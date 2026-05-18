Tamara Báez anunció la separación de su novio en medio de los rumores de acercamiento con L-Gante: las fotos

Tamara Báez se vio involucrada en versiones de acercamiento con L-Gante luego de romper con su pareja (Instagram)

En un momento en que las buenas noticias y los cambios personales marcan su vida, Tamara Báez sorprendió a sus seguidores con una confesión cargada de sentimientos. La influencer, que hoy transita una etapa de crecimiento tanto en lo profesional como en lo emocional, eligió sus redes sociales para anunciar el final de su relación con Thiago Martínez tras dos años de noviazgo. Lejos de los escándalos y con una madurez poco habitual en el mundo mediático, Tamara compartió el mensaje con honestidad y, en medio de este panorama, volvieron a surgir versiones de acercamiento con su expareja y padre de su hija, L-Gante.

La influencer publicó una foto íntima y significativa: ambos abrazados en la cama, en una escena que refleja la cercanía y el cariño que supieron construir. “Gracias por ser parte de todo en este tiempo, fuiste un re compañero, crecimos y aprendimos un montón”, escribió Tamara sobre la imagen, dejando en claro que el balance del vínculo es positivo y que el respeto mutuo prevaleció incluso en la despedida.

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En el mismo posteo, la influencer no ocultó su deseo de que a Thiago le vaya bien en el futuro. “Quiero que cumplas todo lo que te propongas siempre, tengo fe de que sí”, sumó, acompañando sus palabras con un corazón, gesto que muchos interpretaron como una muestra de cariño genuino más allá de la separación. El cierre del mensaje fue una reflexión sobre el valor de los recuerdos y la importancia de quedarse con lo bueno: “Los caminos se separan pero las cosas buenas no se olvidan nunca”.

Tamara Báez compartió un mensaje de despedida dedicado a Thiago Martínez, confirmando su separación luego de dos años juntos (Instagram)

Por el momento, ni Tamara ni Thiago dieron detalles adicionales sobre los motivos de la ruptura, pero el tono de la publicación y la elección de una foto tan personal dejaron a la vista que el final llegó en buenos términos y sin conflictos. Mientras tanto, la joven sigue enfocada en sus proyectos y celebrando logros propios. Este fin de semana se concretó la apertura de su propio local de indumentaria, un sueño hecho realidad que compartió con entusiasmo en sus redes. Este avance profesional supuso un paso importante para consolidar su perfil como empresaria y mostró una faceta más allá del personaje influencer que la hizo conocida.

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La apertura del local de indumentaria de Báez se transformó, además, en uno de los hechos más comentados de las últimas horas, no solo por el logro personal de la influencer, sino también por la presencia inesperada de L-Gante en el evento. En una imagen difundida por la cuenta de Gossipame, se lo puede ver al cantante rodeado de fanáticos en la puerta del comercio, intentando pasar desapercibido entre la multitud. Vestido con gorra y campera oscura, el artista apareció “camuflado” entre la gente y recién fue reconocido cuando ya se marchaba del lugar, generando furor entre los presentes y alimentando todavía más los rumores y la expectativa sobre el vínculo que mantiene con su expareja.

L-Gante saluda a sus fans en la inauguración del nuevo local de Tamara Báez, en medio de rumores de una posible reconciliación con su ex (Instagram)

No es la primera vez que estos comentarios aparecen: el año pasado, durante una breve ruptura con Thiago, ya habían surgido suposiciones sobre una posible reconciliación con el cantante. En medio de ese revuelo mediático, fue el propio L-Gante quien se encargó de aclarar la situación durante una entrevista en el programa Tarde o temprano (El Trece). “Estamos bien. Lo normal. Ni más ni menos. Hablamos con mi hija y hay un ‘cómo estás vos’”, explicó, dejando en claro que su relación con Tamara gira en torno a la cordialidad y al bienestar de Jamaica, y que cualquier otra versión no tiene fundamento real.

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Tamara Báez confirmó el fin de su relación con Thiago Martínez tras dos años, inauguró su local de ropa y L-Gante asistió al evento, avivando especulaciones sobre su vínculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cantante también contó cómo surgió la confusión tras un posteo en redes. “Estábamos jugando en una cama con Jamaica. Yo le había prestado a mi hija el teléfono para que vea videos. En un momento me distraje y veo que todos me empiezan a mandar mensajes. ¿Volviste con Tamara?”. Tamara, desde su cuenta, había subido una historia desde el teléfono de Jamaica, lo cual generó una oleada de mensajes y comentarios. L-Gante aclaró que la situación fue tomada con humor y que ambos supieron manejar la exposición sin conflictos: “Creo que había puesto que la extrañaba, o algo así. Nos reímos, fue así. Después ella volvió con su pareja. Todo normal, como se debe, sin faltar el respeto ni a ella ni a su pareja”, aseguró.

Así, Tamara transita una etapa de nuevos comienzos, desafíos y aprendizajes, eligiendo cerrar ciclos desde la gratitud y la honestidad. Su mensaje, lejos de cualquier polémica, pone el foco en el crecimiento personal y la importancia de valorar lo bueno, aún cuando los caminos se separan. Una vez más, la influencer demuestra que la madurez y el respeto pueden ser protagonistas, aún bajo la mirada atenta del espectáculo.

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