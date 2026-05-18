“Axel o Milei”, los carteles que avivan la interna del peronismo tras el reclamo kirchnerista por CFK

"Axel o Milei", los carteles que aparecieron en La Plata

La discusión del peronismo sigue su curso luego de que la semana pasada un grupo de militantes kirchneristas le pidiera al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que haga referencia al pedido de libertad para la ex presidenta Cristina Kirchner y que, tras ello, buena parte del auditorio que esperaba por el discurso del gobernador cantase “Axel presidente”. La situación reabrió el clima de tensión dentro del peronismo y con epicentro en territorio bonaerense. Este lunes aparecieron carteles en la vía pública que decían “Axel o Milei”.

La pegatina partió desde el espacio La Patria es el Otro, un grupo de organizaciones del peronismo que se fue alejando del universo K y se aglutinó en lo que hoy es el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Quien comanda esta línea interna es el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque. El metamensaje de los carteles —que se desplegaron por la Ciudad de Buenos Aires— es “refrescar cuál es la discusión”, dicen fuentes del espacio.

PUBLICIDAD

El objetivo es quitarle trascendencia al episodio en el teatro Coliseo Podestá del último jueves. Ese día, como fue de público conocimiento, el gobernador Kicillof se preparaba para dar una clase de apertura al curso de formación política que lanzó el Partido Justicialista bonaerense y, ni bien empezó a hablar, desde uno de los costados de la sala empezaron a pedirle al mandatario que se refiera a la situación de la expresidenta y reclame por su libertad. Seguido a eso, un joven, -a quien vinculaban con la diputada provincial por la Tercera sección electoral e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza- desplegó en uno de los pasillos una bandera de “Cristina Libre”. Fue retirado de la sala por personal de seguridad. “Nosotros no mandamos a nadie”, plantearon desde La Cámpora a este medio.

Kicillof cerró ese discurso, y el del día viernes, durante el lanzamiento del MDF Mujeres y Diversidades de la misma manera: “Viva Perón, viva Evita, viva Néstor y viva Cristina”. En el Teatro Coliseo, quien sí se expidió sobre la situación de CFK, fue el intendente de La Plata y secretario de formación política del PJ bonaerense, Julio Alak. “Los dirigentes de los partidos siempre han sido perseguidos, con su detención, su exilio, con su muerte. Por eso, hoy también con Axel condenamos la detención injusta de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”, dijo el jefe comunal de la capital bonaerense.

PUBLICIDAD

Tras ese acto, todo fueron acusaciones cruzadas entre ambos sectores. Como relató este medio, en el kirchnerismo plantean que la interna se solucionaría si el gobernador asiste a San José 1111 para reunirse con la titular del PJ.

Cerca de Kicillof responden que la interna se solucionaría “Si La Cámpora se calma”. Cristina Kirchner y Kicillof no hablan desde el año pasado. Lejos está de producirse nuevamente un encuentro entre ambos.

PUBLICIDAD

Una de las últimas veces que Kicillof y Cristina Kirchner compartieron un evento fue en un aniversario de Abuelas en el Teatro Argentino de La Plata (Aglaplata)

Este lunes, Kicillof buscó bajar la espuma, al menos de modo gestual. Encabezó la reinauguración del Museo Emilio Petorutti en la ciudad de La Plata. Estuvo con la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, una de las referencias del cristinismo dentro del Ejecutivo bonaerense. La sala es gestionada por la provincia.

El museo está ubicado justo frente a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Este mediodía, luego de terminar una reunión de gabinete, Kicillof salió por el estacionamiento de la Casa de Gobierno, cruzó la avenida 51 entre 5 y 6 y llegó al acto escoltado por la Jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez. En la puerta los recibió Saintout. Hubo un corte de cinta simbólico del que también participó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y entre la militancia del gremio de UPCN se empezó a cantar “Presidente… Axel presidente”. En ese momento, Kicillof se acercó a saludar. Se abrazó con el secretario de Finanzas del gremio, Héctor Nieves, e hizo su ingreso para recorrer las remodelaciones del edificio.

PUBLICIDAD