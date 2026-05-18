Thomas Christiansen y la épica hazaña que lleva a Panamá a su segunda Copa del Mundo

La selección de Panamá clasificó por segunda vez a la Copa del Mundo bajo la dirección de Thomas Christiansen, repitiendo el logro obtenido en 2018. EFE/ Carlos Ramírez

Algunas historias se quedan grabadas en la memoria colectiva de un país. Los gritos de aliento, la ansiedad previa a cada partido y la ilusión compartida son parte de la pasión que despierta el fútbol.

Para los aficionados, ver a su selección tan cerca de un Mundial es una mezcla de esperanza y orgullo. Pero ningún equipo alcanza esa meta solo. Siempre hay un líder que inspira y da rumbo al sueño. En el caso de Panamá, ese guía fue Thomas Christiansen, quien llevó al equipo a la histórica clasificación a su segundo Mundial.

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El fútbol panameño vivió un hito histórico en noviembre de 2025 con la clasificación de su selección a la Copa del Mundo, bajo la dirección del técnico Thomas Christiansen, quien, a lo largo de varias décadas, acumuló experiencias en múltiples escenarios de Europa antes de asumir el desafío en Centroamérica.

La decisión de la Federación Panameña de Fútbol de renovar a Christiansen hasta junio de 2026 cobró relevancia luego del resultado: la llegada del equipo a la cita mundialista por segunda vez en su historia, una hazaña que solo habían logrado anteriormente en 2018, según el balance de Los Ángeles Times.

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Durante el proceso eliminatorio, Panamá se impuso a El Salvador con un marcador de 3-0 el 18 de noviembre de 2025, asegurando su cupo en el Mundial, según el informe recogido por el medio Los Ángeles Times.

La clasificación no solo significó la culminación de un proyecto iniciado en 2020, sino también la consolidación de Christiansen como referente estratégico del fútbol nacional, luego de fallar en su primer intento de llevar a la selección al Mundial de Qatar 2022 y de alcanzar la final de la Copa Oro 2023, perdida ante México por 1-0. En 2024, Panamá avanzó hasta los cuartos de final de la Copa América, donde cayó ante Colombia por 5-0.

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En una entrevista concedida a The Associated Press y citada por Los Ángeles Times, Christiansen, de 53 años, recordó sus primeros años en Panamá, adonde llegó a mediados de los años setenta por el trabajo de su padre —ingeniero civil en una empresa cementera—.

Aunque sus vivencias entonces fueron escasas, rememoró imágenes en la Ciudad de Panamá, el Canal y la antigua Panamá Viejo: “Es una de las cosas que he mostrado en imágenes, también del canal. Fotos con mi familia en la playa”, compartió. Décadas después, el azar lo llevaría nuevamente al país, esta vez como seleccionador nacional.

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La selección panameña logra su segunda clasificación a la Copa del Mundo 2026, un hito histórico dirigido por el técnico Thomas Christiansen, que marca un antes y un después en el fútbol del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Christiansen: de figura en Dinamarca y España a máximo goleador en la Bundesliga alemana

La carrera de Thomas Christiansen se forjó en distintos escenarios europeos. Nacido en Dinamarca, hijo de madre española, obtuvo la doble nacionalidad que le permitió fichar por el F. C. Barcelona en 1991, evitando ocupar plaza de extranjero, según reseñó Los Ángeles Times.

Fue en el filial, el Barcelona “B”, donde se consolidó en Segunda División, marcando cuatro goles en su primera campaña y destacándose en la siguiente con actuaciones que lo llevaron a la selección española absoluta aún como jugador de la categoría de plata.

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A pesar del interés mediático, Johan Cruyff —entonces entrenador del primer equipo azulgrana— decidió cederlo para que sumara minutos en la máxima categoría.

Su paso por el Real Sporting de Gijón se tradujo en seis goles en diez encuentros en 1993, aunque en las siguientes cesiones no logró igual regularidad: solo un tanto en catorce partidos con Osasuna y otro gol en quince presencias con el Racing de Santander. Christiansen nunca llegó a disputar un partido oficial con el primer equipo del Barcelona.

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En Real Oviedo, Christiansen sumó cinco goles en dieciséis partidos en la campaña 1995-96, pero su aportación goleadora se apagó en la siguiente temporada, donde permaneció casi siempre como suplente.

Su último paso por la Primera División española fue con el Villarreal C. F., participando en el primer ascenso histórico del club, para después despedirse de la elite en la temporada en que el equipo descendió.

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Acumuló en total 108 partidos y doce goles en la Primera División de España. Cerró su etapa de jugador en la liga española en 1999, tras un paso breve por el Terrassa F. C. y por el equipo griego Panionios NFC.

La Federación Panameña de Fútbol extendió el contrato de Thomas Christiansen hasta junio de 2026 tras asegurar el cupo mundialista en noviembre de 2025. (Foto retomada de Redes Sociales)

El punto culminante de su carrera llegó en Alemania. En el VfL Bochum, Christiansen vivió el descenso en 2001, pero fue pieza clave en el regreso a la Bundesliga, anotando diecisiete goles en la vuelta a la máxima categoría.

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La temporada 2002-03 resultó extraordinaria: marcó veintiún goles y compartió el título de máximo goleador de la Bundesliga con el brasileño Giovane Élber.

Fichó por el Hannover 96 por 2.5 millones de euros en 2003, aunque su continuidad se vio truncada por graves lesiones —incluidas dos fracturas de tibia—, lo que precipitó su retiro tras la campaña 2005-06, totalizando 101 partidos y treinta y cuatro goles en la Bundesliga.

El recorrido como entrenador: Chipre, Inglaterra, Bélgica y el salto a la selección de Panamá

Tras retirarse como futbolista, Christiansen inició su andadura como técnico en Emiratos árabes Unidos como asistente de Luis Milla en el Al-Jazira en 2013. Pronto asumió la dirección técnica del AEK Larnaca en Chipre, a propuesta de Xavier Roca, excompañero en el Barcelona “B”, y condujo al equipo a dos subcampeonatos consecutivos en la liga chipriota y una destacada participación en la Liga Europa de la UEFA.

El APOEL de Nicosia se convirtió en la siguiente estación: ganó la liga chipriota en 2017, alcanzó la final de la copa nacional y logró el mejor registro defensivo de la temporada.

Además, llevó al club, por primera vez en su historia, a los octavos de final de la Europa League, habiendo superado al Rosenborg en la previa de la Liga de Campeones de la UEFA, aunque fue eliminado en la siguiente ronda.

Panamá selló su pase al Mundial tras vencer 3-0 a El Salvador en un partido clave de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)

Su llegada a Leeds United se anunció el 15 de junio de 2017. El club inglés, bajo la propiedad de Andrea Radrizzani, buscaba crear una “cultura ganadora”.

Christiansen fue acompañado por el asistente Julio Bañuelos, el preparador físico Iván Torres y el entrenador de porteros Marcos Abad.

No llegó a cumplir un año en el cargo: tras una mala racha y quedar décimo en la tabla de la segunda división, fue destituido en febrero de 2018. En julio de 2019, asumió en el Union Saint-Gilloise de la segunda categoría belga, donde su contrato fue rescindido en marzo de 2020 debido a la suspensión de la liga por la pandemia de COVID-19.

La selección de Panamá fue la primera selección nacional dirigida por Christiansen. Tras un primer intento fallido de calificar al Mundial de Qatar en 2022, la federación panameña apostó por su continuidad.

Bajo su dirección, el equipo mostró una transformación en el estilo de juego, con enfoque en la posesión y presión alta, elementos que Christiansen aprendió en sus años como jugador en el F. C. Barcelona. “Hemos hecho una buena evolución en estos cinco, seis años, ya el equipo sabe lo que tenemos”, afirmó Christiansen a The Associated Press, citado por Los Ángeles Times. Ese progreso incluyó finales continentales y presencia competitiva frente a selecciones como Estados Unidos, México y Canadá.

Conexión personal con Panamá y un legado transgeneracional

El vínculo de Thomas Christiansen con Panamá precedía su rol actual. Nacido en Dinamarca, vivió en el país centroamericano durante tres años de su infancia por motivos profesionales de su padre, Bjarne Christiansen, ingeniero civil ya fallecido en marzo de 2024.

La ausencia de su progenitor en los festejos por la clasificación al Mundial fue significativa. “Es un momento tan bonito que quieres compartirlo con la gente que tú quieres”, declaró Christiansen en la cobertura de Los ángeles Times.

Christiansen no solo destaca por su experiencia internacional como jugador y técnico, sino también por su capacidad de integrar aprendizajes y culturas futbolísticas de diferentes latitudes. Su visión de juego y liderazgo, forjados en escenarios como el Barcelona de Johan Cruyff y las canchas alemanas, se reflejan en el avance deportivo de la selección canalera.

El historial de Christiansen abarca éxitos como jugador en Dinamarca, España y Alemania, donde fue máximo goleador de la Bundesliga con el VfL Bochum. (Fotografía retomada de Redes Sociales)

En el Mundial de 2026, Panamá fue emparejado en un grupo de alta dificultad junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. Christiansen afronta el reto con un mensaje de confianza para su equipo: “Competirles y no agachar la cabeza sino justamente lo contrario. Ir con confianza”. El sorteo reeditó un antecedente personal, pues Panamá ya había enfrentado a Inglaterra en la fase de grupos de Rusia 2018, recibiendo una goleada por 6-1.

Panamá se erigió como el único seleccionado centroamericano en asegurar su lugar junto a los anfitriones del torneo —Estados Unidos, México y Canadá—, así como Curazao y Haití, consolidando la gestión de Thomas Christiansen como la más exitosa en la historia reciente del fútbol panameño, de acuerdo a la crónica de Los Ángeles Times.