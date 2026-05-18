Cómo impactan los ronquidos en la salud cardiovascular y en la vida de pareja

Sebástián López, médico otorrinolaringólogo especialista en medicina del sueño y apnea – Infobae en Vivo

En una entrevista exclusiva con Infobae en Vivo, el médico otorrinolaringólogo, especialista en medicina del sueño y apnea, Sebástián López, conocido como “Dr. Ronquido”, advirtió que el ronquido es mucho más que un fenómeno cotidiano y explicó su impacto silencioso en la salud física y emocional de quienes lo padecen y de quienes comparten la habitación.

Durante una charla con Infobae a las Nueve, con la conducción de Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet,

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López subrayó la necesidad de romper con los prejuicios: “Antes roncaban los gorditos y ya no. Hoy el cincuenta por ciento son gorditos y el cincuenta por ciento son personas que tienen peso normal”. Remarcó que “depende de otros factores. El peso obviamente lo va a empeorar, pero no es el único factor por el cual roncamos. Hay mucha gente flaca, hombres y mujeres, que ronca”.

El ronquido y sus efectos en la pareja

El Dr. Sebástián López, conocido como “Dr. Ronquido”, advierte que el ronquido puede afectar tanto a personas con sobrepeso como a quienes tienen peso normal

López planteó que el ronquido tiene un efecto directo sobre la vida en pareja: “La consulta del ronquido, en general, siempre digo que es una consulta de dos personas: la que ronca y la que sufre el ronquido”. Según explicó, “es todo un desbalance emocional, porque dos personas que duermen mal es imposible que regulen su humor, porque el humor se regula durante la noche mientras dormís”.

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El especialista precisó que dormir mal puede generar “mucha pelea, mucha emocionalidad en la rutina diaria”, y que la convivencia puede verse afectada hasta el punto de que muchas parejas terminan durmiendo en habitaciones separadas.

“En parejas más jóvenes está más normalizado dormir en habitaciones separadas. La cama, la habitación es algo que nos enseñaron que es parte de la pareja. Pero también hay que pensar que son dos personas que vienen de un mundo diferente, con costumbres diferentes, que los están obligando a dormir juntos por una cuestión meramente cultural”.

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Qué es el ronquido y cuándo es patológico

Dormir mal por el ronquido impacta en el humor y la salud emocional de quienes comparten la habitación (Pexels)

Al describir la naturaleza del ronquido, López fue claro: “El ronquido es un ruido que se va a producir porque el aire va a entrar a la garganta, a la vía aérea, de una forma distorsionada, y va a hacer que las estructuras de la boca vibren”. Señaló que puede deberse a “una patología de la nariz, de la boca, de la parte más baja de la garganta, o por otros factores que no necesariamente son anatómicos”.

El médico alertó sobre la naturalización del ronquido: “Nosotros hemos normalizado que el ronquido es algo situacional, algo divertido, que pasa siempre. Pero el ronquido es una patología. Es como si nosotros viéramos la punta de un iceberg, es lo primero que pasa. Por debajo de todo eso hay un montón de problemas”.

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Entre los riesgos asociados, detalló: “Las apneas del sueño, que son estas pausas respiratorias cuando uno duerme, y todas las consecuencias de salud, que son consecuencias cardiovasculares: uno tiene más riesgo de ser hipertenso, tener arritmias, tener accidentes cerebrovasculares, infartos, enfermedades neurológicas, como el cansancio, la atención, la memoria, nos predispone, por ejemplo, al Parkinson u otras enfermedades. Nos predispone a ser más obesos, nos predispone a tener diabetes”.

Diagnóstico, tipos de ronquido y soluciones posibles

Las apneas del sueño, detectadas en quienes roncan, aumentan el riesgo de hipertensión y accidentes cerebrovasculares

López aclaró que existen diferentes tipos de ronquido: “La intensidad del ronquido no va a depender con la gravedad de la patología de lo que esté sucediendo. Eso es bueno aclarar. No importa si vos roncás menos, estás más sano entre comillas”. En ese sentido, diferenció entre “ronquido simple, que simplemente es ruido, y el ronquido que está asociado a otra patología, que lo más frecuente es estas pausas respiratorias, que son las apneas del sueño”.

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Sobre las herramientas de diagnóstico, el especialista mencionó que “los estudios del sueño que nosotros hacemos cuando las personas roncan graban el ronquido. Y podemos decir este ronquido es más fuerte, menos fuerte, y después podemos utilizar aplicaciones en la casa. Hay algunas que las más conocidas, que se llama Roncolab, que te graba solo ruido y da una intensidad de ronquido”.

Respecto a los consejos para disminuir el ronquido, López recomendó: “Separar la cena de la hora de dormir por lo menos dos horas. Que cenemos liviano, que evitemos tomar alcohol y fumar de noche, ya que irrita la vía aérea”. Además, sugirió ejercicios para fortalecer los músculos de la garganta, como “decir una ‘o’ sostenida para que eleve el paladar, mantener la lengua afuera, usar un globo e inflarlo por la boca diez veces por día”.

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El ronquido es un síntoma que puede estar asociado a enfermedades cardiovasculares y neurológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista enfatizó la importancia de respirar por la nariz: “Es fundamental que durmamos con la boca cerrada para respirar cien por ciento por la nariz. Porque cuando el aire entra por la nariz, se activa una serie de reflejos que van a tonificar, a darle fuerza a los músculos de la garganta”.

López también abordó las diferencias de género: “Las mujeres roncan menos, es verdad. Los hombres roncan el doble que las mujeres. Pero después de la menopausia, la relación hombre-mujer que ronca se iguala”.

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Sobre las soluciones quirúrgicas, detalló: “Nosotros hacemos algo que se llama endoscopia de sueño, que ponemos los pacientes a dormir por medio de una sedación y cuando están roncando ahí les evaluamos la garganta dormido y vemos qué parte, si es el paladar, la faringe, la lengua o la laringe, y diseñamos una cirugía para eso”. También mencionó los dispositivos de avance mandibular o sistemas de presión positiva, como el CPAP.

Advirtió sobre los tratamientos genéricos: “Yo creo que es muy peligroso recomendar algo genérico para mejorar el ronquido sin haber estudiado la causa del ronquido. Porque si yo te silencio y te dejo con apnea, te estoy dejando como un riesgo cardiovascular”.

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Frente a los mitos, fue tajante cuando le preguntaron por los esprays: “En ninguno”, respondió respecto a su eficacia para tratar el ronquido.

El Dr. Ronquido cerró el encuentro con un mensaje optimista: “El mejor mensaje que podemos dejar es que el ronquido se soluciona. Hay que buscar un médico especialista que entienda del tema y que busque cuál es la solución para cada uno”.

La entrevista completa con el “doctor Ronquido”

¿El ronquido tiene tratamiento?

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