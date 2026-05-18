Guatemala

La OEA reconoce la asunción de Gabriel García Luna como fiscal general en Guatemala

El organismo internacional resaltó la importancia de que la nueva administración implemente reformas observables orientadas a fortalecer la independencia institucional y la legalidad, así como a restaurar la confianza social en el sistema de justicia

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Hombre de traje oscuro, corbata roja y gafas hablando en un podio con micrófonos, flanqueado por dos banderas de Guatemala al fondo.
La OEA felicita al nuevo Fiscal General de Guatemala por su toma de posesión, destacando la importancia de su rol en la justicia del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha manifestado su reconocimiento a la asunción de Gabriel Estuardo García Luna como Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público de Guatemala para el período 2026–2030, en coincidencia con la fecha establecida para el relevo institucional.

Según el comunicado divulgado la mañana de este lunes y citado por la propia OEA, el organismo subraya que las primeras acciones del nuevo liderazgo serán decisivas para ratificar la independencia institucional, la legalidad constitucional y la confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público.

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La Misión de la OEA enfatizó que entre las prioridades de la nueva administración deben figurar medidas concretas y observables: una transición ordenada dentro del Ministerio Público, la protección de las trayectorias profesionales en la carrera fiscal, el afianzamiento técnico de las investigaciones, la cooperación respetuosa con los demás poderes del Estado y la implementación de criterios transparentes que aseguren que la persecución penal se ejerza sin presiones indebidas ni sesgo político.

En el documento, la entidad internacional identificó un reto específico para García Luna: abordar, desde el apego a la legalidad y el pleno respeto al debido proceso, las inquietudes que sectores nacionales e internacionales han planteado respecto del uso inapropiado del sistema penal para la criminalización de ciertos actores y la garantía de impunidad para otros.

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El comunicado destaca que una respuesta institucional efectiva a estos temas marcará la orientación del Ministerio Público y pondrá a prueba su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

Un hombre en traje habla desde un podio frente a varias banderas de Guatemala, rodeado por periodistas con cámaras y teléfonos en una conferencia de prensa
La OEA reconoce la asunción de Gabriel Estuardo García Luna como Fiscal General de la República de Guatemala para el periodo 2026–2030. (Ministerio Público de Guatemala)

Las primeras semanas tras la toma de posesión se consideran cruciales para analizar si el Ministerio Público logra consolidar el equilibrio entre la independencia fiscal y la colaboración con otros poderes estatales, sin ceder ante presiones externas.

La OEA remarcó la necesidad de que todos los actores políticos, sociales, económicos e institucionales contribuyan de forma responsable al fortalecimiento democrático y se abstengan de intervenciones o represalias que puedan incidir en la autonomía del ejercicio fiscal.

El comunicado concluyó informando que la Misión Especial de la OEA mantendrá la observación sobre el proceso de gestión de García Luna, acorde con su mandato de acompañamiento técnico y atención al desarrollo de la institucionalidad democrática en el país.

La OEA fija condiciones para el éxito de la nueva Fiscalía guatemalteca

La toma de posesión de Gabriel Estuardo García Luna como máximo responsable del Ministerio Público guatemalteco el lunes marca el inicio de una etapa en la que, a juicio de la OEA, el foco estará en la capacidad de la Fiscalía para garantizar investigaciones técnicas, una transición interna sin sobresaltos y el respeto de los principios constitucionales.

El organismo instó, desde su visión, a que la transición no solo sea formal, sino que se plasme en acciones verificables, como la adopción de estándares que aseguren la objetividad en la persecución penal y eliminen cualquier posibilidad de que factores políticos distorsionen la función fiscal.

La OEA recordó, en su comunicado, que el éxito del Ministerio Público bajo la gestión de García Luna será evaluado según el impacto real de las medidas que tome para fortalecer la independencia y el profesionalismo, así como por la capacidad de responder de manera efectiva a las denuncias sobre uso indebido del sistema penal, un aspecto que permanece bajo vigilancia de la comunidad internacional.

“La ley es pareja o no es ley”

En su primer mensaje como Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público de Guatemala, Gabriel Estuardo García Luna asumió el cargo, marcando el inicio de una nueva etapa para la justicia penal del país. El funcionario dirigió un discurso a la nación en el que afirmó que su gestión representará una oportunidad para devolver la dignidad a la institución y recuperar la confianza ciudadana a través de hechos concretos y una dirección basada en la honestidad y la objetividad.

Fue categórico al rechazar el uso político de la institución. “La ley es pareja o no es ley. No puede ser utilizando el Ministerio Público dentro de un régimen democrático y republicano como un arma al servicio de ningún grupo, por lo que debe de cesar cualquier persecución selectiva”. Enfatizó que tampoco debe obedecer órdenes de ninguna clase. “Bajo esa convicción vamos a trabajar”.

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