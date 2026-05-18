Perdió el punto y se bajó los pantalones: el nuevo escándalo del francés Moutet que da que hablar en el mundo del tenis

El tenista francés Corentin Moutet protagonizó un nuevo episodio controvertido durante su partido ante Alejandro Davidovich Fokina en el ATP 500 de Hamburgo, donde tras perder un punto optó por bajarse los pantalones y quedarse en ropa interior en medio de la pista. La escena, ocurrida en el sexto juego del primer set cuando caía por 3-2, fue presenciada por el público y los jueces, mientras el jugador español evitó mirar la situación y se mantuvo enfocado en el desarrollo del encuentro. Este gesto se sumó a una serie de actitudes que han marcado la carrera del francés.

La reacción de Moutet, actual número 32 del ranking ATP, se produjo después de que Davidovich conectara un tiro ganador de derecha, lo que dejó al francés fuera de sí desde el inicio del parcial. El francés ya había manifestado signos de frustración al lanzar su raqueta contra una lona publicitaria minutos antes.

PUBLICIDAD

El encuentro concluyó con el triunfo de Davidovich Fokina por un doble 6-4, resultado que permitió al español avanzar a los octavos de final en Hamburgo. Tras el incidente, el público reaccionó entre risas y asombro, mientras el jugador español prefirió no involucrarse en el episodio.

Moutet se bajó los pantalones tras perder un punto

El historial de Corentin Moutet incluye otros momentos conflictivos que han llamado la atención del circuito profesional. Durante el Masters 1000 de Madrid en 2025, el francés protagonizó un cruce tenso ante su compatriota Harold Mayot, en el que mostró reiteradas muestras de frustración y descontrol. En esa ocasión, la derrota en el primer set y la desventaja en el segundo derivaron en una conducta desafiante.

PUBLICIDAD

En el Argentina Open, Moutet sorprendió al solicitar una botella de refresco en pleno partido, mientras que en Madrid se tomó un café ofrecido por un aficionado. El francés también fue descalificado en el torneo de Adelaida por insultar al árbitro, hecho que le valió una multa de 10.000 dólares tras un altercado en la red con Adrian Andreev durante el Challenger de Orleans.

En una exhibición celebrada en 2020 en la academia de Patrick Mouratoglou en el sur de Francia, Moutet perdió la compostura al patear su raqueta, arrojándola a la grada, y golpear con puños una de las lonas del fondo de la pista. Los jueces de línea observaron la escena con sorpresa. En ese mismo evento, Moutet llegó a llamar “estúpido” a Apostolos Tsitsipas, padre de Stefanos Tsitsipas, en medio de un intercambio verbal.

PUBLICIDAD

Más recientemente, durante el ATP 250 de Marrakech, Moutet cayó en cuartos de final frente al argentino Marco Trungelliti. A lo largo del partido, el francés descargó su frustración contra las raquetas, que terminaron destrozadas en el transcurso del juego. Tras la derrota, en lugar de mostrar deportividad, se dirigió a las tribunas para confrontar a un espectador al que acusó de haberlo provocado durante el encuentro. La situación generó tensión y fue calificada como un nuevo episodio fuera de lugar en la trayectoria del tenista.

La capacidad de Moutet para generar controversia contrasta con su talento en la pista. El francés ha alcanzado el puesto 30 del ranking ATP, el mejor de su carrera, aunque los escándalos suelen eclipsar sus logros deportivos. En Hamburgo, la derrota ante Davidovich Fokina volvió a dejarlo fuera de carrera y sumó otra escena viral a su historial.

PUBLICIDAD

En el circuito, la figura de Corentin Moutet despierta opiniones encontradas por su comportamiento dentro y fuera de la pista. Las reacciones de sus rivales y del público ante estos episodios suelen variar entre la incredulidad y la resignación. Mientras tanto, el francés continúa sumando antecedentes que lo mantienen bajo el foco mediático en cada torneo donde compite.