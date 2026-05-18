Uno de los rivales de la selección argentina dio su lista para el Mundial: la figura del Real Madrid que se recuperó y jugará

David Alaba, en el centro de la imagen, celebra la clasificación de Austria al Mundial (REUTERS/Lisa Leutner)

Uno de los rivales de la selección argentina anunció a sus convocados para el Mundial que se pondrá en marcha dentro de menos de un mes. Austria dio a conocer su lista de 26 futbolistas para jugar contra Jordania, Argelia y la Albiceleste por el Grupo J. Hay que recordar que el equipo de Lionel Scaloni se enfrentará al combinado europeo el lunes 22 de junio en el AT&T Stadium, de Dallas, desde las 14 (hora argentina).

La escuadra europea retorna a una Copa del Mundo tras una ausencia de 28 años, ya que su última participación fue en Francia 1998, y esta competencia representará su noveno Mundial. Entre los convocados se destaca la figura de David Alaba, el marcador central del Real Madrid, que logró recuperarse de una grave lesión que lo mantuvo alejado del campo de juego, sólo vio acción en 14 encuentros con la Casa Blanca durante la actual temporada (415 minutos). Más allá de eso, es un bastión para el entrenador Ralf Rangnick. Otra de las piezas relevantes del conjunto europeo son Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) y Marko Arnautovic (Estrella Roja de Belgrado).

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Por primera vez desde 1998, Austria regresará a una Copa del Mundo tras una clasificación sólida como líder invicto del Grupo H en las Eliminatorias de la UEFA. En su camino para el pasaje al máximo torneo de selecciones, Austria sumó 19 puntos en 8 partidos, con seis victorias, un empate y una derrota. El equipo convirtió 22 goles y solo encajó 4, superando claramente a Bosnia, que quedó relegada al Repechaje Intercontinental, y luego venció a Italia para lograr el boleto. El pase mundialista se garantizó tras un empate en casa en la última jornada frente a los bosnios, cerrando las eliminatorias con la ventaja suficiente que le brindaba la tabla de posiciones.

Con este logro, Austria festeja su octava participación en una Copa del Mundo, tras haber debutado en Italia 1934 y alcanzado su mejor resultado en 1954 con un histórico tercer puesto.

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Austria será rival de la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026 (REUTERS/Lisa Leutner)

Austria acumula desde su primera cita global un total de 29 partidos jugados en Mundiales, con 12 victorias, 4 empates y 13 derrotas. Su actuación más recordada tuvo lugar en Suiza 1954 bajo la dirección de Walter Nausch. En aquel torneo, superó a la anfitriona en la denominada “batalla de Lausana”, que terminó con un marcador de 7-5, el encuentro con más goles en la historia de los Mundiales. Ese equipo, liderado por el capitán Ernst Ocwirk, también tuvo como figuras destacadas a Gerhard Hanappi y Ernst Stojaspal, pero sufrió una amplia derrota en semifinales ante la República Federal de Alemania, futura campeona.

El seleccionador Rangnick, nombrado oficialmente el 29 de abril de 2022, llegó con una extensa experiencia en clubes europeos, incluido el Manchester United, Hoffenheim, RB Leipzig y Schalke 04. Con Schalke cosechó tres títulos: la Copa de la Liga 2005 y doblete de Copa de Alemania y Supercopa en 2011. Su perfil se caracteriza por una mentalidad táctica innovadora: su sistema predilecto es el 4-2-3-1, en el que los extremos parten desde las bandas y buscan el centro para generar superioridad numérica en el mediocampo y sorprender al rival, según explicó el propio Rangnick. También destaca por la capacidad de alterar las formaciones durante el juego, retrasando a un mediocampista a la defensa para sumar una línea de tres, estrategia usada para neutralizar delanteros adversarios y favorecer la transición ofensiva.

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La selección cuenta con un núcleo de figuras experimentadas. Alaba, defensor del Real Madrid y capitán, asume el rol central tanto en la defensa como en liderazgo. A sus 33 años, se apresta a disputar posiblemente su último Mundial. Junto a él, Konrad Laimer del Bayern Múnich aporta polivalencia y resistencia física, en sintonía con la estrategia de presión alta de Rangnick. Marcel Sabitzer, jugador del RB Leipzig, constituye el motor creativo del mediocampo, reconocido por su visión y capacidad de llegar al área rival. El delantero Marko Arnautović, del Estrella Roja y goleador histórico de Austria, cuenta con 47 goles en 130 partidos; a sus 36 años, su habilidad y liderazgo en el área continúan siendo una garantía para el equipo.

En los últimos años, la gestión de Rangnick permitió que Austria clasifique a la Eurocopa 2024 tras imponerse 1-0 a Azerbaiyán en octubre de 2023. El equipo avanzó hasta octavos de final, en un grupo con Francia, Países Bajos y Alemania, donde cayó eliminado frente a Turquía. Previo a este ciclo, su anterior presencia mundialista fue en Francia 1998, dirigida entonces por Herbert Prohaska, donde compartió grupo con Italia, Camerún y Chile, quedando fuera en primera ronda con dos puntos.

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La historia de Austria en Copas del Mundo alterna grandes hitos y períodos de ausencia prolongada. El apodo de “Wunderteam” surgió en 1934, cuando el equipo dirigido por Hugo Meisl alcanzó las semifinales tras vencer a Francia y Hungría, aunque fue eliminado por la anfitriona Italia y luego derrotado por Alemania en la definición del tercer puesto.

Austria se prepara así para enfrentar a Argentina y al resto de los rivales del Grupo J con una base liderada por futbolistas de experiencia internacional y un técnico reconocido por su flexibilidad táctica, en el contexto de una campaña eliminatoria que exhibió solidez defensiva y un rendimiento ofensivo notable.

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La lista de Austria para el Mundial 2026:

La lista de 26 de Austria para el Mundial (Federación Austríaca de Fútbol)

Arqueros: Alexander Schlager, Florian Wiegele, Patrick Pentz.

Defensores: David Affengruber, Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillip Mwene, Alexander Prass, Marco Friedl, Michael Svoboda.

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Mediocampistas: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch, Carney Chukwuemeka, Romano Schmid, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Patrick Wimmer, Paul Wanner, Alessandro Schopf.

Delanteros: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic.

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