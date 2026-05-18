Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli debutaron con un triunfo en el ATP 500 de Hamburgo: Fran Cerúndolo quedó eliminado

Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli se estrenaron con victorias en el ATP 500 de Hamburgo, última estación del circuito antes de Roland Garros. La mala noticia del día fue la prematura eliminación de Francisco Cerúndolo.

Etcheverry, 26° del ranking ATP y que días atrás se convirtió en el argentino mejor ubicado, tuvo una actuación convincente ante un rival peligroso como el francés Terence Atmane (54°), a quien superó con parciales de 6-2 y 7-6 (4) en una hora y 40 minutos.

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El platense jugó mejor desde el arranque y ganó 30 de los 32 puntos que jugó con su primer saque. Además, estuvo más fino en la devolución.

El próximo rival de Etcheverry, quien atraviesa la mejor temporada de su carrera profesional, será el estadounidense Tommy Paul, 26° del escalafón masculino y sexto favorito del certamen.

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Por su parte, Ugo Carabelli (68°) fue de menos a más y logró una victoria frente al polaco Kamil Majchrzak (77°) por 1-6, 6-2 y 6-3 en dos horas de juego.

Tras un inicio deslucido y con muchos errores, el Brujo se recuperó y alcanzó el pasaje a la segunda ronda, donde enfrentará a otro estadounidense de jerarquía: Frances Tiafoe (21°).

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Ugo Carabelli fue más efectivo que Majchrzak con su servicio, ganó más puntos con la devolución y estuvo más preciso en los momentos importantes. Esa combinación de factores posibilitó la victoria y le brindó una inyección de confianza de cara a lo que viene.

Puño apretado Camilo Ugo Carabelli, que fue de menos a más en el debut (Crédito: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Francisco Cerúndolo se fue apagando y quedó eliminado en el debut

La nota negativa de la jornada en Alemania llegó con la prematura eliminación de Francisco Cerúndolo. El número 27 del mundo tuvo mala fortuna en el sorteo y le tocó un rival difícil: el Top 10 australiano Alex de Miñaur, quien lo eliminó en un partido parejo con parciales de 3-6, 6-4 y 6-3, luego de 2 horas y 9 minutos.

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Cerúndolo comenzó mejor y alcanzó la primera ventaja, pero su rendimiento fue decayendo con el correr del encuentro, cometió muchos errores poco habituales en él y De Miñaur, número 9 de la clasificación de la ATP, aprovechó para revertir la historia.

La próxima estación de Fran será Roland Garros, la semana que viene. Más allá de tratarse del segundo Grand Slam de la temporada, representa una chance importante para el mayor de los hermanos porque no defiende puntos, dada su sorpresiva caída en primera ronda frente al canadiense Gabriel Diallo el año pasado.

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Cerúndolo tiene margen para sumar y recuperar el terreno que perdió en las últimas semanas, cuando cedió el estatus de mejor tenista nacional en el ranking.

Francisco Cerúndolo sufrió una derrota en su estreno (Fuente: REUTERS/Fabian Bimmer)

El ATP 500 de Hamburgo se juega sobre polvo de ladrillo, reparte 2.219.670 euros en premios y el máximo favorito es el canadiense Felix Auger-Aliassime, número 5 del mundo.

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El otro argentino en competencia en suelo alemán es Román Burruchaga (66°), quien tendrá este martes un exigente estreno ante el ítalo argentino Luciano Darderi, 16° del escalafón de la ATP, séptimo favorito del certamen y reciente semifinalista en el Masters 1000 de Roma.