del 15% respecto de la tarifa vigente de USD 4,30. Según datos del mercado, este descenso podría significar un ahorro anual de entre USD 35 y USD 40 millones para los usuarios. “Todos los exportadores deben estar muy ansiosos. Todo se tiene que trasladar al sector productivo, que es donde hay que ayudar”, sostuvo Arreseygor al explicar el impacto de la rebaja.

La adjudicación de la concesión que demandará desembolsos por USD 10.000 millones se definirá en las próximas semanas
La adjudicación de la concesión que demandará desembolsos por USD 10.000 millones se definirá en las próximas semanas

A pesar de que la propuesta económica mostró una paridad casi absoluta, en la etapa anterior, correspondiente a la evaluación técnica, Jan de Nul había logrado una diferencia de más de 24 puntos sobre 80 posibles, por lo que se posicionó con ventaja frente a su competidora.

El funcionario destacó que el proceso licitatorio, validado por todos los actores relevantes y alineado con estándares internacionales, prevé la adjudicación en el plazo de un mes, seguido de un período de transición de alrededor de 60 días para los concesionarios. El contrato, que tendrá una vigencia de 25 años, exige al adjudicatario la modernización, ampliación, dragado y señalización de la vía, con inversiones estimadas en torno a los USD 10.000 millones y una ganancia mínima del 6% calculada sobre los peajes efectivos cobrados.

Actualmente, es el Estado argentino quien administra directamente la Hidrovía, cobra el peaje y subcontrata servicios de balizamiento y dragado, hoy en manos de Jan de Nul. Con la nueva concesión, el operador privado asumirá la gestión integral y las obligaciones de inversión sin respaldo estatal para los riesgos comerciales. El pliego proyecta ingresos anuales medios de USD 618,6 millones y un total estimado de USD 15.000 millones durante la vigencia del contrato, respaldados por el volumen de cargas transportadas por los ríos Paraná y Paraguay.

“El sector formó parte de la mesa que armó los pliegos y convalidó el sistema de bandas. Hoy piden que avancemos con estas ofertas porque les sirve”, afirmó Arreseygor. El directivo resaltó también la decisión política que permitió reactivar el proceso tras décadas de postergaciones. “Si no hubiera sido por la voluntad del Presidente, esto no se hacía”, señaló.

La Hidrovía se extiende a lo largo de 1.635 kilómetros y constituye la principal vía de acceso al Atlántico para el comercio exterior argentino. Por este corredor circula el 80% de las exportaciones agroindustriales del país, el 95% del transporte de contenedores, y el 100% de las exportaciones de la industria automotriz. Además, la vía cumple un papel central para la logística regional, ya que es utilizada por cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Estos cinco países firmaron en 1992 el acuerdo internacional que regula la navegación y el transporte comercial en la Vía Navegable Troncal.

De acuerdo con el cronograma oficial, la definición final quedará en manos del Gobierno durante las próximas semanas, y la expectativa empresarial gira en torno a la firma del contrato que modernizará la principal arteria fluvial del comercio exterior argentino.

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