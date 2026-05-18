“Ninguna institución está exenta”: los detalles detrás de los casos de grooming en Independiente

Independiente denunció tres casos recientes de grooming entre sus juveniles y activó un protocolo de emergencia orientado a la protección de los menores afectados, alertando a toda la estructura del club y a organizaciones especializadas. La gravedad de la situación llevó a la institución a presentar la denuncia formal ante la Fiscalía N° 2 de Avellaneda y a incorporar acciones preventivas inmediatas junto a Grooming Argentina, en un contexto marcado por antecedentes judiciales de abuso y explotación en el fútbol juvenil.

Hernán Navarro, director de Grooming Argentina, dialogó con Infobae al Mediodía para hablar sobre la problemática y reflejar las dificultades de los casos. “Lamentablemente, ninguna institución, ya sea club o escuela, está exenta de transitar una situación de estas características. Lo que miramos con preocupación y ocupación es cómo reacciona una institución desde el momento en el que toma conocimiento de una situación concreta, y no decide ir por la vía del silencio. Esto es lo que tenemos que trascender en la Argentina”, explicó en el programa conducido por Maru Duffard, Andrei Serbin, Facu Kablan, Jimena Grandinetti y Fede Mayol.

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En esta misma línea, destacó: “Hubo una decisión que, por supuesto, fue sugerida y acompañada desde el minuto uno por parte del equipo técnico de nuestra organización. Ante el develamiento de la situación concreta, es ir por la vía judicial y de la denuncia. Estamos frente a delitos que son tan perversos que ni siquiera se les puede asignar un rostro al potencial agresor. En internet desaparecen las fronteras. El potencial agresor puede vivir en París. Estas dinámicas, que ya alcanzan las instancias formativas, invitan a repensar cuál es el posicionamiento real, presente, consciente y humano a la hora de detectar de manera proactiva este tipo de situaciones bajo la instancia de la prevención primaria”.

Independiente denunció tres casos de grooming

“Enfrentamos a la segunda red criminal más grande y la segunda economía ilícita más grande después del narcotráfico, que es la pedofilia. La pedofilia encuentra en internet el vehículo para ganarse la confianza de cualquier niño, niña o adolescente en cualquier plataforma digital. Todo espacio que sea habitado por niños, niñas o adolescentes, independientemente de un club o espacio, es un lugar donde tiene que haber redes de cuidado y protección. Hay que pensar en protocolos concretos y específicos de manera proactiva antes. Hay que pensar planes y medidas concretos”, especificó Hernán Navarro en Infobae En Vivo.

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El club precisó que fue el padre de uno de los futbolistas menores quien alertó al entrenador acerca de un caso de violencia digital. A partir de ese hecho, el departamento interdisciplinario Casa CAI del club detectó otros dos menores expuestos al mismo delito. La institución puso a disposición de las familias toda la asistencia psicofísica necesaria. Grooming Argentina fue recibida en el predio de Villa Domínico para informar y prevenir sobre el delito ante los cuerpos técnicos, directivos y futbolistas.

El grooming se tipifica, de acuerdo con la ley argentina 26.904, como un delito penal. Implica que un adulto, haciéndose pasar por un menor, establezca contacto digital con un niño, niña o adolescente, generalmente a través de redes sociales, videojuegos en línea o aplicaciones de mensajería, con la finalidad de abuso sexual. La modalidad delictiva comienza con la generación de un vínculo de confianza, paso previo al requerimiento de material íntimo y a las amenazas posteriores para exigir nuevas conductas bajo extorsión.

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Hernán Navarro, director de Grooming argentina, dialogó con Infobae al Mediodía

“La Justicia ha avanzado muchísimo a partir de la pandemia, cuando este delito se exacerbó. Las respuestas de la Justicia están siendo efectivas. Se llega a condenas concretas. Esto requiere de mucha cooperación internacional. La mayoría de los reportes en la Argentina ingresan por una ONG de los Estados Unidos, que recepciona los reportes de toda la industria tecnológica. Es una organización aliada de Grooming Argentina, que es el Centro Nacional de Personas Explotadas y Extraviadas”, especificó el director de Grooming argentina.

Respecto a cuáles son los pasos a seguir, comentó: “Primero hay que identificar que estamos frente a violencias que son digitales y que, en efecto, son reales. Hablar de lo virtual es hablar algo de existencia aparente. Debemos corregir la narrativa a la hora de entender a internet como un espacio virtual. Lo digital y lo físico, ambas son representaciones de lo real. El impacto es real en el ámbito emocional”.

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A esto, sumó: “La negligencia y el mal accionar, lamentablemente producto del desconocimiento y la falta de herramientas por parte de las familias, hace que este tipo de delitos convivan en lo que llamamos la cifra negra: situaciones reales y concretas que nunca van a llegar a la órbita de la justicia por un mal accionar. Está determinantemente prohibido continuar las conversaciones, porque el agresor podría estar en cualquier parte del mundo y habilitaría a una reacción concreta por parte del agresor”.

“Bloquear a los perfiles es un error muy concreto que estamos observando. La Justicia no puede disponer al acceso a las conversaciones para poder investigar. Debemos erradicar el escrache como método de denuncia, por la misma invitación a la reacción. Lo que hay que hacer es preservar las URL (dirección y links de internet) y los enlaces, que es sinónimo de una identidad digital. Toda identidad digital se expresa en clave de URL, enlace o link. Hay que preservar esos links y denunciar esos links”, completó.

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El comunicado de Independiente:

Independiente denunció que tres juveniles del club fueron víctimas de grooming (Independiente)

El Club Atlético Independiente informa a sus socios, hinchas y a la comunidad en general:

El padre de un menor que integra el fútbol infanto-juvenil de la Institución se comunicó con el entrenador de la categoría para denunciar que su hijo había sido víctima de grooming.

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Inmediatamente, se activó el protocolo pertinente y las autoridades del club recibieron a la familia en la sede social, junto con los responsables de las áreas correspondientes, y pusieron a su disposición toda la asistencia necesaria para preservar la salud psicofísica del menor.

A partir de este hecho, se dio aviso a todas las áreas del club para extremar la atención sobre esta modalidad delictiva. El equipo interdisciplinario de Casa CAI detectó dos casos adicionales de características similares, lo que fue informado a las máximas autoridades.

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En consecuencia, se convocó a la organización Grooming Argentina, recibida en el Predio de Villa Domínico, con quienes se coordinaron charlas informativas y preventivas a cargo de personal especializado. Asimismo, se resolvió reunir toda la información necesaria para impulsar la correspondiente denuncia penal.

El viernes 15 de mayo de 2026, uno de los apoderados del club, junto a un dirigente de la institución, se presentaron ante la Fiscalía N° 2 de Avellaneda para formalizar la denuncia y aportar el material recabado. Se acordó con la Fiscal interviniente regresar el lunes 18 de mayo a fin de ampliar la presentación.

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El Club Atlético Independiente reafirma su compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes, y continuará trabajando junto a profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir toda forma de violencia contra los menores.