Un jugador sancionado por falsificar documentos y un ex Boca sorprendieron tras ganar un torneo de pádel: el premio que lograron

Imano Machuca y Mauro Luna Diale ganaron un torneo de pádel (@tpepadel)

En las primeras semanas de mayo, el Nova Pádel Center fue escenario de una jornada de pádel marcada por grandes partidos, que terminó con la dupla formada por los futbolistas Imanol Machuca y Mauro Luna Diale como los campeones. El volante, que se encuentra suspendido por el TAS tras falsificar documentos para jugar en la selección de Malasia, junto al delantero de Platense, se destacaron con la paleta.

La dupla de los jugadores de fútbol se impuso sobre Adrián Caffesse y Juan Ignacio Tealdi y lograron el ascenso en el Torneo Americano Caballeros 6ta, organizado por Pádel Élite. Según informó la organización del campeonato, que realiza múltipes competencias, los ganadores se llevaron un premio monetario.

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En el caso de Mauro Luna Diale, quien surgió de las inferiores de Boca Juniors y tuvo un paso destacado por Unión de Santa Fe, regresó al fútbol argentino luego de jugar en el Akhmat Grozny de Rusia. A pesar de que arribó a Platense a mediados de 2025, no tuvo rodaje en el Calamar y únicamente jugó dos partidos en el 2026. El mismo futuro incierto lo tiene Imanol Machuca, que está cumpliendo su sanción con el TAS.

Imanol Machuca sigue sin poder jugar con Vélez (REUTERS/Agustin Marcarian)

El último informe se conoció en marzo, cuando se confirmó que Vélez Sarsfield, dueño del pase del futbolista, no podrá contar con Machuca durante los próximos ocho meses en partidos oficiales, tras la decisión que confirmó el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Mientras avanza la apelación de siete jugadores señalados por presentar documentos apócrifos en sus trámites de naturalización para la selección de Malasia, la institución internacional sostuvo las penas impuestas, aunque autorizó que los afectados puedan entrenar con sus clubes. La medida provisional permitió que algunos ya se reincorporen a la competencia, pero no modificó el criterio de fondo ni la duración total de la suspensión.

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El pronunciamiento del TAS, que contempla solo los partidos oficiales y permite entrenar, surge tras una suspensión inicial que apartó a los futbolistas desde el 25 de septiembre de 2025 hasta el 26 de enero de 2026. Esto implica que el tiempo ya cumplido será descontado del castigo original de 12 meses, por lo cual restan exactamente ocho meses de inhabilitación para Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado. El reglamento de la FIFA para estos casos es explícito: “Cualquier persona que, en actividades relacionadas con el fútbol, falsifique un documento, falsifique un documento auténtico o utilice un documento falsificado será sancionada con una multa y una suspensión de al menos seis partidos o por un período específico no inferior a 12 meses”.

El caso afecta también a otros jugadores de diversas nacionalidades, como el español Gabriel Felipe Arrocha del Unionistas de Salamanca, el brasileño João Vitor Brandão Figueiredo, los españoles Jon Irazábal Iraurgui, y el neerlandés Héctor Alejandro Hevel Serrano, todos ellos vinculados al Johor Darul Ta’zim FC de Malasia. El TAS fundamentó la medida cautelar en la necesidad de no impedir el derecho al trabajo de los futbolistas, señalando que la situación se mantendrá hasta tanto se determine definitivamente el grado de responsabilidad de cada implicado.

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Mauro Luna Diale tuvo un destacado paso por Unión de Santa Fe (REUTERS/Sergio Moraes)

El origen de la investigación radica en una denuncia posterior a la goleada 4-0 de la selección malaya frente a Vietnam, por la tercera ronda clasificatoria a la Copa Asiática 2027. El procedimiento se centró en analizar los documentos presentados por la Federación Malaya de Fútbol que, según el dictamen de la FIFA en septiembre de 2025, intentaban acreditar ascendencia malaya en los jugadores mediante partidas de nacimiento falsificadas.

En el caso particular de Machuca, la FIFA estableció que la Federación Malaya incorporó un certificado de nacimiento atribuido a su abuela, Concepción Águeda Alaniz, señalando erróneamente su nacimiento en Penang, Malasia, el 16 de agosto de 1954. Las pruebas de la investigación localizaron el verdadero origen de la mujer en Roldán, provincia de Santa Fe.

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Un esquema similar afectó a Garcés y Holgado. En el primer caso, la FIFA detectó que el documento presentado por la Federación afirmaba que su abuelo, Carlos Rogelio Garcés Fernández, nació el 29 de mayo de 1930 en Penang, mientras que la realidad ubica el nacimiento en Villa María, provincia de Santa Fe. Para Holgado, el certificado de su abuelo, Omar Eli Holgado Gardón, fechado falsamente en George Town, Malasia, con fecha 27 de julio de 1932, fue cotejado con documentación oficial que demuestra su nacimiento en Caseros, provincia de Buenos Aires.

El episodio se inserta en la política de sanciones de la FIFA, que prevé también sanciones colectivas. Tanto clubes como asociaciones nacionales pueden ser penalizadas si se comprueba su intervención en la emisión de documentación indebida.

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