Economía

El costo de la construcción en CABA aumentó por encima de la inflación: a cuánto llega el valor del metro cuadrado

La suba responde en gran medida al encarecimiento de los combustibles y de la mano de obra, que inciden en los costos operativos

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La actividad de la construcción creció en marzo. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo
La actividad de la construcción creció en marzo. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo

El Costo de la Construcción en la Ciudad de Buenos Aires registró en abril una suba mensual de 3,1%, por encima de la inflación que fue del 2,5%, y una variación interanual de 24,4%. Así, el costo del metro cuadrado llegó a $1.463.247, según el relevamiento del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

El organismo porteño desglosa el índice en tres capítulos: materiales, mano de obra y gastos generales. La valorización mensual se realiza para cada elemento que compone el costo total, lo que permite identificar con precisión los insumos que más presionan el resultado final.

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Entre los componentes con mayor alza mensual, el IDECBA señaló al gasoil con una suba de 12,7% y a la nafta con un incremento de 12%. Ambos combustibles integran el capítulo de gastos generales y su evolución incide de manera directa sobre los costos operativos de las obras.

Un diagrama de línea muestra la evolución del costo de construcción por metro cuadrado en Buenos Aires, Argentina, entre abril de 2024 y abril de 2026
Evolución del costo de construcción por metro cuadrado en dólares (IDECBA)

El capítulo de mano de obra también registró una variación considerable: el costo salarial subió 5,5% en el mes y acumuló 34,2% en la comparación interanual. Para el cálculo de los valores salariales establecidos en remuneración horaria, el IDECBA procedió a su mensualización sobre la base de 176 horas mensuales efectivamente trabajadas.

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El índice elaborado por el organismo porteño sirve como referencia para la actualización de contratos y presupuestos en el sector de la construcción, tanto en proyectos públicos como privados dentro de la Ciudad.

A su vez, en abril, el Índice Construya (IC), que refleja la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de productos para la construcción elaborados por las empresas del grupo, registró un aumento mensual desestacionalizado de 4,98%. Sin embargo, el indicador se ubicó 4,7% por debajo del nivel registrado en abril de 2025.

En el acumulado del primer cuatrimestre del año, los despachos mostraron un incremento de 0,6% respecto al mismo período de enero a abril de 2025.

Desde Construya señalaron que, a medida que avanza el año, se observa una mejora gradual en los despachos de insumos destinados a la construcción residencial, impulsada por la consolidación de la estabilidad macroeconómica.

El Índice Construya (IC) registró un aumento mensual desestacionalizado de 4,98%
El Índice Construya (IC) registró un aumento mensual desestacionalizado de 4,98%

Vale mencionar que, según el último dato del Indec, en marzo, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró un incremento interanual del 12,7% respecto del mismo mes de 2025. Asimismo, el acumulado del primer trimestre de 2026 mostró una suba del 3,9% en comparación con igual período del año anterior.

En términos desestacionalizados, el índice evidenció en marzo una variación positiva del 4,7% frente a febrero de 2026. Por su parte, la serie tendencia-ciclo también reflejó un comportamiento favorable, con un avance del 0,7% respecto del mes previo.

Costo de refacciones

Por otro lado, un informe de Reporte Inmobiliario señaló que “los costos para remodelar cocina y baño de un departamento se mantuvieron en pico alto en dólares durante el primer tramo del 2026″.

Actualmente, remodelar el baño y la cocina de un departamento estándar requiere una inversión de $18.453.373, equivalentes a USD 12.904 al tipo de cambio vendedor del dólar blue de comienzos de mayo de este año. La cifra representa prácticamente el mismo monto en dólares que se necesitaba hace un año.

En pesos, el costo de remodelación de un baño registró un aumento interanual del 20,91% respecto de abril de 2025. Sin embargo, medido en dólares, el valor se mantuvo prácticamente estable durante el mismo período, al ascender a USD 6.156.

Remodelar el baño y la cocina de un departamento estándar requiere una inversión de $18.453.373, según Reporte Inmobiliario
Remodelar el baño y la cocina de un departamento estándar requiere una inversión de $18.453.373, según Reporte Inmobiliario

En el caso de la cocina, el incremento interanual fue del 16,55% en pesos frente a abril de 2025, mientras que en dólares el costo también se sostuvo en niveles similares a los del año pasado y alcanzó los USD 6.748.

La estabilidad cambiaria, que se extendió por un período más prolongado de lo esperado, continúa sosteniendo elevados los costos de remodelación. Reporte Inmobiliario advierte que “remodelar hoy será más barato que mañana”.

De acuerdo al informe, entre los factores que explican esta tendencia se encuentran el aumento sostenido de los materiales y de la mano de obra, el encarecimiento de los commodities vinculados a la construcción y la escasez de trabajadores especializados, entre otros.

A esto se suma una transformación en el equipamiento de los hogares, especialmente en las cocinas, que incorporan cada vez más tecnología y productos de alta gama. Electrodomésticos como heladeras panelables, hornos con función vapor y extractores de primeras marcas, prácticamente inexistentes en los proyectos de hace una década, hoy forman parte de muchas remodelaciones y elevan significativamente el costo final de las refacciones.

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