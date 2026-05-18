Deportes

Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli debutaron con un triunfo en el ATP 500 de Hamburgo: Fran Cerúndolo quedó eliminado

Tommy tuvo una actuación sólida y superó al francés Terence Atmane en sets corridos. El Brujo se repuso de un comienzo adversoante el polaco Kamil Majcrzak. Fran cayó en su estreno frente al Top 10 australiano Alex de Miñaur

Guardar
Google icon

Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli se estrenaron con victorias en el ATP 500 de Hamburgo, última estación del circuito antes de Roland Garros. La mala noticia del día fue la prematura eliminación de Francisco Cerúndolo.

Etcheverry, 26° del ranking ATP y que días atrás se convirtió en el argentino mejor ubicado, tuvo una actuación convincente ante un rival peligroso como el francés Terence Atmane (54°), a quien superó con parciales de 6-2 y 7-6 (4) en una hora y 40 minutos.

PUBLICIDAD

El platense jugó mejor desde el arranque y ganó 30 de los 32 puntos que jugó con su primer saque. Además, estuvo más fino en la devolución.

El próximo rival de Etcheverry, quien atraviesa la mejor temporada de su carrera profesional, será el estadounidense Tommy Paul, 26° del escalafón masculino y sexto favorito del certamen.

PUBLICIDAD

Por su parte, Ugo Carabelli (68°) fue de menos a más y logró una victoria frente al polaco Kamil Majchrzak (77°) por 1-6, 6-2 y 6-3 en dos horas de juego.

Tras un inicio deslucido y con muchos errores, el Brujo se recuperó y alcanzó el pasaje a la segunda ronda, donde enfrentará a otro estadounidense de jerarquía: Frances Tiafoe (21°).

Ugo Carabelli fue más efectivo que Majchrzak con su servicio, ganó más puntos con la devolución y estuvo más preciso en los momentos importantes. Esa combinación de factores posibilitó la victoria y le brindó una inyección de confianza de cara a lo que viene.

Puño apretado Camilo Ugo Carabelli, que fue de menos a más en el debut (Crédito: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Puño apretado Camilo Ugo Carabelli, que fue de menos a más en el debut (Crédito: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Francisco Cerúndolo se fue apagando y quedó eliminado en el debut

La nota negativa de la jornada en Alemania llegó con la prematura eliminación de Francisco Cerúndolo. El número 27 del mundo tuvo mala fortuna en el sorteo y le tocó un rival difícil: el Top 10 australiano Alex de Miñaur, quien lo eliminó en un partido parejo con parciales de 3-6, 6-4 y 6-3, luego de 2 horas y 9 minutos.

Cerúndolo comenzó mejor y alcanzó la primera ventaja, pero su rendimiento fue decayendo con el correr del encuentro, cometió muchos errores poco habituales en él y De Miñaur, número 9 de la clasificación de la ATP, aprovechó para revertir la historia.

La próxima estación de Fran será Roland Garros, la semana que viene. Más allá de tratarse del segundo Grand Slam de la temporada, representa una chance importante para el mayor de los hermanos porque no defiende puntos, dada su sorpresiva caída en primera ronda frente al canadiense Gabriel Diallo el año pasado.

Cerúndolo tiene margen para sumar y recuperar el terreno que perdió en las últimas semanas, cuando cedió el estatus de mejor tenista nacional en el ranking.

Francisco Cerúndolo sufrió una derrota en su estreno (Fuente: REUTERS/Fabian Bimmer)
Francisco Cerúndolo sufrió una derrota en su estreno (Fuente: REUTERS/Fabian Bimmer)

El ATP 500 de Hamburgo se juega sobre polvo de ladrillo, reparte 2.219.670 euros en premios y el máximo favorito es el canadiense Felix Auger-Aliassime, número 5 del mundo.

El otro argentino en competencia en suelo alemán es Román Burruchaga (66°), quien tendrá este martes un exigente estreno ante el ítalo argentino Luciano Darderi, 16° del escalafón de la ATP, séptimo favorito del certamen y reciente semifinalista en el Masters 1000 de Roma.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoHamburgoTomás EtcheverryFrancisco CerúndoloCamilo Ugo CarabelliATPdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un jugador sancionado por falsificar documentos y un ex Boca sorprendieron tras ganar un torneo de pádel: el premio que lograron

El futbolista de Vélez Imanol Machuca con Mauro Luna Diale, hoy en Platense, se quedaron con el primer puesto en un certamen de la disciplina

Un jugador sancionado por falsificar documentos y un ex Boca sorprendieron tras ganar un torneo de pádel: el premio que lograron

Perdió el punto y se bajó los pantalones: el nuevo escándalo del francés Moutet que da que hablar en el mundo del tenis

En medio de la derrota ante el español Alejandro Davidovich Fokina por doble 6-4, el tenista galo fue protagonista de un insólito episodio

Perdió el punto y se bajó los pantalones: el nuevo escándalo del francés Moutet que da que hablar en el mundo del tenis

Uno de los rivales de la selección argentina dio su lista para el Mundial: la figura del Real Madrid que se recuperó y jugará

Austria, que compartirá el Grupo J junto a la Albiceleste, Argelia y Jordania, tendrá a David Alaba como su principal estrella

Uno de los rivales de la selección argentina dio su lista para el Mundial: la figura del Real Madrid que se recuperó y jugará

La furia de Melconian por “los robos” a Racing: “Cuando ves estos choreos, te dan ganas de ir a ver Polo”

El economista, reconocido hincha de La Academia, se refirió a la reciente derrota del equipo de Costas frente a Rosario Central

La furia de Melconian por “los robos” a Racing: “Cuando ves estos choreos, te dan ganas de ir a ver Polo”

La desgarradora carta de despedida de la pareja de Brandon Clarke, el jugador de la NBA que fue hallado muerto: “Eras todo para mí”

Amber Lorraine, la prometida del basquetbolsita canadiense, publicó un extenso escrito recordando al ex Memphis Grizzlies

La desgarradora carta de despedida de la pareja de Brandon Clarke, el jugador de la NBA que fue hallado muerto: “Eras todo para mí”

DEPORTES

Un jugador sancionado por falsificar documentos y un ex Boca sorprendieron tras ganar un torneo de pádel: el premio que lograron

Un jugador sancionado por falsificar documentos y un ex Boca sorprendieron tras ganar un torneo de pádel: el premio que lograron

Perdió el punto y se bajó los pantalones: el nuevo escándalo del francés Moutet que da que hablar en el mundo del tenis

Uno de los rivales de la selección argentina dio su lista para el Mundial: la figura del Real Madrid que se recuperó y jugará

La furia de Melconian por “los robos” a Racing: “Cuando ves estos choreos, te dan ganas de ir a ver Polo”

La desgarradora carta de despedida de la pareja de Brandon Clarke, el jugador de la NBA que fue hallado muerto: “Eras todo para mí”

TELESHOW

Tamara Báez anunció la separación de su novio en medio de los rumores de acercamiento con L-Gante: las fotos

Tamara Báez anunció la separación de su novio en medio de los rumores de acercamiento con L-Gante: las fotos

La sentida reflexión de Luisana Lopilato al cumplir 39 años: “En los momentos más difíciles Dios nunca soltó mi mano”

El romántico compromiso de Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, con Sebastián Freidzon: “Dios cumple promesas”

Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: internación en terapia intensiva y monitoreo permanente

La vida después del dolor: Belén Giménez inició una nueva relación después de la muerte de René Bertrand

INFOBAE AMÉRICA

Creció el tráfico por el estrecho de Ormuz tras tocar su menor nivel desde el comienzo de la guerra contra Irán

Creció el tráfico por el estrecho de Ormuz tras tocar su menor nivel desde el comienzo de la guerra contra Irán

Cate Blanchett: “El ‘Me Too’ reveló una capa sistémica de abuso y lo mataron muy pronto”

La Superintendencia de Regulación Sanitaria reduce tiempos de registro de productos a 10 días

El Vaticano anunció el lanzamiento de una encíclica sobre la inteligencia artificial junto a Anthropic

Accidente de autobús en la vía Interamericana en Panamá deja un muerto y 49 heridos