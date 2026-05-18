Opinión

¿Por qué Raúl Castro?

Más allá de la imagen visible de Miguel Díaz-Canel, la influencia de Raúl Castro determina la naturaleza real del poder en Cuba, basada en el control militar, económico y represivo que sostiene al sistema

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Fidel Castro and his brother Raul Castro preside over a ceremony in Havana, Cuba - Portada
Fidel Castro y su hermano Raúl Castro presiden una ceremonia en La Habana, Cuba - Portada

En los últimos años, el régimen cubano ha intentado concentrar la mirada pública en Miguel Díaz-Canel: su rostro, sus discursos, sus torpezas y su obediencia casi ceremonial. Pero mirar a Díaz-Canel como centro del poder cubano es confundir al administrador de turno con el dueño del edificio. Díaz-Canel ocupa la oficina, firma los papeles y repite las consignas. Raúl Castro, aunque finja haberse retirado de la fachada pública, conserva las llaves, los planos y la caja fuerte del régimen.

Para entender la naturaleza real del castrismo actual no basta con estudiar a Fidel como caudillo fundador ni a Díaz-Canel como burócrata de la “continuidad”. Hay que conocer a Raúl: menos teatral, menos citado, menos carismático, pero el personaje más decisivo en la conversión de la revolución en una estructura militar, económica, represiva y familiar de larga duración.

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Raúl no fue simplemente “el hermano menor de Fidel”. Esa es una reducción cómoda, casi una coartada narrativa. Fidel fue la voz, la plaza, el gesto, la épica, el personaje que convirtió la política en liturgia tropical. Raúl fue otra cosa: el método, la disciplina, el archivo, el ejército, la sombra que no necesitaba aplausos para mandar. Si Fidel construyó el mito, Raúl construyó el mecanismo. Fidel produjo la épica; Raúl organizó el aparato.

Su importancia no aparece al final de la vida política de Fidel, sino desde los orígenes. Estuvo en el Moncada, en la Sierra Maestra y en la estructura fundacional del poder revolucionario. Pero su trayectoria ideológica tuvo una marca propia: desde temprano fue más orgánicamente cercano al comunismo que el propio Fidel. Gravitó hacia el Partido Socialista Popular, la Juventud Socialista y las redes juveniles vinculadas al mundo comunista internacional antes del asalto al cuartel Moncada en 1953, aquel putsch tropical que la propaganda convertiría después en epopeya fundacional.

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Raúl no fue un pasajero ideológico del castrismo: fue uno de sus primeros conductores hacia el comunismo. Su cercanía con Alfredo Guevara, militante comunista, amigo íntimo y mentor político, ayuda a entender esa temprana orientación. Años después, Guevara trasladaría esa misma matriz al campo cultural desde el ICAIC, convertido en instrumento privilegiado del monopolio cinematográfico y propagandístico del régimen.

El exdictador cubano Raúl Castro y el actual dictador Miguel Díaz-Canel asisten a la Marcha de las Antorchas, que se celebra anualmente en conmemoración del aniversario del nacimiento del héroe de la independencia cubana José Martí, en La Habana, Cuba, el 27 de enero de 2025. REUTERS/Norlys Pérez
El exdictador cubano Raúl Castro y el actual dictador Miguel Díaz-Canel asisten a la Marcha de las Antorchas, que se celebra anualmente en conmemoración del aniversario del nacimiento del héroe de la independencia cubana José Martí, en La Habana, Cuba, el 27 de enero de 2025. REUTERS/Norlys Pérez

Raúl entendió muy pronto que la revolución no sobreviviría solo con discursos, consignas y multitudes movilizadas. Necesitaba mando armado, disciplina vertical y control institucional de la fuerza. Por eso su verdadera base de poder no fue la plaza pública, sino el aparato militar. La creación del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el 16 de octubre de 1959, y su nombramiento al frente del MINFAR marcaron el punto de inflexión. Desde allí consolidó una plataforma menos carismática que la de Fidel, pero mucho más estructural.

Desde el MINFAR, Raúl convirtió al ejército en algo más que una institución militar. Lo transformó en escuela de cuadros, aparato económico, red de lealtades y mecanismo de sucesión. En Cuba, el poder no se mide solo por los cargos visibles, sino por la capacidad de controlar armas, información, empresas, fronteras, ascensos, castigos y silencios. Raúl dominó ese idioma.

Esa relación con la violencia aparece desde el comienzo. En enero de 1959, la llamada justicia revolucionaria no nació como ejercicio sereno de legalidad, sino como pedagogía del terror. Uno de los episodios más reveladores fue el ya casi olvidado juicio a los pilotos de la fuerza aérea batistiana. Pilotos, artilleros y mecánicos acusados de crímenes de guerra fueron inicialmente absueltos; pero cuando el veredicto no produjo el resultado político esperado, la decisión fue revertida desde la cúspide revolucionaria. Allí ya operaba Raúl no como figura secundaria, sino como ejecutor de una nueva lógica: cuando la justicia no obedecía a la revolución, se corregía la justicia.

Raúl Castro convirtió al ejército en algo más que una institución militar. REUTERS/Norlys Pérez
Raúl Castro convirtió al ejército en algo más que una institución militar. REUTERS/Norlys Pérez

Ese principio atravesó toda su carrera. La ley dejó de ser límite para convertirse en herramienta. El ciudadano no enfrentaba instituciones neutrales, sino una maquinaria que decidía cuándo tolerarlo, cuándo intimidarlo y cuándo destruirlo. Bajo Raúl, esa maquinaria no se desmontó. Se administró con menos épica y más expediente.

Por eso conviene desmontar el mito del “Raúl reformista”. Permitió pequeños espacios de actividad privada, corrigió ciertos absurdos administrativos y abrió válvulas en una olla oxidada. Pero nunca tocó el corazón del sistema: partido único, monopolio político, represión de la disidencia, economía subordinada al Estado y poder militar sobre los sectores estratégicos. Raúl no abrió Cuba. Le dio oxígeno al régimen para que no explotara.

Su obra más duradera quizá sea la militarización de la economía. GAESA representa la cristalización del modelo raulista: el ejército no sólo custodia el poder, también administra negocios, turismo, comercio, finanzas e infraestructura. Raúl comprendió que una dictadura moderna no vive solo de ideología. Vive de divisas, hoteles, monopolios, empresas opacas, control aduanero y redes familiares. La propiedad colectiva fue la máscara; el control militar, la realidad.

Tampoco puede quedar impune su responsabilidad política en episodios como el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Raúl era ministro de Defensa. Detrás del burócrata gris había un jefe de fuerza. Detrás del supuesto pragmático había un comandante de una maquinaria capaz de matar civiles desarmados y envolver el crimen en retórica soberanista.

Díaz-Canel, en este esquema, no representa una ruptura, sino una función. Es el rostro administrativo de una arquitectura que no creó. Habla, obedece y administra la superficie. El raulismo estructura el subsuelo: Partido, Fuerzas Armadas, inteligencia, economía estratégica, represión selectiva y sucesión familiar.

El mensaje que llega desde La Habana revela la esencia del poder cubano. John Ratcliffe, director de la CIA, no se reunió con Díaz-Canel ni con la escenografía civil del régimen, sino con el núcleo duro del aparato raulista: Lázaro Álvarez Casas, Ramón Romero Curbelo y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl. La escena habla por sí sola: en Cuba, el poder no está en el podio donde se recitan consignas, sino en los sótanos donde se administran la seguridad, la inteligencia, la obediencia militar y la sucesión familiar del castrismo.

Por eso Raúl importa. Porque en él se ve el castrismo sin fuegos artificiales: menos barba épica y más expediente; menos Sierra Maestra y más holding militar; menos utopía y más vigilancia; menos pueblo y más familia; menos revolución y más corporación armada. Su legado es la versión más fría y funcional del modelo: un “crony-socialismo”, como lo define la economista Sary Levy, donde la retórica colectiva sirve de máscara al control militar, familiar y empresarial del poder.

Fidel convirtió la revolución en leyenda; Raúl convirtió la leyenda en cautiverio administrado.

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