Economía

Aumentó 30% la cantidad de locales en alquiler y venta en la Ciudad de Buenos Aires

Son cifras de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y corresponden al bimestre marzo-abril respecto del mismo período del año pasado. Cuáles son las zonas más afectadas

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El relevamiento de la CAC abarcó corredores comerciales porteños medidos de forma sostenida desde 2014 (Nicolás Stulberg)
El relevamiento de la CAC abarcó corredores comerciales porteños medidos de forma sostenida desde 2014 (Nicolás Stulberg)

El número de locales vacíos en las principales áreas comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una suba de 30,7% en el bimestre marzo-abril de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, de acuerdo con un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

En las zonas relevadas de la CABA se detectaron 277 locales en venta, alquiler o cerrados durante el segundo bimestre de 2026. En comparación con el bimestre enero-febrero de 2026, el informe marcó una baja de 2,5%, ya que en ese período se registraron 284 locales. Pero en relación con el 2025, la suba en la vacancia es relevante. Esta merma se adjudica a las dificultades de ventas que atraviesan muchos comerciantes, motivo por el cual deciden cerrar, y a que, por las mismas razones, muchos optan por continuar con la venta pero sólo de forma online.

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El análisis de los locales en alquiler y venta mostró comportamientos diferenciados según categoría. En alquiler, se registró una suba de 5,7% respecto del bimestre anterior. En la comparación interanual con marzo-abril de 2025, el incremento alcanzó 102,2%. En los locales en venta, se observó una baja de 27,8% en relación con enero-febrero de 2026 y un descenso de 40,9% en comparación con el mismo período de 2025.

El relevamiento de la CAC, realizado desde 2014, incluye principales arterias comerciales porteñas y mide variaciones por zonas y tramos. En la Avenida Rivadavia se registraron retrocesos en los tramos 2000-2800, 4900-5400, 6300-7400 y 11000-11600. En la Avenida Corrientes, en tanto, se observaron bajas en el tramo 200-6800. Y en Avenida Avellaneda también se registró un retroceso en el tramo 2800-3800.

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En contraste, el informe registró avances bimestrales en la Avenida Pueyrredón entre 0 y 1200, en la peatonal Florida, en la Avenida Santa Fe entre 700 y 5300, en la Avenida Córdoba entre 4000 y 5300 y en la Avenida Cabildo entre 4800 y 5500.

Gráfico de barras que muestra la cantidad de locales vacíos por avenida en Buenos Aires, con datos de cuatro relevamientos entre septiembre de 2025 y abril de 2026
El gráfico de barras ilustra la cantidad de locales comerciales vacíos en diversas avenidas, según relevamientos entre septiembre de 2025 y abril de 2026, mostrando tendencias en el comercio.

El relevamiento también incorporó información sobre la ciudad de La Plata a partir de datos elaborados por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE), analizados por la CAC. En la capital bonaerense, durante el bimestre marzo-abril de 2026, se registró un aumento de 100% en el número de espacios inactivos, que incluyeron locales en venta, alquiler, clausurados o cerrados, en comparación con el mismo período de 2025.

En relación con el bimestre enero-febrero de 2026, se observó una suba de 28,6% en los espacios sin actividad comercial. Durante los primeros cuatro meses de 2026 se detectaron un total de 18 espacios sin actividad comercial en las áreas relevadas.

El comportamiento de los indicadores mostró variaciones entre ciudades y corredores comerciales. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los resultados mostraron diferencias entre avenidas y tramos, con subas en algunos puntos y bajas en otros, según el período comparado. En La Plata, el relevamiento mostró un incremento tanto interanual como bimestral en la cantidad de espacios sin actividad.

Gráfico de barras naranja con título 'Cantidad Locales Vacíos por bimestre', mostrando datos numéricos en el eje Y y bimesters desde III 22 hasta II 26 en el eje X
Este gráfico de barras muestra la cantidad de locales vacíos en La Plata por bimestre desde el tercer bimestre de 2022 hasta el segundo bimestre de 2026, revelando una disminución constante seguida de una ligera recuperación.

Este aumento de la vacancia se produce en momentos en que las ventas de los comercios minoristas se contraen mes a mes. El último relevamiento de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló que en abril los comercios pymes tuvieron una contracción de ventas del 3,2% interanual, en tanto que la evolución mensual también evidenció una merma del 1,3 por ciento. Así, las ventas en lo que va del año acumulan una caída del 3,5 por ciento.

Los retrocesos se localizaron principalmente en Bazar y decoración (-12,3%); Perfumería (-7,2%) y Ferretería, materiales eléctricos y para la construcción (-4,2%). El segmento de Farmacia constituyó la única excepción, con una variación positiva del 6,1 por ciento.

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